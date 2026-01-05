Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsED takes major action against senior NHAI officer assets worth Rs 2.85 crore seized
NHAI के बड़े अफसर पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, बेईमानी की 2.85 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई

NHAI के बड़े अफसर पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, बेईमानी की 2.85 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई

संक्षेप:

ये प्रॉपर्टी डीजीएम ने अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर अर्जित की थी। इनमें बिहार और दिल्ली में फ्लैट व जमीन से लेकर चल संपत्तियां बैंक बैलेंस, सोने और चांदी के आभूषण शामिल हैं।

Jan 05, 2026 06:10 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

ED Action on NHAI Officer: बिहार में एक भ्रष्ट अफसर के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी पटना जोनल कार्यालय ने एनएचएआई (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) बिहार के तत्कालीन उप महाप्रबंधक (डीजीएम) प्रभांशु शेखर की भ्रष्टाचार से अर्जित लगभग 2.85 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। यह संपत्तियां डीजीएम ने अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर अर्जित की थी। इनमें बिहार और दिल्ली में फ्लैट व जमीन से लेकर चल संपत्तियां बैंक बैलेंस, सोने और चांदी के आभूषण और बीमा पॉलिसियों में निवेश आदि शामिल है। ईडी की आगे की कार्रवाई जारी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar Crime News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।