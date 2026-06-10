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पति ने रेप किया और पत्नी ने वीडियो बनाया, एकराम अंसारी पर धर्मांतरण की कोशिश का भी आरोप

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, रामगढ़, कैमूर
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बिहार के कैमूर जिले में एक युवती से पहले रेप और फिर उसपर धर्म बदलने के लिए जबरन दबाव बनाने का मामला उजागर हुआ है। इस मामले में एकराम अंसारी और उसकी पत्नी शाहिदा बेगम को पुलिस ने अरेस्ट किया है। 

पति ने रेप किया और पत्नी ने वीडियो बनाया, एकराम अंसारी पर धर्मांतरण की कोशिश का भी आरोप

बिहार में संतान सुख पाने की खातिर दंपती ने एक युवती के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। कैमूर जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां रामगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में लव जिहाद और धर्मांतरण की कोशिश का मामला सामने आते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने तत्काल एक दंपती को गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित युवती ने दर्ज एफआईआर में आरोप लगाया है कि पारिवारिक नजदीकी की आड़ में बहला-फुसलाकर दंपती ने उसे अपने घर बुलाया था।

युवती का आरोप है कि वहां नशीला पदार्थ पिलाकर बेसुध अवस्था में पति ने दुष्कर्म किया। इस दौरान उसकी पत्नी ने उनका गंदा वीडियो बनाया। फिर होश में आने पर दंपती ने युवती को वीडियो दिखाया तो उसके होश उड़ गए। पत्नी ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर युवती को धर्मांतरण और अपने पति से शादी करने के लिए दबाव बनाया ताकि उन्हें संतान सुख मिल सके। दुष्कर्म के बाद युवती घर आई और रोते हुए परिजनों को घटना से अवगत कराया।

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इसके बाद परिजन युवती को लेकर रामगढ़ थाना पंहुचे। फिर युवती के आवेदन पर एफआईआर दर्ज कर पुलिस बल के साथ थानाध्यक्ष हरि प्रसाद शर्मा आरोपी दंपती को रामगढ़ से गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त एकराम अंसारी (35) पिता मुस्लिम अंसारी तथा सहीदा बेगम (26) पति- एकराम अंसारी हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि पीड़ित युवती एकराम अंसारी और शाहिदा बेगम की पड़ोसी है। घर का कामों में हाथ बंटाने के लिए युवती का शाहिदा के घर आना-जाना था।

पीड़िता का आरोप है कि 4 जून की शाम वो शाहिदा के घर गई थी। जिसके बाद उसके साथ ऐसी हैवानियत हुई है। पीड़िता ने 9 जून को थाने में केस दर्ज करवाया था। यह भी बताया जा रहा है कि संतान नहीं होने की वजह से परेशान यह कपल कुछ दिनों पहले दिल्ली भी गया था। दिल्ली में दंपती ने डॉक्टर से जांच भी कराया था। उस वक्त पीड़ित युवती भी इनके साथ दिल्ली गई थी। दिल्ली से लौटने के बाद एकराम और शाहिदा ने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया है।

रविदास मंदिर में तोड़फोड़ प्रतिमा को पोखरा में फेंका

इधर कैमूर जिले में ही चांद थाना से चंद दूरी पर चांद गांव स्थित कन्या मध्य विद्यालय के समीप बने रविदास मंदिर में असामाजिक तत्व द्वारा सोमवार की रात तोड़फोड़ की गई। मंदिर में स्थापित संत रविदास की प्रतिमा को उखाड़कर पास के पोखरा में फेंक दिया गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही मंगलवार की सुबह ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। इस घटना को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई और पुलिस से इसकी जांच कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की।

ग्रामीणों ने बताया कि इस घटना के दौरान मंदिर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे मंदिर में रखे कुछ सामान जलकर नष्ट हो गए। ग्रामीण पोखरा से संत रविदास की प्रतिमा को बाहर निकाला और घटना में शामिल व्यक्ति के परिजन से प्रतिमा को पुन: मंदिर में स्थापित करने की मांग करने लगे। ग्रामीणों का कहना है कि धार्मिक स्थल के साथ इस प्रकार की घटना से उनकी भावनाएं आहत हुई हैं और प्रशासन को मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि सूचना मिलने पर स्थानीय लोग स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। थाना के पीटीसी विपिन कुमार ने बताया कि इस मामले में ग्रामीणों द्वारा थाने में आवेदन नहीं दिया गया है। आवेदन मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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