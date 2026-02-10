Hindustan Hindi News
पटना के दानापुर में 18 साल की राखी की लाश घर में मिली, नानी ने पिता पर किया मर्डर का केस

पटना के दानापुर में 18 साल की राखी की लाश घर में मिली, नानी ने पिता पर किया मर्डर का केस

संक्षेप:

मृतका की नानी के बयान पर मामला दर्ज कर पिता समेत परिवार वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई करते हुए पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजन को सौंप दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का पता चलेगा।

Feb 10, 2026 06:29 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, पटना
पटना के दानापुर में शाहपुर पुलिस ने एक घर से संदिग्ध हालत में राखी कुमारी (18) का शव बरामद किया है। वह राघोपुर निवासी मनोज दास की पुत्री थी। राखी की नानी ने मनोज दास पर गला दबा हत्या का आरोप लगाते हुए लिखित शिकायत की है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपित मनोज दास को गिरफ्तार कर लिया।

थानाध्यक्ष मनीष आनंद ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हालांकि घटना के बाद घर के लोग फरार थे। आसपास के लोगों ने बताया है कि रात में घर में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। युवती की नानी पिपरा के बेहरवा निवासी राम सोमारी देवी ने बताया कि नतनी रात में फोन कर बताई थी कि पापा मारपीट कर रहे हैं। जिसके बाद हम लोग पहुंचे तो घर में राखी मृत पड़ी थी।

सभी लोग फरार थे। उन्होंने राखी के पिता पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतका की नानी के बयान पर मामला दर्ज कर पिता समेत परिवार वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई करते हुए पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजन को सौंप दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का पता चलेगा।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
