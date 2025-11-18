Hindustan Hindi News
अपने ही बूथ एजेंट को झूठा बता रही RJD? हर EVM में पहले से 25000 वोट के दावे का ECI फैक्टचेक

अपने ही बूथ एजेंट को झूठा बता रही RJD? हर EVM में पहले से 25000 वोट के दावे का ECI फैक्टचेक

संक्षेप: RJD EVM Rigging ECI Factcheck: चुनाव आयोग ने राजद नेता जगदानंद सिंह के उस बयान का फैक्टचेक किया है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि हर ईवीएम में पहले से 25 हजार वोट डले थे और तब भी राजद के 25 विधायकों का जीतना सौभाग्य है।

Tue, 18 Nov 2025 03:44 PMRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटना
चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह के उस बयान को झूठ बता दिया है, जिसमें उन्होंने बिहार चुनाव में हर ईवीएम में पहले से 25 हजार वोट लोड रहने का दावा किया था। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बिहार राजद के पूर्व अध्यक्ष जगदानंद सिंह के दावे को मतदान की शुरुआत और अंत में राजद के ही पोलिंग एजेंट्स के द्वारा साइन चुनाव के आधिकारिक दस्तावेजों से इतर बताया है। जगदानंद सिंह ने सोमवार को राजद विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से कहा था कि चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली हुई इसलिए जमीन पर भारी समर्थन के बावजूद राजद हार गई। उन्होंने कहा था कि हर ईवीएम में 25 हजार वोट पहले से लोड था और तब भी उनके 25 विधायक जीत गए, ये सौभाग्य की बात है।

चुनाव आयोग ने मतदान की प्रक्रिया और उसमें राजनीतिक दलों या दूसरे प्रत्याशियों के मतदान अभिकर्ता (पोलिंग एजेंट) की भूमिका की याद दिलाते हुए कहा है कि जगदानंद सिंह जो कह रहे हैं, वो तकनीकी रूप से असंभव है और प्रक्रिया के तौर पर झूठ है। आयोग ने फैक्टचेक बयान में कहा है कि जगदानंद सिंह अपने ही पार्टी के पोलिंग एजेंट के साइन कागजों का खंडन कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदान के दौरान राजद के किसी पोलिंग एजेंट ने किसी बूथ पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई थी।

मतदान से पहले पोलिंग एजेंट मॉक पोल से चेक करते हैं ईवीएम मशीन

चुनाव आयोग ने कहा कि मतदान के दिन वोटिंग शुरू करने से पहले सभी उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट के सामने ईवीएम चेक होता है कि उसमें दर्ज वोट की संख्या जीरो है या नहीं। इसके बाद वो सब मॉक पोल का हिस्सा बनते हैं, जिसमें हर एजेंट कुछ वोट डालकर चेक करता है कि मत सही कैंडिडेट के सामने दर्ज हो रहा है या नहीं। मॉक पोल के बाद ईवीएम को वापस जीरो कर देते हैं और पोलिंग एजेंट मॉक पोल के प्रमाण पत्र पर साइन करते हैं कि मशीन ठीक काम कर रही है।

राजद के पोलिंग एजेंट ने फॉर्म 17 सी साइन किया, कहीं कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई

आयोग ने ईवीएम मशीन के रैंडम आवंटन, सीलिंग, वितरण, मतदान, स्ट्रॉन्ग रूम में वापस लाने और सीलिंग के दौरान प्रत्याशियों के एजेंट की मौजूदगी का जिक्र करते हुए कहा है कि यह सारा काम सीसीटीवी की निगरानी में होता है। आयोग ने राजद के किसी एजेंट द्वारा ईवीएम का सील टूटे होने या दूसरी तरह की शिकायत नहीं होने की बात बताई है। आयोग ने कहा है कि राजद के पोलिंग एजेंट्स ने मॉक पोल सर्टिफिकेट, मतदान के मतों का हिसाब बताने वाला फॉर्म 17 सी भी साइन करने में कहीं कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई है।

