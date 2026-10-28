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बिहार: टेंडर घोटाले में श्रम संसाधन के विशेष सचिव से 6 घंटे पूछताछ, ED ने आनंद किशोर समेत कई IAS अफसरों को बुलाया

By Nishant Nandan
लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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बिहार के चर्चित टेंडर घोटाले में ईडी के रडार पर कई आईएएस अफसर हैं। ईडी की टीम अब 29 अक्टूबर को संतोष कुमार मल्ल से पूछताछ करेगी। जबकि 30 अक्टूबर को वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आनंद किशोर को पूछताछ के लिए समन भेजकर ईडी कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है।

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IAS आनंद किशोर (फाइल फोटो)

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। चर्चित टेंडर घोटाला जांच मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक बार फिर अपनी कार्रवाई तेज की है। मामले में आधा दर्जन वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अब तक दो अधिकारियों से पूछताछ किए जाने की जानकारी है। वहीं, शेष चार अफसरों को अलग- अलग तारीखों पर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सूत्रों के मुताबिक, महिला आईएएस अधिकारी अभिलाषा शर्मा से सोमवार को पूछताछ हुई। जबकि श्रम संसाधन विभाग में विशेष सचिव पद पर तैनात आईएएस अधिकारी सुनील यादव से मंगलवार को करीब छह घंटे तक पूछताछ की गई। वहीं, बुधवार को धर्मेंद्र कुमार से पूछताछ की जाएगी। सूत्रों ने बताया कि आईएएस अधिकारी योगेश सागर ने अगले सप्ताह तक का समय मांगा है।

वहीं, 29 अक्टूबर को संतोष कुमार मल्ल से पूछताछ की जाएगी जबकि 30 अक्टूबर को वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आनंद किशोर को पूछताछ के लिए समन भेजकर ईडी कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। ईडी की इस कार्रवाई को टेंडर घोटाले की जांच के अगले महत्वपूर्ण चरण के रूप में देखा जा रहा है। जांच एजेंसी टेंडर आवंटन की प्रक्रिया, कथित अनियमितताओं और इसमें संबंधित अधिकारियों की भूमिका की पड़ताल कर रही है। अधिकारियों से पूछताछ के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि सरकारी टेंडरों को कथित तौर पर प्रभावित करने में किन लोगों की क्या भूमिका रही। पूछताछ के निष्कर्षों के आधार पर जांच एजेंसी आगे की कार्रवाई तय कर सकती है।

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हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद बढ़ी सक्रियता

इस मामले में जांच की गति उस समय चर्चा में आई, जब पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में सुनवाई के दौरान ईडी की जांच और अब तक की कार्रवाई पर सवाल उठाए। अदालत की टिप्पणियों के बाद वरिष्ठ अधिकारियों से पूछताछ की कार्रवाई को अहम माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार, जांच एजेंसी का जोर टेंडर प्रक्रिया में कथित हेराफेरी के पूरे नेटवर्क को समझने और संबंधित लोगों की भूमिका स्पष्ट करने पर है। हालांकि, समन जारी होने या पूछताछ किए जाने मात्र से किसी अधिकारी की संलिप्तता साबित नहीं होती।

हाईकोर्ट ने पूछा था, छह अधिकारियों के नाम के बावजूद सभी आरोपित क्यों नहीं?

रिशुश्री की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान पटना हाईकोर्ट ने मामले के कुछ अहम पहलुओं पर सवाल उठाए थे। अदालत ने कहा कि ईडी याचिकाकर्ता को सरकारी टेंडरों में हेराफेरी के जरिये मनी लॉन्ड्रिंग का मुख्य सूत्रधार बता रही है, लेकिन उपलब्ध तथ्यों से प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता महज एक मोहरा हो सकता है और वास्तविक सूत्रधार पर्दे के पीछे हैं। ईडी ने अपने जवाब में अदालत को बताया था कि उसने छह वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ विश्वसनीय जानकारी साझा की थी। इसके बाद तीन अधिकारियों—मुमुक्षु चौधरी, तरणी दास और उमेश कुमार—के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई। इस पर अदालत ने सवाल उठाया कि जब ईडी ने छह वरिष्ठ अधिकारियों के नाम साझा किए थे, तो सभी को संबंधित प्राथमिकी में आरोपित क्यों नहीं बनाया गया। हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद जांच एजेंसी की कार्रवाई पर निगाहें टिकी हैं।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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