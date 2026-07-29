बिहार में एससीईआरटी के रिक्त पदों पर बहाली जल्द; पहली से पांचवीं के छात्र भोजपुरी, मैथिली भाषा भी पढ़ेंगे

SCERT Recruitment: बिहार में अब जल्द ही राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में खाली पदों को भरा जाएगा। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी एससीईआरटी के पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद यह बात कही है।

SCERT Recruitment: बिहार के लोगों के लिए अच्छी खबर है। राज्य में अब एससीईआरटी में खाली पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। इसके लिए रिक्तियों की पहचान करके बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी जाएगी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने मंगलवार को विकास भवन स्थित सभागार में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।

मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के निर्देशानुसार राज्य में पहली से पांचवीं कक्षा तक हिन्दी के साथ भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में भी बच्चों को पढ़ाया जाएगा, ताकि वे बेहतर ढंग से सीख सकें। उन्होंने सभी विद्यालयों में राष्ट्रगान व राष्ट्रीय गीत के नियमित गायन की अनिवार्यता सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। मंत्री ने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) की भी समीक्षा की। बैठक में शिक्षा विभाग के विशेष सचिव धर्मेन्द्र कुमार, एससीईआरटी के निदेशक यतेंद्र कुमार पाल उपस्थित थे।

परिवीक्षा अवधि में कार्यरत शिक्षकों का भी स्थानांतरण इधर अब बिहार के सरकारी विद्यालयों में परिवीक्षा (प्रोवेशन) अवधि में कार्यरत शिक्षक, प्रधानाध्यापक व प्रधान शिक्षक भी स्थानांतरण के लिए विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के निर्देश पर मंगलवार को शिक्षा विभाग ने बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली, 2026 के तहत यह निर्णय लिया। इस फैसले से टीआरई-3 के शिक्षकों के भी तबादले की प्रक्रिया में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है। सामान्य शिक्षकों की तरह वे भी समायोजन, समानुपातीकरण व पारस्परिक स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षकों के हितों को लेकर संवेदनशील है।

शिक्षकों से प्राप्त सुझावों और व्यावहारिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। हमारा उद्देश्य शिक्षक स्थानांतरण प्रक्रिया को अधिक न्यायसंगत, पारदर्शी और शिक्षक हितैषी बनाना है। शिक्षा विभाग ने 21 को जारी निर्देश में परिवीक्षा अवधि में कार्यरत शिक्षकों को स्थानांतरण के दायरे से बाहर रखा था। अब बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली, 2026 के नियम-11 के तहत प्राप्त संशोधन की शक्ति का प्रयोग करते हुए इस प्रावधान को स्थानांतरण की पहली प्रक्रिया के लिए शिथिल कर दिया गया है।