गे, लेस्बियन के कारण भूकंप आ रहे; कन्हैया भेलारी फिर वायरल, मायके में बेटी पर रोहिणी ने फटकारा था

संक्षेप: महिला का दूसरी महिला से या पुरुष का किसी अन्य पुरुष से लैंगिक संबंधों को कन्हैया भेलारी गलत मानते हैं। उन्होंने कहा है कि इन्हीं कारणों से भूकंप आता है।

समलैंगिक संबंधों पर पर बिहार में फिर एक बार बहस शुरू हो गई है। इसे लेकर पत्रकार कन्हैया भेलारी का एक बयान चर्चा हैं। अपने बयान को लेकर वे फिर से वायरल हो रहे हैं। महिला का दूसरी महिला से या पुरुष का किसी अन्य पुरुष से लैंगिक संबंधों को गलत करार देते हुए उन्होंने कहा है कि इन्हीं कारणों से भूकंप आता है। इससे पहले शादीशुदा बेटी के मायके में रहने की सीमा तय करने पर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्या ने भेलारी को फटकार लगाया था।

इंडिया टूडे के यूट्यूब चैनल लल्लन टॉप से बात करते हुए कन्हैया भेलारी ने कहा कि आजकल ऐसा हो गया है कि लड़का दूसरे लड़के से शादी कर लेता है और कोई लड़की किसी लड़की से ही शादी कर लेती है। मैं इसे ठीक नहीं मानता। एंकर सौरभ द्विवेदी ने जब उन्हें काउंटर किया कि इसमें क्या समस्या कि अगर कोई समलैंगिक संबंध से खुश है। उनके अपने अधिकार हैं जिनपर सुप्रीम कोर्ट ने रजामंदी दे दी है। इसे अपराध की श्रेणी से बाहर रखा गया है। इस पर कन्हैया भेलारी ने अजीबोगरीब जवाब दिया। कहा कि इसीलिए भूकंप आता है। जब सौरभ द्विवेदी ने भूकंप का वैज्ञानिक कारण समझाया तो कहने लगे- इसका कोई मतलब है जी। एडवांस होने का यह अर्थ नहीं है कि समलैंगिक संबंध बनाने लगें। मैं इन बातों को नहीं मानता।