छठ पूजा के लिए बांकीपुर अंचल में 8 घाट, पाटलिपुत्र और नूतन राजधानी अंचल में कितने तालाब;जानें
संक्षेप: सबसे कम पैदल दूरी तय करने वाले कच्चे घाटों में दीघा के घाट हैं। जबकि सबसे अधिक पैदल दूरी कलेक्ट्रेट घाट पर तय करनी पड़ेगी। शनिवार को पक्के घाटों पर गंगा का जलस्तर नीचे आने से साफ सफाई का काम तेजी से चलता रहा।
राजधानी पटना के छठ घाटों पर शनिवार को अंतिम तैयारियों को लेकर देर रात तक काम चलता रहा। दीघा के घाटों को लगभग तैयार कर लिया गया है। शुक्रवार की शाम राजधानी के घाट जगमगाने लगे थे। साज-सज्जा काम काम भी लगभग पूरा कर लिया गया है। सबसे कम पैदल दूरी तय करने वाले कच्चे घाटों में दीघा के घाट हैं। जबकि सबसे अधिक पैदल दूरी कलेक्ट्रेट घाट पर तय करनी पड़ेगी।
शनिवार को पक्के घाटों पर गंगा का जलस्तर नीचे आने से साफ सफाई का काम तेजी से चलता रहा। कच्चे घाटों पर सीढ़ियां बनाने को बालू की बोरियां लगाई जा रहीं थीं। दीघा के इलाके में शिवा घाट, दीघा पाटीपुल घाट, मीनार घाट बनकर तैयार हैं। वॉच टावर व लाइट टावर का काम भी पूरा हो गया है।
यहां एक शेड का भी निर्माण किया गया है। मुख्य मार्ग से 50 से 150 मीटर के बीच ये घाट हैं। स्थानीय लोग अंडरपास से भी आ सकते हैं। दीघा इलाके में सबसे बड़ी पार्किंग जेपी सेतु पूर्वी घाट के पास तैयार किया गया है। जेपी सेतु के नीचे पिलर नंबर एक व दो के बीच पूर्व दो हजार वाहन को पार्क कर सकेंगे।
यहां घाट पर भी दलदल न के बराबर। दलदल वाले इलाके में बालू भरे जा रहे हैं। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि घाटों की सफाई, तालाबों की जलस्तर जांच, बैरिकेडिंग और प्रकाश की व्यवस्था युद्धस्तर पर हो रही है। पटना निगम ने कुल 60 तालाबों को चिह्नित किया है।
बांकीपुर अंचल (8 घाट)
● बुद्ध मूर्ति तालाब, लालजी टोली घाट, सैमडर पार्क, भवानी पोखर पार्क, कांग्रेस मैदान, विजयपथ पार्क, पटना कॉलेजिएट स्कूल ग्राउंड
अजीमाबाद अंचल (एक घाट)
● चित्रगुप्त तालाब
नूतन राजधानी अंचल (16 तालाब)
● महुआबाग – वार्ड 3
● बी.एम.पी.-05 – वार्ड 4
● बी.एम.पी.-10 – वार्ड 4
● शिव मंदिर कार्तिक – वार्ड 4
● संजय गांधी जैविक उद्यान तालाब-वार्ड 9
● मनीकचंद तालाब – वार्ड 10
● 10 नंबर गांव तालाब – वार्ड 11
● पंच मंदिर 10 – वार्ड 13,14,15
● कच्ची तालाब – वार्ड 14,15,16
● श्रीकृष्णपुरी एलएसएफडी. तालाब -वार्ड 21
● शिवपुरी पार्क तालाब – वार्ड 12
● पुलिस कॉलोनी डी-सेक्टर पार्क – वार्ड 10
● अदालत गंज तालाब – वार्ड 21
● पुलिस कॉलोनी सी-सेक्टर पार्क – वार्ड 10
● बजरंगबली मंदिर तालाब – वार्ड 10
● बिहार गवर्नमेंट एनिमल हेल्थ एंड प्रोडक्शन इंस्टिट्यूट काम्प्लेक्स तालाब – वार्ड 4
पाटलिपुत्र अंचल में 33 तालाब घाट हैं-:
शिव मंदिर नेहरू नगर – वार्ड 2, शेखपुरा दुर्गा आश्रम के पास – वार्ड 2, एक्साइज कॉलोनी – वार्ड 5, बैंक कॉलोनी मंदिर पार्क – वार्ड 5, टावर गली पूजा शिवालय रोड -वार्ड 5, रोड नं-24 ए एन कॉलोनी - वार्ड 6, रोड नं-14-वार्ड 6, तुंतुन जी हाउस, रोड नं-9सी - वार्ड 6,जयप्रकाश नगर, रामानंद जी के पास- वार्ड 6,रवि चौक मंदिर-वार्ड 711. ओम कुटीर, शिवपुरी- वार्ड 7, महेश नगर-वार्ड 7, विजय राघव मंदिर, केशरी नगर-वार्ड 7,शिव मंदिर, इंद्रपुरी रोड नं-06 – वार्ड 7, सी.डी.ए. कॉलोनी पार्क – वार्ड 8,राजवंशी नगर बोर्ड कॉलोनी – वार्ड 8, ब्लाक 96 के पास मंदिर - वार्ड 8,पूर्व मंत्री कांति सिंह के आवास के पास -वार्ड 20,पुनाईचक पार्क -वार्ड 2020. पंचमुखी हनुमान मंदिर-वार्ड 23,बिंदेश्वरी नगर पॉलीटेक्निक मोर-वार्ड 22बी,पेंशनर भवन- वार्ड 22बी,पी एंड टी कॉलोनी पार्क - वार्ड 25, पंचमुखी मंदिर, टी.ओ. चकराम -वार्ड 25, आदि ।