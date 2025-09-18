eight man drowned in a dam in nalanda two dead बिहार के नालंदा में बड़ा हादसा, डैम में नहाने गए 8 लोग डूबे; 2 की मौत, Bihar Hindi News - Hindustan
बिहार के नालंदा में बड़ा हादसा, डैम में नहाने गए 8 लोग डूबे; 2 की मौत

पानी में उतरते ही सभी गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। इस दौरान शोर मचने पर स्थानीय लोग मदद के लिए पहुंचे और किसी तरह छह युवकों की जान बचा ली। हालांकि फैसल और अनस को गहरे पानी से बाहर नहीं निकाला जा सका और दोनों की मौत हो गई।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, नालंदाThu, 18 Sep 2025 10:54 AM
बिहार के नालंदा जिले में बड़ा हादसा हुआ है। राजगीर थाना क्षेत्र के गिरियक घोड़ा कटोरा स्थित पंचाने नदी डैम में बुधवार को नहाने गए दो युवकों की डूबने से मौत हो गई। मृतकों में सिलाव थाना क्षेत्र के करिअन्ना गांव निवासी असलम आलम मलिक का 19 वर्षीय पुत्र फैसल आलम और मोहम्मद अशरफ आलम का 23 वर्षीय पुत्र अनस आलम के रूप में की जा रही है।

ग्रामीणों के अनुसार आठ युवक दोपहर नहाने के लिए पंचाने नदी डैम पहुंचे थे। पानी में उतरते ही सभी गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। इस दौरान शोर मचने पर स्थानीय लोग मदद के लिए पहुंचे और किसी तरह छह युवकों की जान बचा ली। हालांकि फैसल और अनस को गहरे पानी से बाहर नहीं निकाला जा सका और दोनों की मौत हो गई।

घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मृतकों के परिवार के लोग घटनास्थल पर पहुंच गए और उनका रो-रोकर बुरा हाल है। ग्रामीण भी बड़ी संख्या में घटनास्थल पर जमा हो गए।

सूचना मिलते ही गिरियक थाना अध्यक्ष श्रीकांत कुमार, राजगीर थाना अध्यक्ष रमण कुमार, सिलाव थाना अध्यक्ष मुरली मनोहर आजाद, सिलाव अंचलाधिकारी आकाश दीप सिन्हा एवं गिरियक अंचलाधिकारी सन्नी कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। राजगीर डीएसपी भी घटनास्थल पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। एसडीआरएफ की टीम ने देर शाम तक रेस्क्यू अभियान चलाया। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में मातम पसर गया है।

