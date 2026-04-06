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पीएम आवास योजना: बिहार में 8 लाख मकान अब तक नहीं बने, सात साल पहले हुआ था सर्वे

Apr 06, 2026 05:38 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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पीएम आवास योजना के तहत पूर्व के सर्वे में स्वीकृत 30 लाख में से बिहार को वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 में 12 लाख 20 हजार आवास निर्माण की स्वीकृति केंद्र सरकार से मिली। इनमें आठ लाख से अधिक का निर्माण लंबित है। दो वर्षों में महज चार लाख आवास का ही निर्माण पूरा हो सका है

पीएम आवास योजना: बिहार में 8 लाख मकान अब तक नहीं बने, सात साल पहले हुआ था सर्वे

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वर्ष 2018-19 में हुए सर्वे के बाद चिह्नित 30 लाख परिवारों का आवास निर्माण होना था। अब भी इनमें आठ लाख से अधिक आवास का निर्माण लंबित है। ऐसे में वर्ष 2025 में हुए नए सर्वे में चिह्नित परिवारों को पक्का मकान मिलने में वर्षों लग सकते हैं। इस सर्वे में एक करोड़ चार लाख परिवार चिह्नित हुए हैं, जिनमें करीब 60 लाख को आवास निर्माण की स्वीकृति मिलने की उम्मीद है।

पीएम आवास योजना के तहत पूर्व के सर्वे में स्वीकृत 30 लाख में से बिहार को वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 में 12 लाख 20 हजार आवास निर्माण की स्वीकृति केंद्र सरकार से मिली। इनमें आठ लाख से अधिक का निर्माण लंबित है। दो वर्षों में महज चार लाख आवास का ही निर्माण पूरा हो सका है। जानकारों की मानें तो सात वित्तीय वर्ष बीत जाने के बाद भी आठ लाख से अधिक लंबित आवासों के नहीं बनने की मूल वजह केन्द्र सरकार से राशि का नहीं मिलना है। वैसे, मौजूदा वित्तीय वर्ष में यह बैकलॉग समाप्त होने के आसार हैं।

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विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में जुलाई 2025 से फरवरी 2026 तक इस योजना में केंद्र से कोई राशि नहीं मिली। केंद्र ने साफ कह दिया था कि पीएम आवास योजना में राशि भुगतान की नई व्यवस्था लागू करेंगे तो ही राशि जारी की जाएगी। उधर, आलम यह है कि यह नई व्यवस्था राज्य में अबतक लागू ही नहीं हो सकी। इसके बाद विभाग के विशेष आग्रह पर पुरानी व्यवस्था के तहत ही दो किस्तों में क्रमश: 90 करोड़ और 950 करोड़ रुपये मार्च, 2026 में केंद्र ने जारी किए। इसके बाद राज्य सरकार ने अपने हिस्से का 631 करोड़ रुपये मिलाकर जिलों को जारी किए।

वर्तमान वर्ष के लिए केंद्र ने अबतक नहीं दी मंजूरी

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र की ओर से पीएम आवास के लिए अभी-तक कोई नई स्वीकृति नहीं मिली है। पूर्व से स्वीकृति कुल 12.20 लाख परिवारों में 7.50 लाख को प्रथम, 3.57 लाख को दूसरा तथा 3.29 लाख लाभुकों को तृतीय किस्त की राशि का भुगतान कर दिया गया है। तीन किस्तों में लाभुकों को 40-40 हजार रुपये कुल 1.20 लाख रुपये दिये जाते हैं।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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