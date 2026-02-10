पटना के दानापुर में 18 साल की राखी की लाश घर में मिली, नानी ने पिता पर किया मर्डर का केस
मृतका की नानी के बयान पर मामला दर्ज कर पिता समेत परिवार वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई करते हुए पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजन को सौंप दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का पता चलेगा।
पटना के दानापुर में शाहपुर पुलिस ने एक घर से संदिग्ध हालत में राखी कुमारी (18) का शव बरामद किया है। वह राघोपुर निवासी मनोज दास की पुत्री थी। राखी की नानी ने मनोज दास पर गला दबा हत्या का आरोप लगाते हुए लिखित शिकायत की है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपित मनोज दास को गिरफ्तार कर लिया।
थानाध्यक्ष मनीष आनंद ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हालांकि घटना के बाद घर के लोग फरार थे। आसपास के लोगों ने बताया है कि रात में घर में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। युवती की नानी पिपरा के बेहरवा निवासी राम सोमारी देवी ने बताया कि नतनी रात में फोन कर बताई थी कि पापा मारपीट कर रहे हैं। जिसके बाद हम लोग पहुंचे तो घर में राखी मृत पड़ी थी।
सभी लोग फरार थे। उन्होंने राखी के पिता पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतका की नानी के बयान पर मामला दर्ज कर पिता समेत परिवार वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई करते हुए पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजन को सौंप दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का पता चलेगा।