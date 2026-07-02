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बिहार शिक्षा विभाग का अवर सचिव गिरफ्तार, मंत्रियों के बंगले के पास 20 हजार घूस लेते पकड़ा गया

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने बिहार शिक्षा विभाग के एक अवर सचिव को पटना में मंत्रियों के बंगले के पास रिश्वत लेते पकड़ा है। आरोपी अधिकारी ने विभाग के एक कर्मचारी से भुगतान जारी करने की एवज में 20 हजार रुपये की रिश्वत मांगी। 

बिहार शिक्षा विभाग का अवर सचिव गिरफ्तार, मंत्रियों के बंगले के पास 20 हजार घूस लेते पकड़ा गया

बिहार में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत गुरुवार को एक और कार्रवाई देखने को मिली। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने पटना में तैनात शिक्षा विभाग के अवर सचिव (वेतन सत्यापन कोषांग) अमोद मिश्रा को 20 हजार रुपये घूस लेते गिरफ्तार किया। आरोपी अधिकारी राजधानी के गर्दनीबाग इलाके में मंत्रियों के बंगले के पास से पकड़ा गया। अमोद पर शिक्षा विभाग के एक कर्मचारी की बकाया राशि का भुगतान करने की एवज में रिश्वत मांगने का आरोप है।

निगरानी ने अवर सचिव को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की। इसके बाद उसे स्पेशल कोर्ट में पेश करने की कार्यवाही में जुट गई। निगरानी ब्यूरो के अनुसार इस साल का यह 74वां ट्रैप कांड है।

बिहारशरीफ के कर्मचारी ने की शिकायत

जानकारी के मुताबिक, बिहारशरीफ के उमाशंकर उमरेबी ने निगरानी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि शिक्षा विभाग के अवर सचिव अमोद मिश्रा उनके बकाया एरियर की राशि का भुगतान करने में आनाकानी कर रहे हैं। इसकी एवज में उनसे रिश्वत मांगी जा रही है।

इसके बाद निगरानी ब्यूरो ने शिकायत का सत्यापन कराया। आरोपी अधिकारी द्वारा रिश्वत मांगे जाने का प्रमाण मिलने पर एफआईआर दर्ज की गई। फिर गुरुवार को ट्रैप की कार्रवाई की गई। निगरानी ब्यूरो ने डीएसपी श्याम बाबू प्रसाद के नेतृत्व में धावा दल का गठन किया था।

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इस साल अब तक 74 घूसखोर गिरफ्तार

निगरानी ब्यूरो ने बताया कि साल 2026 में भ्रष्टाचार के खिलाफ यह 79वीं प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इस साल अभी तक कुल 74 आरोपियों को टीम रंगे हाथों गिरफ्तार कर चुकी है। उनके पास से 28 लाख, पांच हजार, 300 रुपये रिश्वत की रकम भी बरामद की गई।

सीएम ने आज ही दी चेतावनी

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को ही कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त ऊपर से नीचे तक के लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने दो-टूक कहा कि अगर सरकार में बैठा या उससे जुड़ा कोई भी नेता. अफसर या कर्मी आर्थिक अपराध करेगा, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। उनके लिए बेऊर जेल फिक्स है। चाहे वो मंत्री, विधायक, अफसर या कोई अन्य जन प्रतिनिधि और कर्मचारी क्यों ना हो।

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निगरानी ब्यूरो के नए लोगो का अनावरण

सीएम सम्राट चौधरी ने यह बयान गुरुवार को पटना में बिहार सतर्कता जागरूकता दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में दिया। यह कार्यक्रम निगरानी विभाग की ओर से सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर स्थित ज्ञान भवन में आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के नए लोगो का भी अनावरण किया।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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