भाभी से अफेयर का खूनी अंजाम; बड़े भाई ने छोटे का किया कत्ल, देवर संग भागी थी महिला

कुंवारे शैलेश का अपनी भाभी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दो माह पूर्व उसने भाभी को लेकर कहीं भाग गया था। पड़ोस में हो रही शादी में भाग लेने के लिए वह गुरुवार को दिल्ली से गांव आया था।

बिहार की राजधानी पटना में भाभी के प्यार में एक युवक का कत्ल हो गया। खुसरूपुर में भाभी से प्रेम प्रसंग के चलते बड़े भाई द्वारा छोटे भाई की हत्या किए जाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। थाना क्षेत्र के लोदीपुर दनियालपुर में गुरुवार की रात बड़े भाई ने छोटे भाई के पेट में छुरे से वार कर जख्मी कर दिया। हमले में पीड़ित की आंत बाहर निकल गई। घटना के बाद आरोपी बड़ा भाई फरार है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।

मृतक की पहचान लोदीपुर दनियालपुर निवासी सजिंद्र रविदास के पुत्र शैलेश रविदास (19 वर्ष) के रूप में हुई है। आनन फानन में परिजन ने उसे पीएमसीएच ले गए,जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शैलेश की हत्या का आरोप बड़े भाई शत्रुध्न रविदास पर लगाया गया है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

बताया जाता है कि कुंवारे शैलेश का अपनी भाभी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दो माह पूर्व उसने भाभी को लेकर कहीं भाग गया था। फिलहाल वह दिल्ली में मजदूरी कर रहा था। पड़ोस में हो रही शादी में भाग लेने के लिए वह गुरुवार को दिल्ली से गांव आया था। गुरुवार की रात बड़े भाई शत्रुध्न से शैलेश की इन्हीं बातों को लेकर झगड़ा हो गया। नशे में धुत बड़े भाई ने छोटे भाई के पेट में छुरे से कई घाव कर दिया और उसके गिरते ही फरार हो गया।