Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newseight former chief ministers 10 relatives are contesting bihar election tej pratap yadav tejashwi yadav
Bihar Election: बिहार के चुनावी दंगल में आठ पूर्व मुख्यमंत्रियों के 10 रिश्तेदार, लालू-राबड़ी के दोनों बेटे ठोक रहे ताल

Bihar Election: बिहार के चुनावी दंगल में आठ पूर्व मुख्यमंत्रियों के 10 रिश्तेदार, लालू-राबड़ी के दोनों बेटे ठोक रहे ताल

संक्षेप: Bihar Election: पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की पोती डॉ. करिश्मा राय तेजप्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय की चचेरी बहन हैं। डॉ. जागृति केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर की भतीजी हैं। इनके अलावा, पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के तीन रिश्तेदार चुनावी रेस में हैं।

Thu, 30 Oct 2025 07:56 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान, वरीय संवाददाता, पटना
share Share
Follow Us on

Bihar Election: इस बार बिहार विधानसभा के चुनावी मैदान में आठ पूर्व मुख्यमंत्रियों के दस रिश्तेदार किस्मत आजमा रहे हैं। रसूखदार राजनीतिक घरानों से जुड़े ये वारिस आठ जिलों की दस सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं। इससे मधुबनी, वैशाली, जमुई, गया, सारण, बेगूसराय, पश्चिम चंपारण और समस्तीपुर में चुनावी लड़ाई हाईप्रोफाइल हो गई है। इन दावेदारों में से दो महिला प्रत्याशी हैं, जो पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की पोती डॉ. करिश्मा राय और जननायक कर्पूरी ठाकुर की पोती डॉ. जागृति ठाकुर शामिल हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

राजद के टिकट पर डॉ. करिश्मा राय परसा (सारण) और मोरवा (समस्तीपुर) सीट पर डॉ. जागृति ठाकुर जन सुराज की उम्मीदवार हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की पोती डॉ. करिश्मा राय तेजप्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय की चचेरी बहन हैं। डॉ. जागृति केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर की भतीजी हैं। इनके अलावा, पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के तीन रिश्तेदार चुनावी रेस में हैं।

इनमें समधन ज्योति गुप्ता बाराचट्टी (गया), बहू दीपा मांझी इमामगंज (गया) और दामाद प्रफुल्ल मांझी सिकंदरा (जमुई) की सीट पर हम के प्रत्याशी हैं। पूर्व सीएम सतीश प्रसाद सिंह के पुत्र सुशील कुमार बेगूसराय की चेरिया बरियारपुर सीट से राजद के प्रत्याशी हैं। पूर्व सीएम केदार पांडेय के पोते शाश्वत नरकटियागंज से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री केदार पांडेय के पोता शाश्वत केदार नरकटियागंज से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। शाश्वत ने पहली बार विधानसभा सीट पर अपनी दावेदारी पेश की है।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

पिछले लोकसभा चुनाव में शाश्वत कांग्रेस के टिकट पर वाल्मीकिनगर सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। शाश्वत के पिता मनोज पांडेय बेतिया से सांसद रहे हैं। इसके अलावा, पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र नीतीश मिश्रा झंझारपुर सीट से भाजपा के प्रत्याशी हैं। झंझारपुर विस सीट बिहार के चुनाव में खास महत्व रखती है। कभी इसी सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले जगन्नाथ मिश्र तीन बार मुख्यमंत्री बने। नीतीश अब तक तीन बार निर्वाचित हो चुके हैं।

● लालू-राबड़ी के दोनों पुत्र वैशाली में राजद व जजद से लड़ रहे

● इनमें दो महिला प्रत्याशी पहली बार लड़ रहीं चुनाव

● दारोगा प्रसाद राय और कर्पूरी ठाकुर की पोती शामिल

● सर्वाधिक जीतनराम मांझी के तीन रिश्तेदार उम्मीदवार

● पूर्व सीएम सतीश प्र. सिंह के पुत्र सुशील कुमार भी रेस में

● वारिस आठ जिलों की दस सीटों पर कर रहे हैं दावेदारी

वैशाली जिले की दो सीटों महुआ और राघोपुर पर पूरे देश की नजर है। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के दोनों पुत्र अलग-अलग सीटों पर दो विभिन्न दलों से प्रत्याशी हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राघोपुर विस सीट पर राजद के उम्मीदवार हैं। उनके बड़े भाई तेजप्रताप यादव (विधायक) अपनी नवगठित जनशक्ति जनता दल से महुआ सीट से प्रत्याशी हैं।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Bihar Assembly Elections 2025 Bihar Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Date, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।