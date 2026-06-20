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नीतीश की EBC राजनीति पर BJP की नजर, सोमवार को अति पिछड़ा MLC का सम्मान समारोह

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में सोमवार को ईबीसी महासम्मेलन का आयोजन बीजेपी के मंत्री करने जा रहे हैं। इसमें   विधान पार्षदों का सम्मानित किया जाएगा। 

नीतीश की EBC राजनीति पर BJP की नजर, सोमवार को अति पिछड़ा MLC का सम्मान समारोह

Bihar Politics: भारतीय जनता पार्टी आगामी 22 जून को पटना में अतिपिछड़ा सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। राजधानी के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित अभिनंदन सह आभार समारोह एवं अतिपिछड़ा सम्मेलन में अतिपिछड़ा समाज के नवनिर्वाचित सभी विधान परिषद सदस्यों का अभिनंदन किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल होंगे। सम्मेलन में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया जाएगा।

बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व मंत्री डॉ प्रमोद कुमार उर्फ प्रमोद चंद्रवंशी ने इसकी जानकारी दी। पटना में शनिवार को एक होटल में पत्रकारों को उन्होंने इसकी जानकारी दी। मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि अतिपिछड़ा समाज संख्या में मजबूत है, पर जब समाज संगठित होकर एक मंच पर आएगा तभी उसकी आवाज और प्रभावी बनेगी। कहा जा रहा है कि सम्मेलन के माध्यम से भाजपा बिहार की ओबीसी आबादी पर अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है।

बिहार में अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी की आबादी 36 प्रतिशत से अधिक है। इस लिहाज से यह राज्य का सबसे बड़ा वोट बैंक है जिस पर सभी राजनैतिक दलों की नजर है। इस वर्ग को पूर्व सीएम और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने अपनी ताकत बनाई है। महिला, ईबीसी और गैर यादव ओबीसी समाज के लोग नीतीश कुमार के कोर वोटर माने जाते हैं। बहुत हद तक नीतीश कुमार इसे बरकार रखने में कामयाब भी हैं। 22 जून को होने वाले सम्मेलन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी इस समाज में अपनी पकड़ और पैठ मजबूत करना चाहती है।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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