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बिहार में आठ आईपीएस अफसरों का तबादला, एक को अतिरिक्त प्रभार; कौन कहां भेजे गए?

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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बिहार सरकार ने आठ आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है, जबकि एक आईपीएस को अतिरिक्त प्रभार मिला है।

बिहार में आठ आईपीएस अफसरों का तबादला, एक को अतिरिक्त प्रभार; कौन कहां भेजे गए?

Bihar IPS Transfer: बिहार सरकार ने आठ आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है, जबकि एक आईपीएस को अतिरिक्त प्रभार मिला है। इस तबादले में नागरिक सुरक्षा के आईजी पंकज कुमार राज को आईजी एससीआरबी की जिम्मेदारी दी गयी है। उनको रेलवे आईजी का अतिरिक्त प्रभार मिला है।

इनके साथ ही एस प्रेमलथा को मद्य निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो का आईजी, सुधीर कुमार पोरिका को एससीआरबी का डीआईजी, कुमार गौतम को बी-सैप पांच का समादेष्टा, सुशांत कुमार सरोज को एटीएस का डीआईजी, दीपक रंजन को सीआईडी का डीआईजी, मनीष कुमार सिन्हा को अश्वारोही विशेष सशस्त्र पुलिस का समादेष्टा और अजय कुमार को विशेष सुरक्षा दल के समादेष्टा की जिम्मेदारी दी गयी है। संजय कुमार को बी-सैप के आईजी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

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लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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