बिहार में 8 ट्रेनी IPS को जिलों में तैनाती; सुषमा सागर को पटना, सईम राजा भागलपुर ASP बने

संक्षेप: बिहार में 8 ट्रेनी आईपीएस अधिकारियों को जिलों में तैनाती दी गई है। सभी को डीएसपी नियुक्त किया गया है। 2023 बैच की सुषमा सागर को पटना जबकि 2024 बैच के अनिकेत कुमार द्विवेदी को समस्तीपुर, दीप्ति मोनाली को गया जी तैनाती मिली है।

बिहार में आठ ट्रेनी (परीक्ष्यमान) आईपीएस अधिकारियों को आठ जिलों में सहायक पुलिस अधीक्षक (एएसपी) बनाया गया है। गृह विभाग ने सोमवार को इससे संबंधित अधिसूचना जारी की। इनमें 2023 बैच की सुषमा सागर को पटना जबकि 2024 बैच के अनिकेत कुमार द्विवेदी को समस्तीपुर, दीप्ति मोनाली को गया जी, हेमंत सिंह को पूर्वी चंपारण तैनाती मिली है। कार्तिकेयन को पश्चिम चंपारण, केतन अशोक इंगोले को दरभंगा, प्रसन्ना कुमार एमवी को मुजफ्फरपुर और सईम रजा को भागलपुर का एएसपी बनाया गया है।

यह पदाधिकारी 29 सप्ताह के जिला व्यावहारिक प्रशिक्षण को लेकर 23 नवंबर 2025 को बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में योगदान किया था। इससे पहले सोमवार को राज्य सरकार ने 13 जिलों में नये डीएम की तैनाती की है। औरंगाबाद के डीएम श्रीकांत शास्त्री को बेगूसराय, मधेपुरा के डीएम तरणजोत सिंह को पश्चिम चंपारण (बेतिया), शिवहर के डीएम विवेक रंजन मैत्रेय को सीवान, अरवल की डीएम अभिलाषा शर्मा को औरंगाबाद, भवन निर्माण विभाग के संयुक्त सचिव आशुतोष द्विवेदी को कटिहार, बिहार एड्स नियंत्रण सोसाइटी की परियोजना निदेशक प्रतिभा रानी को शिवहर डीएम, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक वैभव श्रीवास्तव को सारण (छपरा) का डीएम नियुक्त किया।