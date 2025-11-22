गे, लेस्बियन के कारण भूकंप आ रहे; कन्हैया भेलारी फिर वायरल, मायके में बेटी पर रोहिणी ने फटकारा था
महिला का दूसरी महिला से या पुरुष का किसी अन्य पुरुष से लैंगिक संबंधों को कन्हैया भेलारी गलत मानते हैं। उन्होंने कहा है कि इन्हीं कारणों से भूकंप आता है।
समलैंगिक संबंधों पर पर बिहार में फिर एक बार बहस शुरू हो गई है। इसे लेकर पत्रकार कन्हैया भेलारी का एक बयान चर्चा हैं। अपने बयान को लेकर वे फिर से वायरल हो रहे हैं। महिला का दूसरी महिला से या पुरुष का किसी अन्य पुरुष से लैंगिक संबंधों को गलत करार देते हुए उन्होंने कहा है कि इन्हीं कारणों से भूकंप आता है। इससे पहले शादीशुदा बेटी के मायके में रहने की सीमा तय करने पर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्या ने भेलारी को फटकार लगाया था।
इंडिया टूडे के यूट्यूब चैनल लल्लन टॉप से बात करते हुए कन्हैया भेलारी ने कहा कि आजकल ऐसा हो गया है कि लड़का दूसरे लड़के से शादी कर लेता है और कोई लड़की किसी लड़की से ही शादी कर लेती है। मैं इसे ठीक नहीं मानता। एंकर सौरभ द्विवेदी ने जब उन्हें काउंटर किया कि इसमें क्या समस्या कि अगर कोई समलैंगिक संबंध से खुश है। उनके अपने अधिकार हैं जिनपर सुप्रीम कोर्ट ने रजामंदी दे दी है। इसे अपराध की श्रेणी से बाहर रखा गया है। इस पर कन्हैया भेलारी ने अजीबोगरीब जवाब दिया। कहा कि इसीलिए भूकंप आता है। जब सौरभ द्विवेदी ने भूकंप का वैज्ञानिक कारण समझाया तो कहने लगे- इसका कोई मतलब है जी। एडवांस होने का यह अर्थ नहीं है कि समलैंगिक संबंध बनाने लगें। मैं इन बातों को नहीं मानता।
इससे पहले कन्हैया भेलारी रोहिणी आचार्या, तेजस्वी यादव के विवाद में चर्चा में आए थे। उन्होंने एबीपी न्यूज के डिबेट में कहा था कि ब्याही बेटियों को अपने मायके में कम रहना चाहिए। यहां कुंडली मारकर नहीं बैठना चाहिए। उन्हें किसी खास अवसर पर मायके आना चाहिए और फिर चले जाना चाहिए। बेटियों को पिता परिवार के मसलों में दखल नहीं देना चाहिए। इस तर्क पर रोहिणी आचार्या ने उनकी क्लास लगा दी थी। फोन पर फटकार लगाते हुए कहा कि बेटियों के हक हकूक में दखल देने का अधिकार आपको किसने दे दिया। रोहिणी ने बातचीत का वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था। रोहिणी ने कहा था कि किडनी देने के लिए बेटी ठीक है लेकिन, मायके में अधिकार नहीं है।