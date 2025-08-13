Ed raid at muzaffarpur mukhiya babita devi house who get prize from president जिस महिला मुखिया को राष्ट्रपति से मिला पुरस्कार उसी के घर ED की रेड, बिहार में काले धन पर बड़ा ऐक्शन, Bihar Hindi News - Hindustan
जिस महिला मुखिया को राष्ट्रपति से मिला पुरस्कार उसी के घर ED की रेड, बिहार में काले धन पर बड़ा ऐक्शन

मुखिया बबीता देवी के घर पर मौजूद दस्तावेज, बैंक खातों, प्रॉपर्टी डीड और अन्य वित्तीय लेन-देन की जांच की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक अवैध शराब तस्करी से अर्जित काले धन के मामले में छापेमारी हो रही है।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, मुजफ्फरपुरWed, 13 Aug 2025 12:52 PM
बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में ईडी की रेड से खलबली मच गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को मुजफ्फरपुर जिले में सकरा प्रखंड के बिशनपुर वघनगरी मॉडल पंचायत की मुखिया बबीता देवी के आवास पर छापेमारी शुरू की है। टीम सुबह करीब छह बजे पहुंची थी। मुखिया के घर पर मौजूद दस्तावेज, बैंक खातों, प्रॉपर्टी डीड और अन्य वित्तीय लेन-देन की जांच की जा रही है।

सूत्रों के मुताबिक अवैध शराब तस्करी से अर्जित काले धन के मामले में छापेमारी हो रही है। मुखिया पति बबलू मिश्रा और उनके भाई पर पहले ही शराब तस्करी के कई मामले दर्ज हैं। वहीं, मुखिया बबीता देवी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी है।

कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ईडी की टीम वारंट लेकर पहुंची थी। ईडी की करीब 20 सदस्यों की टीम सुबह से ही यहां जांच-पड़ताल में जुटी है। इस छापेमारी में ईडी की टीम को अब तक क्या कुछ मिला है? अभी इसपर कुछ भी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।

कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि ईडी की टीम ने बबलू मिश्रा के अलावा उनके भाई से भी पूछताछ की है। मुखिया बबीती देवी के घर के बाहर पुलिस बल तैनात है और किसी को भी अंदर जाने या बाहर आने की इजाजत नहीं है। मुखिया बबीता देवी के घर पर छापेमारी की चर्चा पूरे गांव में हो रही है।