बिहार रिजल्ट से पहले तकरार वाले बयानों की भरमार, पुलिस फोर्स भी कमर कसकर तैयार
संक्षेप: Bihar Assembly Results: बिहार में 38 जिलों की 243 सीटों के चुनाव नतीजों के लिए 46 मतगणना केंद्रों पर काउंटिंग से पहले चुनाव आयोग ने पुलिस को पूरी सख्ती से कानून व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया है।
बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों के रुझान और नतीजे शुक्रवार की सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होने के बाद आने लगेंगे। लेकिन रिजल्ट से एक दिन पहले राजनीतिक दलों की बयानबाजी से तकरार की स्थिति पैदा होने की आशंका के मद्देनजर चुनाव आयोग ने बिहार पुलिस को सख्ती से कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। चुनाव आयोग ने मतगणना केंद्र के अंदर-बाहर के हालात को प्रभावी तरीके से नियंत्रण में रखने कहा है ताकि कहीं कोई मारपीट-फसाद ना हो। चुनाव आयोग ने विजय जुलूस पर पहले ही रोक लगा दिया है। एहतियातन स्कूल-कॉलेजों में छुट्टी करवा दी गई है। 38 जिलों में 46 मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती होगी।
गुरुवार सुबह से ही मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल के नेता आक्रामक तरीके से मतगणना में किसी तरह की हेराफेरी और धांधली के खिलाफ बयान दे रहे हैं। राजद नेता 2020 के चुनाव में मामूली अंतर से हारी सीटों को लेकर धांधली के आरोप लगा कहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार ऐसा हुआ तो जनता जवाब देगी। राजद के एमएलसी सुनील सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि इस बार अधिकारियों ने गड़बड़ी की तो बिहार में भी नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात बन सकते हैं। बिहार के डीजीपी ने सुनील सिंह के इस बयान पर एफआईआर का आदेश दिया है।
टीवी चैनल देखकर बेचैन नहीं होना है, आगे-पीछे वाले असली नंबर सुबह 9 बजे के बाद ही आएंगे
राजद नेता और महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव ने बुधवार की रात अपने कैंडिडेट के साथ ऑनलाइन बैठक करके उन्हें मतगणना के दौरान आखिर तक डटे रहने कहा है और हर तरह से गड़बड़ी रोकने का आदेश दिया है। सत्तारूढ़ एनडीए में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी आज पार्टी के काउंटिंग एजेंट से कहा कि प्रत्याशी को जीत का प्रमाण पत्र मिलने तक मतगणना केंद्र में डटे रहें। गुरुवार को जासवाल ने प्रदेश भर के एजेंट के साथ बैठक की और कई दिशा-निर्देश दिए।
Bihar Election Results LIVE: नतीजों से पहले चुनाव आयोग ने कर दिया आगाह, अधिकारिक नतीजों पर ही करें भरोसा
चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक मतगणना के दौरान मतगणना कक्ष, मतगणना केंद्र, मतगणना केंद्र के बाहर और बाकी इलाकों में शांत-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को जरूरी निर्देश दे दिए गए हैं। आयोग ने पुलिस को माहौल खराब करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने कहा है। इस दौरान सोशल मीडिया पर भी अफवाह पर आयोग की टीम की नजर रहेगी। सूत्रों ने बताया है कि चुनाव कराने के लिए केंद्रीय बलों की 1650 कंपनी फोर्स बिहार आई थी। उसे अभी रोककर रखा गया है और नतीजों के कुछ समय बाद ही उन्हें वापस भेजा जाएगा। बिहार के कई क्षेत्रों में सुरक्षा बलों के आज फ्लैग मार्च की भी खबरें आ रही हैं। नतीजे के दिन उन्हें पर्याप्त संख्या में सड़क पर रहने कहा गया है।