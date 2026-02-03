बिहार में बदलेगी टीचर ट्रांसफर पॉलिसी? शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधानसभा में क्या कहा

संक्षेप: बिहार विधानसभा में टीचर ट्रांसफर पॉलिसी पर बोलते हुए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि इसमें पुनर्विचार किया जा रहा है। उन्होंने शिक्षकों के परस्पर तबादले यानी म्युचुअल ट्रांसफर पॉलिसी का पोर्टल फिर से शुरू करने के भी संकेत दिए।

बिहार में सरकारी शिक्षकों के तबादला नीति में संशोधन हो सकता है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने इसके संकेत दिए हैं। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को मंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि नीतीश सरकार शिक्षकों के परस्पर स्थानांतरण (म्युचुअल ट्रांसफर) सहित सामान्य स्थानांतरण की पूरी प्रक्रिया पर दोबारा विचार कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि टीआर-1 और टीआर-2 के तहत बहाल शिक्षकों के लिए ट्रांसफर का विकल्प पहले से ही खुला है। साथ ही टीआरई-3 के अंतर्गत बहाल शिक्षकों का ट्रांसफर निर्धारित समयसीमा पूरी होने के बाद शुरू कर दिया जाएगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के इस बयान को शिक्षकों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि सरकार की ओर से यह संकेत मिला है कि बंद किया गया परस्पर स्थानांतरण पोर्टल दोबारा खोला जा सकता है। साथ ही मंत्री ने पुनर्विचार की बात कही है तो स्थानांतरण नीति में कुछ संशोधन भी हो सकता है।

विधानसभा में विपक्षी सदस्यों ने कहा कि शिक्षकों के स्थानांतरण में पारदर्शिता और मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ वही शिक्षक हैं जो गांवों और कस्बों में बच्चों को भविष्य की दिशा देते हैं। विपक्ष ने यह भी कहा कि अगर शिक्षक मानसिक और पारिवारिक तनाव में रहेंगे तो शिक्षा की गुणवत्ता पर इसका सीधा असर पड़ेगा, तथा ऐसे में मनचाही जगह पर तबादले की सुविधा देना सरकार की जिम्मेदारी है।

दरअसल, बिहार विधानसभा के बजट सत्र 2026 के दूसरे दिन शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर उठा। इस दौरान माले विधायक संदीप सौरव ने सरकार को घेरते हुए सवाल किया कि म्युचुअल ट्रांसफर पोर्टल अचानक क्यों बंद किया गया और दूरदराज के जिलों में तैनात शिक्षकों को अब तक राहत क्यों नहीं मिल पाई है?