छठ-दिवाली में घर आना होगा आसान, रेलवे चलाएगी 1दर्जन से अधिक पूजा स्पेशल ट्रेनें; डिटेल जानें

बिहार के लोगों के लिए खुशी की खबर है। आगामी पूजा, दिवाली और छठ के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पूर्वी रेलवे ने कोलकाता, लखनऊ, मालदा टाउन और आनंद विहार के बीच पूजा विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। ये विशेष ट्रेनें पूजा के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए चलाई जाएगी। विशेष ट्रेनों के संचालन से 40,700 अतिरिक्त बर्थ उपलब्ध होगी।

03435 मालदा टाउन- आनंद विहार (टर्मिनस) पूजा स्पेशल दिनांक 29 सितंबर और 24 नवंबर के बीच प्रत्येक सोमवार को मालदा टाउन से 09:30 बजे प्रस्थान करेगी (09 ट्रिप) और अगले दिन 13:40 बजे आनंद विहार (टर्मिनस) पहुंचेगी। 03436 आनंद विहार (टर्मिनस)- मालदा टाउन पूजा स्पेशल दिनांक 30 सितंबर और 25 नवंबर के बीच प्रत्येक मंगलवार को आनंद विहार (टर्मिनस) से 15:45 बजे प्रस्थान करेगी (09 ट्रिप) और अगले दिन 21:05 बजे मालदा टाउन पहुंचेगी। यह विशेष ट्रेन मार्ग में दोनों दिशाओं में पूर्वी रेलवे क्षेत्राधिकार में न्यू फरक्का, बरहरवा, साहिबगंज, पीरपैंती, कहलगांव, भागलपुर, सुल्तानगंज, जमालपुर और अभयपुर स्टेशनों सहित 22 स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में सामान्य द्वितीय श्रेणी, शयनयान श्रेणी और वातानुकूलित सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

03107 कोलकाता-लखनऊ पूजा स्पेशल 02 अक्टूबर और 06 नवंबर के बीच प्रत्येक गुरुवार को कोलकाता से 23:55 बजे प्रस्थान करेगी (06 ट्रिप) और तीसरे दिन 00:10 बजे लखनऊ पहुंचेगी। 03108 लखनऊ-कोलकाता पूजा स्पेशल 04 अक्टूबर और 08 नवंबर के बीच प्रत्येक शनिवार को लखनऊ से 01:40 बजे प्रस्थान करेगी (06 ट्रिप) और अगले दिन 00:40 बजे कोलकाता पहुंचेगी।