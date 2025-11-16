चुनाव आयोग की आइकॉन नीतू चंद्रा मोदी, नीतीश, डबल इंजन और जंगलराज की बात करती दिखीं

संक्षेप: बिहार में मतदाता जागरण अभियान के लिए स्वीप आइकॉन बनाई गईं अभिनेत्री नीतू चंद्रा चुनाव नतीजों के दिन टीवी चैनलों पर डबल इंजन, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, अमित शाह और जंगलराज पर खुलकर बात करती दिखीं।

बिहार में मतदान बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा SVEEP आइकॉन बनाई गईं अभिनेत्री नीतू चंद्रा चुनाव नतीजों के दौरान सरकार, राजनेताओं और राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर बोलती नजर आईं। नीतू चंद्रा एक तरफ डबल इंजन (केंद्र और बिहार में एनडीए सरकार) की मजबूती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करती दिख रही हैं तो दूसरी तरफ जंगलराज के दौर की याद भी दिला रही हैं। सोशल मीडिया पर नीतू के बयान वायरल हो रहे हैं। चुनाव के दौरान मतदाता जागरण के लिए आयोग ने नीतू चंद्रा के साथ अभिनेता प्रकाश जा, क्रांति प्रकाश और चंदन राय को भी स्वीप आइकॉन बनाया था। आयोग से जुड़े लोगों का राजनीतिक बातें करना असामान्य घटना है। चुनाव आयोग इस पर क्या ऐक्शन लेता है, देखना दिलचस्प होगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

चुनाव नतीजों के दिन एक अंग्रेजी टीवी चैनल के कार्यक्रम में एंकर के कई राजनीतिक सवालों का जवाब नीतू चंद्रा ने दिया। जब ऐतिहासिक वोटिंग पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इतने मतदान से बिहार पहले ही जीत चुका है। उन्होंने कहा कि महिलाओं पर असर हुआ और उन्होंने नई पीढ़ी पर भी असर डाला। उन्होंने कहा- ‘सब लोग तनाव में थे जंगलराज को लेकर, जिसका एक आतंक उनके मन में था।’ उन्होंने बताया कि जब उन्होंने एक्टिंग में करियर शुरू किया, तब मां कहती थीं कि बाहर जाकर काम करो, यहां नहीं करना है। लेकिन आज मां कहती है कि वापस चलो, ज्यादा समय वहां बिताते हैं। ये एक बड़ा अंतर आया है जो सारे लोग समझते हैं।

लालू यादव और राबड़ी देवी के नेतृत्व वाली राजद सरकार के कार्यकाल को बीजेपी, जेडीयू और दूसरे विरोध दल जंगलराज कहते हैं। नीतू ने जंगलराज पर आगे कहा- ‘उस समय हमें कहा जाता था कि शाम 5 बजे तक घर लौट आओ। मार्शल आर्ट्स सीख लो। तब सुनते थे कि कोई किडनैप हो गया, कोई कुछ हो गया। वो दौर बीत गया है। बिहार ने 20 साल में विकासशील, फलदायी और सकारात्मक रास्ते पर चला है। जो हमने झेला, हम नहीं चाहते कि आने वाली पीढ़ियां भी झेलें। हम नहीं चाहते कि लोग कहें कि जब जरूरत थी, तब आपने नहीं बोला। स्वीप आइकॉन के तौर पर मैं 18 जिलों में महिलाओं और फर्स्ट टाइम वोटर से मिली, जो इस बात पर फोकस थे कि बिहार आगे बढ़े और जो हमने झेला, वो ना झेलें।’

जब नीतू चंद्रा से नीतीश कुमार और बिहार के वोटरों के बीच की केमिस्ट्री और कनेक्ट पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा- ‘तीन लोग चुनाव में साथ आए। पीएम नरेंद्र मोदी का नेतृत्व। अमित शाह की गरिमा, ईमानदारी और बिहार में 36 टूर करना। नीतीश की लोकप्रियता, उदारता और महिलाओं के साथ खड़े रहने के कारण लोग, खास तौर पर महिलाएं उनके पीछे खड़ी हुईं। औरतों ने बहुत हिंसा देखी है पहले। नीतीश ने धीरे-धीरे महिलाओं का दिल जीत लिया। इसलिए इस तरह का नंबर उनको मिला है।’

नीतू चंद्रा ने खेल और फिल्म क्षेत्र में नीतीश सरकार की नीतियों और काम की तारीफ भी की और कहा- ‘नीतीश ने बहुत कोशिश की है। दो इंजन साथ में काम कर रहे हैं। आज के नतीजों के बाद उम्मीद है कि यहां ऐतिहासिक बदलाव होगा और किसी को काम के लिए बिहार से बाहर ना जाना पड़े। बहुत सारी नौकरी और रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे।’ जब उनसे सीएम पद पर नया चेहरा नहीं आने पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें नीतीश के आस-पास भी कोई चेहरा नहीं नजर आता है। नीतू चंद्रा ने कहा कि कई युवा नेता हैं, लेकिन नीतीश जैसी स्थिति में कोई नहीं है क्योंकि नीतीश के नेतृत्व में लोगों का जीवन बेहतर हुआ है।

उन्होंने एनडीए नेतृत्व से कहा- ‘हमने जिस तरह से आप पर भरोसा किया है, आपसे उम्मीदें पाली हैं, हमें निराश नहीं करना। हमें मजबूत टीम चाहिए थी। डबल इंजन टीम आई है। बिहार ने बहुत झेला है। आप रोशनी हैं। बिहार आपकी तरफ देख रहा है। हम आपके साथ हैं।’