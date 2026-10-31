बिहार सिपाही भर्ती पेपरलीक के आरोपी पर ईडी का शिकंजा टाइट, दो करोड़ की संपत्तियां जब्त

कौशिक पर प्रॉक्सी कंपनी बना कर सिपाही भर्ती परीक्षा प्रश्नपत्र की छपाई ठेका हासिल करने और आरोपियों के साथ साठगांठ कर प्रश्न पत्र लीक कराने का आरोप है। उसकी 2.01 करोड़ रुपये मूल्य की पांच अचल संपत्तियों को पीएमएल अधिनियम, 2002 के तहत जब्त कर लिया है।

पटना, हिब्यू। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती 2023 परीक्षा पेपर लीक के आरोपी कौशिक कुमार कर की 2.01 करोड़ रुपये मूल्य की पांच अचल संपत्तियों को पीएमएल अधिनियम, 2002 के तहत जब्त कर लिया है। यह संपत्ति उनके नियंत्रण व स्वामित्व वाली दूसरी कंपनी एनसी प्रिंट प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ी है, जिसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना क्षेत्र में है।

कौशिक पर प्रॉक्सी कंपनी बना कर सिपाही भर्ती परीक्षा प्रश्नपत्र की छपाई ठेका हासिल करने और आरोपियों के साथ साठगांठ कर प्रश्न पत्र लीक कराने का आरोप है। 21391 सिपाहियों की बहाली को लेकर एक अक्तूबर 2023 को हुई इस परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होने पर केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) ने परीक्षा रद्द कर दी थी।

तत्कालीन अध्यक्ष एसके सिंघल ने दिया था ठेका कौशिक की प्रॉक्सी कंपनी कैल्टेक्स मल्टीवेंचर्स को यह ठेका पूर्व डीजीपी, केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) के तत्कालीन अध्यक्ष एसके सिंघल ने दिया था। जबकि कैल्टेक्स को न तो छपाई का पूर्व अनुभव था और न ही प्रिंटिंग प्रेस थी। इस व्यवस्था में ब्लेसिंग्स सिक्योर्ड प्रेस की संलिप्तता को छिपाया गया, जिसे पिछले प्रश्न पत्र लीक मामले में ब्लैकलिस्ट किया गया था।

ब्लेकलिस्टेड कंपनी को छुपाने के लिए बनायी नई कंपनी ईडी ने ईओयू द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर इस कांड की जांच शुरू की थी। प्रश्नपत्र लीक होने में शामिल विभिन्न टेलीग्राम यूआरएल, मोबाइल नंबर और बैंक खातों की जांच से शुरुआत की। जांच में पता चला कि कौशिक ने अपनी ब्लैकलिस्टेड कंपनी ब्लेसिंग्स सिक्योर्ड प्रेस प्राइवेट लिमिटेड को छिपाने के लिए मेसर्स कैल्टेक्स मल्टीवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड नामक नई कंपनी बनाई। कैल्टेक्स मल्टीवेंचर्स ने धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के माध्यम से सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 के प्रश्नपत्रों की छपाई का ठेका हासिल किया। फिर केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) के साथ हुए अनुबंध का उल्लंघन करते हुए यह काम ब्लेसिंग्स सिक्योर्ड प्रेस को आउटसोर्स कर दिया। कैल्टेक्स मल्टीवेंचर्स ने 5.9 करोड़ रुपये एडवांस लिया, पर ब्लेसिंग्स सिक्योर्ड प्रेस को केवल आंशिक धनराशि ही भेजी। 2.01 करोड़ की राशि विभिन्न फर्जी कंपनियों के माध्यम से गबन की गई, जो अंततः गायब हो गईं।