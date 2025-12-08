Mon, Dec 08, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi NewsBihar NewsEight trainee IPS officers posted to districts in Bihar Sushma Sagar posted as ASP in Patna Saim Raja in Bhagalpur
बिहार में 8 ट्रेनी IPS को जिलों में तैनाती; सुषमा सागर को पटना, सईम राजा भागलपुर ASP बने

बिहार में 8 ट्रेनी IPS को जिलों में तैनाती; सुषमा सागर को पटना, सईम राजा भागलपुर ASP बने

संक्षेप:

बिहार में 8 ट्रेनी आईपीएस अधिकारियों को जिलों में तैनाती दी गई है। सभी को डीएसपी नियुक्त किया गया है। 2023 बैच की सुषमा सागर को पटना जबकि 2024 बैच के अनिकेत कुमार द्विवेदी को समस्तीपुर, दीप्ति मोनाली को गया जी तैनाती मिली है।

Dec 08, 2025 10:14 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share

बिहार में आठ ट्रेनी (परीक्ष्यमान) आईपीएस अधिकारियों को आठ जिलों में सहायक पुलिस अधीक्षक (एएसपी) बनाया गया है। गृह विभाग ने सोमवार को इससे संबंधित अधिसूचना जारी की। इनमें 2023 बैच की सुषमा सागर को पटना जबकि 2024 बैच के अनिकेत कुमार द्विवेदी को समस्तीपुर, दीप्ति मोनाली को गया जी, हेमंत सिंह को पूर्वी चंपारण तैनाती मिली है। कार्तिकेयन को पश्चिम चंपारण, केतन अशोक इंगोले को दरभंगा, प्रसन्ना कुमार एमवी को मुजफ्फरपुर और सईम रजा को भागलपुर का एएसपी बनाया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यह पदाधिकारी 29 सप्ताह के जिला व्यावहारिक प्रशिक्षण को लेकर 23 नवंबर 2025 को बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में योगदान किया था। इससे पहले सोमवार को राज्य सरकार ने 13 जिलों में नये डीएम की तैनाती की है। औरंगाबाद के डीएम श्रीकांत शास्त्री को बेगूसराय, मधेपुरा के डीएम तरणजोत सिंह को पश्चिम चंपारण (बेतिया), शिवहर के डीएम विवेक रंजन मैत्रेय को सीवान, अरवल की डीएम अभिलाषा शर्मा को औरंगाबाद, भवन निर्माण विभाग के संयुक्त सचिव आशुतोष द्विवेदी को कटिहार, बिहार एड्स नियंत्रण सोसाइटी की परियोजना निदेशक प्रतिभा रानी को शिवहर डीएम, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक वैभव श्रीवास्तव को सारण (छपरा) का डीएम नियुक्त किया।

वहीं खान एवं भूतत्व विभाग के निदेशक विनोद दूहन को अररिया, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के निदेशक अभिषेक रंजन को मधेपुरा, उद्योग विभाग तकनीकी विकास के निदेशक शेखर आनंद को शेखपुरा, ऊर्जा विभाग की ओएसडी अमृता बैंस को अरवल, प्राथमिक शिक्षा विभाग की निदेशक साहिला को बक्सर और कृषि विभाग के निदेशक नितिन कुमार सिंह को कैमूर (भभुआ) का डीएम बनाया गया है।