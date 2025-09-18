बिहार के नालंदा में बड़ा हादसा, डैम में नहाने गए 8 लोग डूबे; 2 की मौत

पानी में उतरते ही सभी गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। इस दौरान शोर मचने पर स्थानीय लोग मदद के लिए पहुंचे और किसी तरह छह युवकों की जान बचा ली। हालांकि फैसल और अनस को गहरे पानी से बाहर नहीं निकाला जा सका और दोनों की मौत हो गई।

बिहार के नालंदा जिले में बड़ा हादसा हुआ है। राजगीर थाना क्षेत्र के गिरियक घोड़ा कटोरा स्थित पंचाने नदी डैम में बुधवार को नहाने गए दो युवकों की डूबने से मौत हो गई। मृतकों में सिलाव थाना क्षेत्र के करिअन्ना गांव निवासी असलम आलम मलिक का 19 वर्षीय पुत्र फैसल आलम और मोहम्मद अशरफ आलम का 23 वर्षीय पुत्र अनस आलम के रूप में की जा रही है।

ग्रामीणों के अनुसार आठ युवक दोपहर नहाने के लिए पंचाने नदी डैम पहुंचे थे। पानी में उतरते ही सभी गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। इस दौरान शोर मचने पर स्थानीय लोग मदद के लिए पहुंचे और किसी तरह छह युवकों की जान बचा ली। हालांकि फैसल और अनस को गहरे पानी से बाहर नहीं निकाला जा सका और दोनों की मौत हो गई।

घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मृतकों के परिवार के लोग घटनास्थल पर पहुंच गए और उनका रो-रोकर बुरा हाल है। ग्रामीण भी बड़ी संख्या में घटनास्थल पर जमा हो गए।