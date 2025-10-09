20 महीने में हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देंगे, कानून बनेगा: तेजस्वी यादव का बड़ा चुनावी वादा

राजद नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा चुनावी वादा करते हुए कहा है कि सरकार बनी तो 20 महीने के अंदर कानून बनाकर हर उस परिवार को एक सरकारी नौकरी देंगे, जिसके घर में कोई नौकरी नहीं करता है।

Tejaswi Yadav Govt Job Promise: राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा चुनावी वादा करते हुए कहा है कि महागठबंधन सरकार 20 महीने के अंदर हर उस घर में एक सरकारी नौकरी देगी, जिस परिवार में कोई नौकरी नहीं करता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार बनने पर 20 दिन के अंदर इसको लेकर कानून बनाया जाएगा। तेजस्वी ने चुनाव की घोषणा के बाद पहला वादा कर दिया है। चुनाव की घोषणा से पहले नीतीश कुमार की सरकार ने अलग-अलग वर्गों के लिए पेंशन, भत्ता और मानदेय बढ़ाने के अलावा मुफ्त बिजली, महिला रोजगार योजना जैसी कई योजनाओं का ऐलान किया था। तेजस्वी ने उसे नकल बताते हुए कहा था कि अब वो चुनाव की घोषणा के बाद ही अपने पत्ते खोलेंगे।

तेजस्वी ने कहा कि शपथ ग्रहण के बीस दिनों के भीतर अधिनियम (कानून) बनेगा और सरकार उसे लागू करेगी। तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला किया और कहा कि उन्होंने पांच लाख लोगों को नौकरी दी लेकिन कसक अभी बाकी है। पांच साल मौका मिलता तो बहुत काम करते। डबल इंजन वाले वादा बहुत करते हैं लेकिन चुनाव के बाद जुमला बता देते हैं।

तेजस्वी ने नौकरी पर नीतीश की बात याद दिलाई- बाप के घर से पैसा लाएगा तेजस्वी ने पटना में गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 2020 में उन्होंने घोषणा की थी कि तेजस्वी अपनी कलम से 10 लाख नौकरी देगा। तब नीतीश कुमार ने कहा था कि कैसे देगा, पैसा अपने बाप के यहां से लाएगा। लेकिन तेजस्वी ने इसे सच कर दिखाया। 17 महीनों में पांच लाख नौकरी दी और तीन लाख प्रक्रियाधीन कराया। आज ये लोग बेरोगजारी भत्ता देने की बात कर रहे हैं। नौकरी देने की बात नहीं कर रहे।