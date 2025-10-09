economic justice after social justice government jobs in every household know about Tejashwi election promises Nitish 20 महीने में हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देंगे, कानून बनेगा: तेजस्वी यादव का बड़ा चुनावी वादा, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newseconomic justice after social justice government jobs in every household know about Tejashwi election promises Nitish

20 महीने में हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देंगे, कानून बनेगा: तेजस्वी यादव का बड़ा चुनावी वादा

राजद नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा चुनावी वादा करते हुए कहा है कि सरकार बनी तो 20 महीने के अंदर कानून बनाकर हर उस परिवार को एक सरकारी नौकरी देंगे, जिसके घर में कोई नौकरी नहीं करता है।  

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तानThu, 9 Oct 2025 02:02 PM
share Share
Follow Us on
20 महीने में हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देंगे, कानून बनेगा: तेजस्वी यादव का बड़ा चुनावी वादा

Tejaswi Yadav Govt Job Promise: राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा चुनावी वादा करते हुए कहा है कि महागठबंधन सरकार 20 महीने के अंदर हर उस घर में एक सरकारी नौकरी देगी, जिस परिवार में कोई नौकरी नहीं करता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार बनने पर 20 दिन के अंदर इसको लेकर कानून बनाया जाएगा। तेजस्वी ने चुनाव की घोषणा के बाद पहला वादा कर दिया है। चुनाव की घोषणा से पहले नीतीश कुमार की सरकार ने अलग-अलग वर्गों के लिए पेंशन, भत्ता और मानदेय बढ़ाने के अलावा मुफ्त बिजली, महिला रोजगार योजना जैसी कई योजनाओं का ऐलान किया था। तेजस्वी ने उसे नकल बताते हुए कहा था कि अब वो चुनाव की घोषणा के बाद ही अपने पत्ते खोलेंगे।

तेजस्वी ने कहा कि शपथ ग्रहण के बीस दिनों के भीतर अधिनियम (कानून) बनेगा और सरकार उसे लागू करेगी। तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला किया और कहा कि उन्होंने पांच लाख लोगों को नौकरी दी लेकिन कसक अभी बाकी है। पांच साल मौका मिलता तो बहुत काम करते। डबल इंजन वाले वादा बहुत करते हैं लेकिन चुनाव के बाद जुमला बता देते हैं।

तेजस्वी ने नौकरी पर नीतीश की बात याद दिलाई- बाप के घर से पैसा लाएगा

तेजस्वी ने पटना में गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 2020 में उन्होंने घोषणा की थी कि तेजस्वी अपनी कलम से 10 लाख नौकरी देगा। तब नीतीश कुमार ने कहा था कि कैसे देगा, पैसा अपने बाप के यहां से लाएगा। लेकिन तेजस्वी ने इसे सच कर दिखाया। 17 महीनों में पांच लाख नौकरी दी और तीन लाख प्रक्रियाधीन कराया। आज ये लोग बेरोगजारी भत्ता देने की बात कर रहे हैं। नौकरी देने की बात नहीं कर रहे।

एक-दो पार्टी नहीं, पूरा बिहार मिलकर चलाएगा महागठबंधन सरकार

तेजस्वी ने कहा कि बिहार की जनता इस बार परिवर्तन चाहती है। जो कहा वह किया है और जो कह रहा है, वो करेगा। नीतीश कुमार की 20 साल पुरानी सरकार में इच्छाशक्ति नहीं है। हमने जो ऐलान किया, उसकी नकल कर ली। हर घर नल-जल योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। बीस साल की सरकार ने हर घर को खौफ दिया। हम हर घर को जॉब देंगे। हमारी सरकार बनेगी तो एक दो पार्टी नहीं बल्कि पूरा बिहार मिलकर सरकार चलाएगा। जब हर परिवार में नौकरी होगी तो हर घर के लोग सरकार चलाने में अपनी भूमिका निभाएंगे।