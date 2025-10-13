Hindustan Hindi News
बिहार चुनाव: 'ईसीआईनेट' पर हर 2 घंटे में मिलेगी मतदान प्रतिशत की जानकारी, कैसे करें इस्तेमाल

बिहार चुनाव: इससे आम आदमी भी मतदान के दिन हर दो घंटे पर मतदाताओं का मतदान प्रतिशत आसानी से मालूम किया जा सकेगा। इस ऑनलाइन उपलब्ध कराने में अनावश्यक देरी नहीं होगी। चुनाव आयोग ने इसे प्राथमिकता के आधार पर करने की तैयारी की है।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटनाMon, 13 Oct 2025 08:43 AM
बिहार चुनाव: चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनाव के तहत मतदान के पहले मतदान पदाधिकारियों के लिए ऑनलाइन ऐप का ट्रायल कराएगा। आयोग ने पूर्व से अबतक करीब 40 मोबाइल एवं वेब एप्लिकेशन का निर्माण कराया है। इन सभी को एक प्लेटफॉर्म ‘ईसीआईनेट’ पर लाया गया है और इसे अद्यतन किया जा रहा है। चुनाव आयोग के अनुसार, मतदान प्रतिशत की जानकारी के लिए मतदान के पहले मतदान पदाधिकारियों के लिए ऐप के ट्रायल पूरा किया जाएगा। इससे मतदान पदाधिकारियों द्वारा वोटर टर्न आउट को दर्ज करने में सुविधा होगी।

इससे आम आदमी भी मतदान के दिन हर दो घंटे पर मतदाताओं का मतदान प्रतिशत आसानी से मालूम किया जा सकेगा। इस ऑनलाइन उपलब्ध कराने में अनावश्यक देरी नहीं होगी। चुनाव आयोग ने इसे प्राथमिकता के आधार पर करने की तैयारी की है। देश के विभिन्न राज्यों में मतदान प्रतिशत की जानकारी देने में देरी को लेकर आलोचना के बाद आयोग ने यह नई पहल की है।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

अभी तक अलग-अलग एप होते हैं इस्तेमाल

वर्तमान में अलग-अलग काम के लिए चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए अलग-अलग मोबाइल एवं वेब एप देखना पड़ता है। ईसीआईनेट के विकसित होने से लोगों को अलग-अलग मोबाइल एवं वेब ऐप डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। इन ऐप को अलग-अलग याद भी नहीं रखना होगा। वर्तमान एप जैसे वोटर हेल्पलाइन ऐप, वोटर टर्नआउट एप, सी-विजिल, सुविधा, सक्षम और केवाईसी एप को ईसीआईनेट पर शामिल कर दिया जाएगा। इन सभी एप के कुल मिलाकर 5.5 करोड़ से अधिक डाउनलोड हैं।

कैसे होगा ईसीआईनेट इस्तेमाल

कोई भी व्यक्ति अपने डेस्कटाप या स्मार्टफोन पर ‘ईसीआईनेट’ के जरिये चुनाव संबंधी आंकड़े प्राप्त कर सकेगा। जहां तक संभव हो, आंकड़े सटीक हों, यह सुनिश्चित करने के लिए ‘ईसीआईनेट’ पर आंकड़ों को सिर्फ चुनाव आयोग के अधिकृत अधिकारी ही अपलोड करेंगे।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
