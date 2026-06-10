पति ने रेप किया और पत्नी ने वीडियो बनाया, एकराम अंसारी पर धर्मांतरण की कोशिश का भी आरोप

बिहार के कैमूर जिले में एक युवती से पहले रेप और फिर उसपर धर्म बदलने के लिए जबरन दबाव बनाने का मामला उजागर हुआ है। इस मामले में एकराम अंसारी और उसकी पत्नी शाहिदा बेगम को पुलिस ने अरेस्ट किया है।

बिहार में संतान सुख पाने की खातिर दंपती ने एक युवती के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। कैमूर जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां रामगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में लव जिहाद और धर्मांतरण की कोशिश का मामला सामने आते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने तत्काल एक दंपती को गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित युवती ने दर्ज एफआईआर में आरोप लगाया है कि पारिवारिक नजदीकी की आड़ में बहला-फुसलाकर दंपती ने उसे अपने घर बुलाया था।

युवती का आरोप है कि वहां नशीला पदार्थ पिलाकर बेसुध अवस्था में पति ने दुष्कर्म किया। इस दौरान उसकी पत्नी ने उनका गंदा वीडियो बनाया। फिर होश में आने पर दंपती ने युवती को वीडियो दिखाया तो उसके होश उड़ गए। पत्नी ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर युवती को धर्मांतरण और अपने पति से शादी करने के लिए दबाव बनाया ताकि उन्हें संतान सुख मिल सके। दुष्कर्म के बाद युवती घर आई और रोते हुए परिजनों को घटना से अवगत कराया।

इसके बाद परिजन युवती को लेकर रामगढ़ थाना पंहुचे। फिर युवती के आवेदन पर एफआईआर दर्ज कर पुलिस बल के साथ थानाध्यक्ष हरि प्रसाद शर्मा आरोपी दंपती को रामगढ़ से गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त एकराम अंसारी (35) पिता मुस्लिम अंसारी तथा सहीदा बेगम (26) पति- एकराम अंसारी हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि पीड़ित युवती एकराम अंसारी और शाहिदा बेगम की पड़ोसी है। घर का कामों में हाथ बंटाने के लिए युवती का शाहिदा के घर आना-जाना था।

पीड़िता का आरोप है कि 4 जून की शाम वो शाहिदा के घर गई थी। जिसके बाद उसके साथ ऐसी हैवानियत हुई है। पीड़िता ने 9 जून को थाने में केस दर्ज करवाया था। यह भी बताया जा रहा है कि संतान नहीं होने की वजह से परेशान यह कपल कुछ दिनों पहले दिल्ली भी गया था। दिल्ली में दंपती ने डॉक्टर से जांच भी कराया था। उस वक्त पीड़ित युवती भी इनके साथ दिल्ली गई थी। दिल्ली से लौटने के बाद एकराम और शाहिदा ने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया है।

रविदास मंदिर में तोड़फोड़ प्रतिमा को पोखरा में फेंका इधर कैमूर जिले में ही चांद थाना से चंद दूरी पर चांद गांव स्थित कन्या मध्य विद्यालय के समीप बने रविदास मंदिर में असामाजिक तत्व द्वारा सोमवार की रात तोड़फोड़ की गई। मंदिर में स्थापित संत रविदास की प्रतिमा को उखाड़कर पास के पोखरा में फेंक दिया गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही मंगलवार की सुबह ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। इस घटना को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई और पुलिस से इसकी जांच कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की।