यात्रियों को टोल बूथ पर लगने वाले लंबे जाम से निजात दिलाने के लिए इन सभी नए टोल प्लाजा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कैमरों और ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन तकनीक से लैस किया जाएगा।

भागलपुर, कार्यालय संवाददाता। बिहार और झारखंड के बीच सड़क संपर्क को आधुनिक बनाने और स्टेट व नेशनल हाईवे के रखरखाव के लिए राजस्व जुटाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। दोनों राज्यों के कुल 18 जिलों में 50 से 55 प्रमुख रूटों पर नए टोल प्लाजा खोलने की तैयारी तेज कर दी गई है।

बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के स्तर पर इसके लिए रोडमैप तैयार कर लिया गया है। राहत की बात यह है कि इन नए टोल प्लाजा पर केवल कमर्शियल व्यावसायिक और निर्धारित श्रेणी के निजी चारपहिया वाहनों से ही टोल टैक्स लिया जाएगा, जबकि दोपहिया वाहनों, ट्रैक्टर और स्थानीय कृषि वाहनों को इससे मुक्त रखा गया है।

एआई से लैस होंगेे नये टोल यात्रियों को टोल बूथ पर लगने वाले लंबे जाम से निजात दिलाने के लिए इन सभी नए टोल प्लाजा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कैमरों और ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन तकनीक से लैस किया जाएगा।

सेंसर और हाई-स्पीड आरएफआईडी रीडर की मदद से वाहन बिना रुके या धीमे हुए गुजर सकेंगे और उनके फास्टैग वॉलेट से स्वतः निर्धारित राशि कट जाएगी। इससे टोल पर जाम की स्थिति भी नहीं आएगी। इससे न केवल ईंधन और समय की बचत होगी, बल्कि टोल वसूली में होने वाली पारदर्शिता भी बढ़ेगी और राजस्व लीकेज पर पूरी तरह लगाम लगेगी।

पूर्णिया- सहरसा एनएच पर जनवरी से टोल टैक्स की तैयारी पूर्णिया से मधेपुरा होकर बैजनाथपुर (सहरसा) तक नेशनल हाईवे 231 (पुराना 107) से आने-जाने वाले वाहन चालकों को टोल टैक्स देना होगा। पूर्णिया से मधेपुरा तक 88 किलोमीटर नेशनल हाईवे का कार्य 95 प्रतिशत हो चुका है। दो आरओबी एवं एक फ्लाई ओवर के निर्माण का कार्य अभी चल रहा है जो कि दिसंबर में पूरा हो जाएगा। इसके बाद जनवरी से नेशनल हाईवे से गुजरने वाले वाहन चालकों को टोल टैक्स देना होगा। पूर्णिया जिला के जानकीनगर थाना क्षेत्र में टोल प्लाजा बनकर तैयार है। पूर्णिया से मधेपुरा तक एनएच के चौड़ीकरण और विस्तारीकरण का कार्य नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) के पूर्णिया प्रोजेक्ट डायरेक्टर के अधीन है। इस कार्य का शुभारंभ 2019 में ही किया गया। मगर 2020 में कोरोना के कारण कार्य देरी से शुरू हुआ।