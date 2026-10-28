बिहार: टेंडर घोटाले में श्रम संसाधन के विशेष सचिव से 6 घंटे पूछताछ, ED ने आनंद किशोर समेत कई IAS अफसरों को बुलाया

बिहार के चर्चित टेंडर घोटाले में ईडी के रडार पर कई आईएएस अफसर हैं। ईडी की टीम अब 29 अक्टूबर को संतोष कुमार मल्ल से पूछताछ करेगी। जबकि 30 अक्टूबर को वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आनंद किशोर को पूछताछ के लिए समन भेजकर ईडी कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है।

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। चर्चित टेंडर घोटाला जांच मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक बार फिर अपनी कार्रवाई तेज की है। मामले में आधा दर्जन वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अब तक दो अधिकारियों से पूछताछ किए जाने की जानकारी है। वहीं, शेष चार अफसरों को अलग- अलग तारीखों पर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सूत्रों के मुताबिक, महिला आईएएस अधिकारी अभिलाषा शर्मा से सोमवार को पूछताछ हुई। जबकि श्रम संसाधन विभाग में विशेष सचिव पद पर तैनात आईएएस अधिकारी सुनील यादव से मंगलवार को करीब छह घंटे तक पूछताछ की गई। वहीं, बुधवार को धर्मेंद्र कुमार से पूछताछ की जाएगी। सूत्रों ने बताया कि आईएएस अधिकारी योगेश सागर ने अगले सप्ताह तक का समय मांगा है।

वहीं, 29 अक्टूबर को संतोष कुमार मल्ल से पूछताछ की जाएगी जबकि 30 अक्टूबर को वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आनंद किशोर को पूछताछ के लिए समन भेजकर ईडी कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। ईडी की इस कार्रवाई को टेंडर घोटाले की जांच के अगले महत्वपूर्ण चरण के रूप में देखा जा रहा है। जांच एजेंसी टेंडर आवंटन की प्रक्रिया, कथित अनियमितताओं और इसमें संबंधित अधिकारियों की भूमिका की पड़ताल कर रही है। अधिकारियों से पूछताछ के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि सरकारी टेंडरों को कथित तौर पर प्रभावित करने में किन लोगों की क्या भूमिका रही। पूछताछ के निष्कर्षों के आधार पर जांच एजेंसी आगे की कार्रवाई तय कर सकती है।

हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद बढ़ी सक्रियता इस मामले में जांच की गति उस समय चर्चा में आई, जब पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में सुनवाई के दौरान ईडी की जांच और अब तक की कार्रवाई पर सवाल उठाए। अदालत की टिप्पणियों के बाद वरिष्ठ अधिकारियों से पूछताछ की कार्रवाई को अहम माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार, जांच एजेंसी का जोर टेंडर प्रक्रिया में कथित हेराफेरी के पूरे नेटवर्क को समझने और संबंधित लोगों की भूमिका स्पष्ट करने पर है। हालांकि, समन जारी होने या पूछताछ किए जाने मात्र से किसी अधिकारी की संलिप्तता साबित नहीं होती।