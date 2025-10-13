बिहार चुनाव: 'ईसीआईनेट' पर हर 2 घंटे में मिलेगी मतदान प्रतिशत की जानकारी, कैसे करें इस्तेमाल
बिहार चुनाव: चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनाव के तहत मतदान के पहले मतदान पदाधिकारियों के लिए ऑनलाइन ऐप का ट्रायल कराएगा। आयोग ने पूर्व से अबतक करीब 40 मोबाइल एवं वेब एप्लिकेशन का निर्माण कराया है। इन सभी को एक प्लेटफॉर्म ‘ईसीआईनेट’ पर लाया गया है और इसे अद्यतन किया जा रहा है। चुनाव आयोग के अनुसार, मतदान प्रतिशत की जानकारी के लिए मतदान के पहले मतदान पदाधिकारियों के लिए ऐप के ट्रायल पूरा किया जाएगा। इससे मतदान पदाधिकारियों द्वारा वोटर टर्न आउट को दर्ज करने में सुविधा होगी।
इससे आम आदमी भी मतदान के दिन हर दो घंटे पर मतदाताओं का मतदान प्रतिशत आसानी से मालूम किया जा सकेगा। इस ऑनलाइन उपलब्ध कराने में अनावश्यक देरी नहीं होगी। चुनाव आयोग ने इसे प्राथमिकता के आधार पर करने की तैयारी की है। देश के विभिन्न राज्यों में मतदान प्रतिशत की जानकारी देने में देरी को लेकर आलोचना के बाद आयोग ने यह नई पहल की है।
अभी तक अलग-अलग एप होते हैं इस्तेमाल
वर्तमान में अलग-अलग काम के लिए चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए अलग-अलग मोबाइल एवं वेब एप देखना पड़ता है। ईसीआईनेट के विकसित होने से लोगों को अलग-अलग मोबाइल एवं वेब ऐप डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। इन ऐप को अलग-अलग याद भी नहीं रखना होगा। वर्तमान एप जैसे वोटर हेल्पलाइन ऐप, वोटर टर्नआउट एप, सी-विजिल, सुविधा, सक्षम और केवाईसी एप को ईसीआईनेट पर शामिल कर दिया जाएगा। इन सभी एप के कुल मिलाकर 5.5 करोड़ से अधिक डाउनलोड हैं।
कैसे होगा ईसीआईनेट इस्तेमाल
कोई भी व्यक्ति अपने डेस्कटाप या स्मार्टफोन पर ‘ईसीआईनेट’ के जरिये चुनाव संबंधी आंकड़े प्राप्त कर सकेगा। जहां तक संभव हो, आंकड़े सटीक हों, यह सुनिश्चित करने के लिए ‘ईसीआईनेट’ पर आंकड़ों को सिर्फ चुनाव आयोग के अधिकृत अधिकारी ही अपलोड करेंगे।