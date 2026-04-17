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भाभी से अफेयर का खूनी अंजाम; बड़े भाई ने छोटे का किया कत्ल, देवर संग भागी थी महिला

Apr 17, 2026 12:00 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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कुंवारे शैलेश का अपनी भाभी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दो माह पूर्व उसने भाभी को लेकर कहीं भाग गया था। पड़ोस में हो रही शादी में भाग लेने के लिए वह गुरुवार को दिल्ली से गांव आया था।

भाभी से अफेयर का खूनी अंजाम; बड़े भाई ने छोटे का किया कत्ल, देवर संग भागी थी महिला

बिहार की राजधानी पटना में भाभी के प्यार में एक युवक का कत्ल हो गया। खुसरूपुर में भाभी से प्रेम प्रसंग के चलते बड़े भाई द्वारा छोटे भाई की हत्या किए जाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। थाना क्षेत्र के लोदीपुर दनियालपुर में गुरुवार की रात बड़े भाई ने छोटे भाई के पेट में छुरे से वार कर जख्मी कर दिया। हमले में पीड़ित की आंत बाहर निकल गई। घटना के बाद आरोपी बड़ा भाई फरार है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।

मृतक की पहचान लोदीपुर दनियालपुर निवासी सजिंद्र रविदास के पुत्र शैलेश रविदास (19 वर्ष) के रूप में हुई है। आनन फानन में परिजन ने उसे पीएमसीएच ले गए,जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शैलेश की हत्या का आरोप बड़े भाई शत्रुध्न रविदास पर लगाया गया है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

बताया जाता है कि कुंवारे शैलेश का अपनी भाभी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दो माह पूर्व उसने भाभी को लेकर कहीं भाग गया था। फिलहाल वह दिल्ली में मजदूरी कर रहा था। पड़ोस में हो रही शादी में भाग लेने के लिए वह गुरुवार को दिल्ली से गांव आया था। गुरुवार की रात बड़े भाई शत्रुध्न से शैलेश की इन्हीं बातों को लेकर झगड़ा हो गया। नशे में धुत बड़े भाई ने छोटे भाई के पेट में छुरे से कई घाव कर दिया और उसके गिरते ही फरार हो गया।

खुशरूपुर थाना अध्यक्ष संजीव कुमार सिंह ने घटना की पुष्टि की और बताया कि यह आपसी विवाद का मामला है, जिसमें बड़े भाई ने छोटे भाई पर चाकू से हमला किया था। प्राथमिक जांच में अवैध संबंध को लेकर विवाद की बात सामने आ रही है। घटना के बाद आरोपी भाई फरार हो गया है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है और मामले की जांच जारी है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। युवक की भाभी से भी पूछताछ की जा रही है। थानाध्यक्ष ने कहा है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पुलिस गांव के लोगों से जानकारी ले रही है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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