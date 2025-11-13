बिहार रिजल्ट से पहले तकरार वाले बयानों की भरमार, पुलिस फोर्स भी कमर कसकर तैयार

संक्षेप: Bihar Assembly Results: बिहार में 38 जिलों की 243 सीटों के चुनाव नतीजों के लिए 46 मतगणना केंद्रों पर काउंटिंग से पहले चुनाव आयोग ने पुलिस को पूरी सख्ती से कानून व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया है।

बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों के रुझान और नतीजे शुक्रवार की सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होने के बाद आने लगेंगे। लेकिन रिजल्ट से एक दिन पहले राजनीतिक दलों की बयानबाजी से तकरार की स्थिति पैदा होने की आशंका के मद्देनजर चुनाव आयोग ने बिहार पुलिस को सख्ती से कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। चुनाव आयोग ने मतगणना केंद्र के अंदर-बाहर के हालात को प्रभावी तरीके से नियंत्रण में रखने कहा है ताकि कहीं कोई मारपीट-फसाद ना हो। चुनाव आयोग ने विजय जुलूस पर पहले ही रोक लगा दिया है। एहतियातन स्कूल-कॉलेजों में छुट्टी करवा दी गई है। 38 जिलों में 46 मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती होगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

गुरुवार सुबह से ही मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल के नेता आक्रामक तरीके से मतगणना में किसी तरह की हेराफेरी और धांधली के खिलाफ बयान दे रहे हैं। राजद नेता 2020 के चुनाव में मामूली अंतर से हारी सीटों को लेकर धांधली के आरोप लगा कहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार ऐसा हुआ तो जनता जवाब देगी। राजद के एमएलसी सुनील सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि इस बार अधिकारियों ने गड़बड़ी की तो बिहार में भी नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात बन सकते हैं। बिहार के डीजीपी ने सुनील सिंह के इस बयान पर एफआईआर का आदेश दिया है।