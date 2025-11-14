East Champaran District Result LIVE: पूर्वी चंपारण की 12 सीटों पर कौन आगे? 2020 में 9 NDA तो 3 MGB जीता था

संक्षेप: East Champaran District Seats Overall Results: पूर्वी चंपारण जिले की रक्सौल, सुगौली, नरकटिया, हरसिद्धि, गोविन्दगंज, केसरिया, कल्याणपुर, पिपरा, मोतिहारी, चिरैया, ढाका और पताही विधानसभा सीटों में से 2020 में नौ पर एनडीए को जीत मिली थी। महागठबंधन ने 3 सीटें जीती थीं।

Fri, 14 Nov 2025 06:13 AM

East Champaran District Seats Overall Results: पूर्वी चंपारण जिले की विधानसभा सीटों रक्सौल, सुगौली, नरकटिया, हरसिद्धि, गोविन्दगंज, केसरिया, कल्याणपुर, पिपरा, मोतिहारी, चिरैया, ढाका और मधुबन कुल बारह सीटों पर मतगणना सुबह आठ बजे शुरू हो जाएगी। शुरुआती रुझान सुबह 9 बजे तक आने की संभावना है, जबकि हार-जीत का अंतिम परिणाम दोपहर बाद तक ही आएगा। पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2020 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने जिले की 12 में से 9 सीटों पर जीत दर्ज कर दबदबा कायम किया था। महागठबंधन को 3 सीटों से संतोष करना पड़ा था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एनडीए में भारतीय जनता पार्टी (BJP) को 8 सीटें और जदयू को 1 सीट पर जीत मिली थी। मुख्यालय मोतिहारी सीट पर बीजेपी के प्रमोद कुमार विजयी हुए थे। बीजेपी के अन्य प्रमुख विजेता रहे: प्रमोद कुमार सिन्हा (रक्सौल), कृष्णनंदन पासवान (हरसिद्धि - SC आरक्षित), सुनील मणि तिवारी (गोविन्दगंज), श्यामबाबू प्रसाद यादव (पीपरा), लाल बाबू प्रसाद गुप्ता (चिरैया), पवन कुमार जायसवाल (ढाका) और राणा रणधीर (मधुबन)। NDA की सहयोगी जनता दल (यूनाइटेड) से श्रीमती शालिनी मिश्रा ने केसरिया सीट जीती थीं। महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने 3 सीटों पर जीत हासिल की: ई० शशि भूषण सिंह (सुगौली), डॉ० शमीम अहमद (नरकटिया) और मनोज कुमार यादव (कल्याणपुर)।

इस बार इनके बीच मुख्य मुकाबला रक्सौल विधानसभा प्रमोद सिन्हा (BJP)

श्याम बिहारी (INC)

सुगौली विधानसभा बबलू गुप्ता (LJP R)

जुल्फिकार (BSP/राजद समर्थित)

अजय झा (जनसुराज)

नरकटिया विधानसभा विशाल साह (JDU)

शमीम अहमद (RJD)

लालबाबू यादव (जनसुराज)

हरसिद्धि विधानसभा कृष्ण नंदन (BJP)

राजेन्द्र राम (RJD)

अवधेश राम (जनसुराज)

गोविंदगंज विधानसभा राजू तिवारी (LJP R)

शशिभूषण राय (INC)

कमलेशकांत गिरि (जनसुराज)

केसरिया विधानसभा शालिनी मिश्रा (JDU)

वरुण विजय (VIP)

पप्पू खान (जनसुराज)

कल्याणपुर विधानसभा शचिंद्र सिंह (BJP)

मनोज यादव (RJD)

डॉ. मंतोष सहनी (जनसुराज)

पिपरा विधानसभा श्यामबाबू यादव (BJP)

राजमंगल प्रसाद (माकपा)

सुबोध यादव (जनसुराज)

मधुबन विधानसभा राणा रणधीर (BJP)

संध्या रानी (RJD)

विजय कुशवाहा (जनसुराज)

मोतिहारी विधानसभा प्रमोद कुमार (BJP)

देवा गुप्ता (RJD)

अतुल कुमार (जनसुराज)

चिरैया विधानसभा लालबाबू गुप्ता (BJP)

लक्ष्मी नारायण प्रसाद (RJD)

संजय सिंह (जनसुराज)

ढाका विधानसभा पवन जायसवाल (BJP)

फैसल रहमान (RJD)

डॉ. लालबाबू प्रसाद (जनसुराज)