बिहार चुनाव से पहले 15 पार्टियों पर लटकी तलवार, आयोग ने रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का नोटिस भेजा
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 15 पंजीकृत राजनीतिक दलों को कारण बताओ नोटिस भेजा है। इन पार्टियों ने बीते 6 साल में एक बार भी चुनाव नहीं लड़ा है। इसलिए चुनाव आयोग इन्हें डिलिस्ट करने की तैयारी कर रहा है।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले 15 राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन रद्द होने की तलवार लटक गई है। चुनाव आयोग ने इन दलों को कारण बताओ नोटिस भेजकर डिलिस्ट (DeList) करने की तैयारी कर ली है। इनमें भारतीय युवा जनशक्ति पार्टी, जनता दल हिंदुस्तानी, राष्ट्रीय सद्भावना पार्टी, मिथिलांचल विकास मोर्चा समेत अन्य दल शामिल हैं। चुनाव आयोग ने इन सभी दलों से 1 सितंबर को दोपहर में 3 बजे बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के सामने उपस्थित होकर जवाब देने को कहा गया है।
निर्वाचन आयोग का कहना है कि जिन पार्टियों को नोटिस भेजा गया है, उन्होंने बीते 6 सालों में एक बार भी चुनाव नहीं लड़ा है। इसके बावजूद वे लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। आयोग इन पार्टियों को डिलिस्ट करने जा रही है। ये सभी गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं, जो भारत निर्वाचन आयोग से रजिस्टर्ड हैं।
इन पार्टियों को मिला चुनाव आयोग का नोटिस-
⦁ भारतीय आवाम एक्टिविस्ट पार्टी
⦁ भारतीय जागरण पार्टी
⦁ भारतीय युवा जनशक्ति पार्टी
⦁ एकता विकास महासभा पार्टी
⦁ गरीब जनता दल (सेक्युलर)
⦁ जय जनता पार्टी
⦁ जनता दल हिन्दुस्तानी
⦁ लोकतांत्रिक जनता पार्टी (सेक्युलर)
⦁ मिथिलांचल विकास मोर्चा
⦁ राष्ट्रवादी युवा पार्टी
⦁ राष्ट्रीय सद्भावना पार्टी
⦁ राष्ट्रीय सदाबहार पार्टी
⦁ वसुधैव कुटुंबकम पार्टी
⦁ वसुंधरा जन विकास दल
⦁ यंग इंडिया पार्टी