easy to come home during Chhath Diwali Railways to run more than a dozen Puja special trains; Know details छठ-दिवाली में घर आना होगा आसान, रेलवे चलाएगी 1दर्जन से अधिक पूजा स्पेशल ट्रेनें; डिटेल जानें, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newseasy to come home during Chhath Diwali Railways to run more than a dozen Puja special trains; Know details

छठ-दिवाली में घर आना होगा आसान, रेलवे चलाएगी 1दर्जन से अधिक पूजा स्पेशल ट्रेनें; डिटेल जानें

ये विशेष ट्रेनें पूजा के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए चलाई जाएगी। विशेष ट्रेनों के संचालन से 40,700 अतिरिक्त बर्थ उपलब्ध होंगी।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 6 Sep 2025 10:54 AM
share Share
Follow Us on
छठ-दिवाली में घर आना होगा आसान, रेलवे चलाएगी 1दर्जन से अधिक पूजा स्पेशल ट्रेनें; डिटेल जानें

बिहार के लोगों के लिए खुशी की खबर है। आगामी पूजा, दिवाली और छठ के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पूर्वी रेलवे ने कोलकाता, लखनऊ, मालदा टाउन और आनंद विहार के बीच पूजा विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। ये विशेष ट्रेनें पूजा के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए चलाई जाएगी। विशेष ट्रेनों के संचालन से 40,700 अतिरिक्त बर्थ उपलब्ध होगी।

03435 मालदा टाउन- आनंद विहार (टर्मिनस) पूजा स्पेशल दिनांक 29 सितंबर और 24 नवंबर के बीच प्रत्येक सोमवार को मालदा टाउन से 09:30 बजे प्रस्थान करेगी (09 ट्रिप) और अगले दिन 13:40 बजे आनंद विहार (टर्मिनस) पहुंचेगी। 03436 आनंद विहार (टर्मिनस)- मालदा टाउन पूजा स्पेशल दिनांक 30 सितंबर और 25 नवंबर के बीच प्रत्येक मंगलवार को आनंद विहार (टर्मिनस) से 15:45 बजे प्रस्थान करेगी (09 ट्रिप) और अगले दिन 21:05 बजे मालदा टाउन पहुंचेगी। यह विशेष ट्रेन मार्ग में दोनों दिशाओं में पूर्वी रेलवे क्षेत्राधिकार में न्यू फरक्का, बरहरवा, साहिबगंज, पीरपैंती, कहलगांव, भागलपुर, सुल्तानगंज, जमालपुर और अभयपुर स्टेशनों सहित 22 स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में सामान्य द्वितीय श्रेणी, शयनयान श्रेणी और वातानुकूलित सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

ये भी पढ़ें:ट्रेन से गिरकर कोर्ट के मुंशी की मौत, बदमाशों को पकड़ने के दौरान मारा था धक्का

03107 कोलकाता-लखनऊ पूजा स्पेशल 02 अक्टूबर और 06 नवंबर के बीच प्रत्येक गुरुवार को कोलकाता से 23:55 बजे प्रस्थान करेगी (06 ट्रिप) और तीसरे दिन 00:10 बजे लखनऊ पहुंचेगी। 03108 लखनऊ-कोलकाता पूजा स्पेशल 04 अक्टूबर और 08 नवंबर के बीच प्रत्येक शनिवार को लखनऊ से 01:40 बजे प्रस्थान करेगी (06 ट्रिप) और अगले दिन 00:40 बजे कोलकाता पहुंचेगी।

ये भी पढ़ें:महिला रोजगार योजना के आवेदन कल से शुरू होंगे, पहली किस्त में 10 हजार मिलेंगे

दिवाली देश भर में मनाई जाती है। छठ बिहार का महापर्व है जिसमें लोग विदेशों से भी घर लौटते हैं। राज्य से बाहर रोजी रोटी के लिए रहने वाले प्रवासी बिहारी छठ में अपने घर आते हैं। उन दिनों में बिहार आना और छठ बाद दूसरे राज्यों के लिए लौटना काफी चुनौती भरा होता है। ट्रेनों में भारी भीड़ देखी जाती है।

ये भी पढ़ें:केरल कांग्रेस के ट्वीट में B से बीड़ी, B से बिहार क्यों लिखा? राजेश राम ने बताया
ये भी पढ़ें:PM मोदी के जन्मदिन पर बिहार बीजेपी मनाएगी सेवा पखवाड़ा,महासंपर्क अभियान भी चलेगा
ये भी पढ़ें:बीड़ी पर सुलगी बिहार की सियासत, तेजस्वी का रिएक्शन आया; तारिक अनवर ने दी सफाई
Train
लेटेस्ट Hindi News, बिहार चुनाव 2025 , Bihar election 2025 Date , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।