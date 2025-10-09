पटना में बोरे में मिली 8 साल की बच्ची की लाश, करंट लगाकर हत्या करने का आरोप

पुलिस को घटनास्थल के पास एक निर्माणधीन मकान से बच्ची की एक चप्पल बरामद हुई है। बच्ची के पिता मनोज कुमार ने पुलिस को बताया कि मनीषा कुमारी बुधवार की दोपहर अपनी बहन के साथ फोरलेन के पास बकरी चराने गई थी।

बिहार की राजधानी पटना में एक बच्ची की लाश बोरे में बंद मिली है। पटना में अथमलगोला थाना क्षेत्र के करजान गांव के पास बुधवार की देर रात बोरे में बंद आठ वर्षीय बच्ची का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बच्ची के दोनों हाथ तार से बंधे हुए थे। उसकी पहचान सहरसा बलवा पर निवासी मनोज कुमार की पुत्र मनीषा कुमारी के रूप में हुई है। परिजनों ने करंट लगाकर हत्या करने का आरोप लगाया है।

सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुटी है। पुलिस को घटनास्थल के पास एक निर्माणधीन मकान से बच्ची की एक चप्पल बरामद हुई है। बच्ची के पिता मनोज कुमार ने पुलिस को बताया कि मनीषा कुमारी बुधवार की दोपहर अपनी बहन के साथ फोरलेन के पास बकरी चराने गई थी।