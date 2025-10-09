eight year girl dead body found in satchel patna village Athmalgola पटना में बोरे में मिली 8 साल की बच्ची की लाश, करंट लगाकर हत्या करने का आरोप, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindi NewsBihar Newseight year girl dead body found in satchel patna village Athmalgola

पटना में बोरे में मिली 8 साल की बच्ची की लाश, करंट लगाकर हत्या करने का आरोप

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, पटनाThu, 9 Oct 2025 08:40 AM
पटना में बोरे में मिली 8 साल की बच्ची की लाश, करंट लगाकर हत्या करने का आरोप

बिहार की राजधानी पटना में एक बच्ची की लाश बोरे में बंद मिली है। पटना में अथमलगोला थाना क्षेत्र के करजान गांव के पास बुधवार की देर रात बोरे में बंद आठ वर्षीय बच्ची का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बच्ची के दोनों हाथ तार से बंधे हुए थे। उसकी पहचान सहरसा बलवा पर निवासी मनोज कुमार की पुत्र मनीषा कुमारी के रूप में हुई है। परिजनों ने करंट लगाकर हत्या करने का आरोप लगाया है।

सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुटी है। पुलिस को घटनास्थल के पास एक निर्माणधीन मकान से बच्ची की एक चप्पल बरामद हुई है। बच्ची के पिता मनोज कुमार ने पुलिस को बताया कि मनीषा कुमारी बुधवार की दोपहर अपनी बहन के साथ फोरलेन के पास बकरी चराने गई थी।

वह देर शाम तक घर नहीं लौटी तो उसकी खोजबीन शुरू की। इसी दौरान निर्माणधीन मकान में मनीषा की एक चप्पल दिखाई दी। कुछ दूर आगे बढ़ा तो खेत में बोरे में बंधा बच्ची का शव का बरामद हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। वहीं, सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। इसके बाद फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वायड की टीम पहुंचकर जांच पड़ताल की।

