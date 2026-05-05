बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर अचानक लगा ब्रेक; नई पॉलिसी तक करना होगा इंतजार
Bihar School Teacher Transfer: बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर शिक्षा विभाग ने अस्थायी रोक लगा दी है। मौजूदा नीति में विषयवार असंतुलन की खामियां मिलने के बाद अब नई पारदर्शी नीति बनाई जा रही है।
Bihar School Teacher Transfer: बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को अपने ट्रांसफर और मनचाही पोस्टिंग के लिए अभी और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के तबादले की मौजूदा प्रक्रिया पर फिलहाल के लिए अस्थायी रोक लगा दी है। राज्य सरकार अब एक नई और पारदर्शी ट्रांसफर नीति बनाने की तैयारी में पूरी तरह से जुट गई है। विभाग का मुख्य उद्देश्य स्कूलों में शिक्षकों का विषयवार संतुलन बनाना और लिखाई-पढ़ाई की व्यवस्था को और बेहतर करना है, ताकि छात्रों को अच्छी शिक्षा मिल सके। नई नीति के फाइनल होने तक किसी भी शिक्षक का तबादला नहीं किया जाएगा।
विषयवार संतुलन बिगड़ने से पढ़ाई हो रही है प्रभावित
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, वर्तमान ट्रांसफर पॉलिसी में कई तरह की बड़ी खामियां उजागर हुई हैं। इन खामियों की वजह से विभिन्न माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विषयवार शिक्षकों का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया है। हालात ऐसे हैं कि कई स्कूलों में एक ही विषय के लिए निर्धारित पदों से अधिक शिक्षकों की तैनाती कर दी गई है। उदाहरण के तौर पर, जहां केवल दो शिक्षकों का पद स्वीकृत है, वहां चार-चार टीचर काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर, कई स्कूल ऐसे हैं जहां महत्वपूर्ण विषयों के एक्सपर्ट टीचर ही उपलब्ध नहीं हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई की गुणवत्ता पर सीधा और नकारात्मक असर पड़ रहा है।
24 अप्रैल को हुई थी अहम बैठक
इस समस्या के समाधान के लिए बीते 24 अप्रैल को शिक्षा विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारियों की एक अहम बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में मौजूदा ट्रांसफर-पोस्टिंग व्यवस्था की गहन समीक्षा की गई और इसे पूरी तरह से पारदर्शी, सरल और निष्पक्ष बनाने के सख्त निर्देश दिए गए। शिक्षा विभाग की कोशिश है कि नई नीति में कोई दिक्कत न रहे और हर स्कूल में जरूरत के हिसाब से शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
कैबिनेट विस्तार और सुझावों के बाद लागू होगी नई नीति
सूत्रों का कहना है कि राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ही इस नई ट्रांसफर नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। हालांकि, इसे लागू करने से पहले शिक्षक संघों और अन्य सभी संबंधित हितधारकों से उनके महत्वपूर्ण सुझाव मांगे जाएंगे। इन सभी सुझावों पर विस्तार से विचार-विमर्श करने के बाद ही नई नीति को धरातल पर उतारा जाएगा। फिलहाल, तबादलों पर लगी इस अचानक रोक के कारण राज्य भर के शिक्षकों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है।