NHAI के बड़े अफसर पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, बेईमानी की 2.85 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई

ED Action on NHAI Officer: बिहार में एक भ्रष्ट अफसर के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी पटना जोनल कार्यालय ने एनएचएआई (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) बिहार के तत्कालीन उप महाप्रबंधक (डीजीएम) प्रभांशु शेखर की भ्रष्टाचार से अर्जित लगभग 2.85 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। यह संपत्तियां डीजीएम ने अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर अर्जित की थी। इनमें बिहार और दिल्ली में फ्लैट व जमीन से लेकर चल संपत्तियां बैंक बैलेंस, सोने और चांदी के आभूषण और बीमा पॉलिसियों में निवेश आदि शामिल है। ईडी की आगे की कार्रवाई जारी है।