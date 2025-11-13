Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsECI asks Bihar Police to deal law and order situations strictly in election counting results after provocative statement
बिहार रिजल्ट से पहले तकरार वाले बयानों की भरमार, पुलिस फोर्स भी कमर कसकर तैयार

बिहार रिजल्ट से पहले तकरार वाले बयानों की भरमार, पुलिस फोर्स भी कमर कसकर तैयार

संक्षेप: Bihar Assembly Results: बिहार में 38 जिलों की 243 सीटों के चुनाव नतीजों के लिए 46 मतगणना केंद्रों पर काउंटिंग से पहले चुनाव आयोग ने पुलिस को पूरी सख्ती से कानून व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया है।

Thu, 13 Nov 2025 08:53 PMRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों के रुझान और नतीजे शुक्रवार की सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होने के बाद आने लगेंगे। लेकिन रिजल्ट से एक दिन पहले राजनीतिक दलों की बयानबाजी से तकरार की स्थिति पैदा होने की आशंका के मद्देनजर चुनाव आयोग ने बिहार पुलिस को सख्ती से कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। चुनाव आयोग ने मतगणना केंद्र के अंदर-बाहर के हालात को प्रभावी तरीके से नियंत्रण में रखने कहा है ताकि कहीं कोई मारपीट-फसाद ना हो। चुनाव आयोग ने विजय जुलूस पर पहले ही रोक लगा दिया है। एहतियातन स्कूल-कॉलेजों में छुट्टी करवा दी गई है। 38 जिलों में 46 मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती होगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

गुरुवार सुबह से ही मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल के नेता आक्रामक तरीके से मतगणना में किसी तरह की हेराफेरी और धांधली के खिलाफ बयान दे रहे हैं। राजद नेता 2020 के चुनाव में मामूली अंतर से हारी सीटों को लेकर धांधली के आरोप लगा कहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार ऐसा हुआ तो जनता जवाब देगी। राजद के एमएलसी सुनील सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि इस बार अधिकारियों ने गड़बड़ी की तो बिहार में भी नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात बन सकते हैं। बिहार के डीजीपी ने सुनील सिंह के इस बयान पर एफआईआर का आदेश दिया है।

टीवी चैनल देखकर बेचैन नहीं होना है, आगे-पीछे वाले असली नंबर सुबह 9 बजे के बाद ही आएंगे

राजद नेता और महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव ने बुधवार की रात अपने कैंडिडेट के साथ ऑनलाइन बैठक करके उन्हें मतगणना के दौरान आखिर तक डटे रहने कहा है और हर तरह से गड़बड़ी रोकने का आदेश दिया है। सत्तारूढ़ एनडीए में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी आज पार्टी के काउंटिंग एजेंट से कहा कि प्रत्याशी को जीत का प्रमाण पत्र मिलने तक मतगणना केंद्र में डटे रहें। गुरुवार को जासवाल ने प्रदेश भर के एजेंट के साथ बैठक की और कई दिशा-निर्देश दिए।

Bihar Exit Polls, बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

Bihar Election Results LIVE: नतीजों से पहले चुनाव आयोग ने कर दिया आगाह, अधिकारिक नतीजों पर ही करें भरोसा

चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक मतगणना के दौरान मतगणना कक्ष, मतगणना केंद्र, मतगणना केंद्र के बाहर और बाकी इलाकों में शांत-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को जरूरी निर्देश दे दिए गए हैं। आयोग ने पुलिस को माहौल खराब करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने कहा है। इस दौरान सोशल मीडिया पर भी अफवाह पर आयोग की टीम की नजर रहेगी। सूत्रों ने बताया है कि चुनाव कराने के लिए केंद्रीय बलों की 1650 कंपनी फोर्स बिहार आई थी। उसे अभी रोककर रखा गया है और नतीजों के कुछ समय बाद ही उन्हें वापस भेजा जाएगा। बिहार के कई क्षेत्रों में सुरक्षा बलों के आज फ्लैग मार्च की भी खबरें आ रही हैं। नतीजे के दिन उन्हें पर्याप्त संख्या में सड़क पर रहने कहा गया है।

ये भी पढ़ें:'बिहार में नेपाल-बांग्लादेश जैसे हालात होंगे' बयान पर फंसे राजद MLC, एफआईआर दर्ज
ये भी पढ़ें:राजद MLC सुनील के भड़काऊ बोल; नेपाल, बंग्लादेश, श्रीलंका जैसे हालात की चेतावनी
ये भी पढ़ें:बिहार चुनाव के रिजल्ट से पहले RJD उम्मीदवारों को क्यों फोन घुमा रहे तेजस्वी यादव
ये भी पढ़ें:बिहार में किसकी बन रही सरकार, नतीजों से ठीक पहले देख लें एक ही जगह 11 Exit Polls
Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा लगभग ढाई दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। बिहार में दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने के बाद दिल्ली-एनसीआर में विराट वैभव, दैनिक भास्कर, आज समाज, बीबीसी हिन्दी, स्टार न्यूज, सहारा समय और इंडिया न्यूज के लिए अलग-अलग भूमिका में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
bihar election result Bihar Assembly Results 2025 Bihar Elections अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।