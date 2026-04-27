Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बांका में ईयरफोन बना काल, गाना सुनते हुए ट्रैक पार कर रहा था युवक; इंटरसिटी से कटकर मौत

Apr 27, 2026 02:15 pm ISTJayendra Pandey हिन्दुस्तान, राजदीप, बांका
share

बांका के तारा मंदिर हॉल्ट के पास सोमवार सुबह ईयरफोन लगाकर पटरी पार कर रहे 23 वर्षीय नीतीश कुमार की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। नीतीश अमरपुर के बाजा गांव का रहने वाला था और बांका में टोटो चलाकर परिवार पालता था। राजेंद्रनगर-बांका इंटरसिटी की चपेट में आने से यह हादसा हुआ।

बांका में ईयरफोन बना काल, गाना सुनते हुए ट्रैक पार कर रहा था युवक; इंटरसिटी से कटकर मौत

Bihar News Today: बिहार के बांका जिले के तारा मंदिर रेलवे हॉल्ट के समीप मोबाइल और ईयरफोन की एक छोटी सी लापरवाही ने 23 साल के एक युवक की जिंदगी निगल ली। बांका-राजेंद्रनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस की चपेट में आने से युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद आसपास के इलाके में सन्नाटा पसरा है, वहीं मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है। मृतक की पहचान अमरपुर थाना क्षेत्र के बाजा गांव निवासी दिलीप झा के 23 वर्षीय पुत्र नीतीश कुमार के रूप में हुई है।

गाना सुनने में मशगूल था युवक

चश्मदीदों और पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, यह हादसा सुबह करीब 7:00 बजे हुआ। नीतीश कुमार रेलवे ट्रैक पार कर रहा था और उसके कान में ईयरफोन लगा हुआ था। वह संगीत सुनने में इतना खोया हुआ था कि उसे पीछे से आ रही तेज रफ्तार राजेंद्र नगर-बांका इंटरसिटी एक्सप्रेस की आवाज और पायलट द्वारा दिए गए हॉर्न सुनाई ही नहीं दिए। जब तक उसे आभास होता, तब तक ट्रेन उसे अपनी चपेट में ले चुकी थी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि नीतीश की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

परिवार का इकलौता चिराग बुझा

मिली जानकारी के अनुसार, नीतीश अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था। वह बांका शहर में ही रहकर टोटो चलाता था और दिन भर की मेहनत से जो पैसे मिलते थे, उसी से उसके घर का चूल्हा जलता था। उसकी मौत की खबर जैसे ही बाजा गांव पहुँची, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। माँ-बाप के बुढ़ापे की लाठी अब टूट चुकी है और परिवार पर आर्थिक संकट के बादल मंडराने लगे हैं।

ये भी पढ़ें:18 लाख को पहली, 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को दूसरी किश्त नहीं मिली- तेजस्वी

हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और रेलवे पुलिस (GRP) तत्काल मौके पर पहुँची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बांका सदर अस्पताल भेज दिया है। रेल पुलिस मामले की बारीकी से जांच कर रही है और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। प्रशासन ने इस घटना के बाद एक बार फिर लोगों से अपील की है कि रेलवे ट्रैक पार करते समय मोबाइल या ईयरफोन का इस्तेमाल कतई न करें।

ये भी पढ़ें:नेपाल बॉर्डर पर बिहार पुलिस की 4 नई स्पेशल यूनिट्स हुई तैनात, तस्करों में हड़कंप
ये भी पढ़ें:18 लाख को पहली, 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को दूसरी किश्त नहीं मिली- तेजस्वी
Jayendra Pandey

लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
Bihar News Bihar News In Hindi Latest Hindi News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।