बांका में ईयरफोन बना काल, गाना सुनते हुए ट्रैक पार कर रहा था युवक; इंटरसिटी से कटकर मौत
बांका के तारा मंदिर हॉल्ट के पास सोमवार सुबह ईयरफोन लगाकर पटरी पार कर रहे 23 वर्षीय नीतीश कुमार की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। नीतीश अमरपुर के बाजा गांव का रहने वाला था और बांका में टोटो चलाकर परिवार पालता था। राजेंद्रनगर-बांका इंटरसिटी की चपेट में आने से यह हादसा हुआ।
Bihar News Today: बिहार के बांका जिले के तारा मंदिर रेलवे हॉल्ट के समीप मोबाइल और ईयरफोन की एक छोटी सी लापरवाही ने 23 साल के एक युवक की जिंदगी निगल ली। बांका-राजेंद्रनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस की चपेट में आने से युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद आसपास के इलाके में सन्नाटा पसरा है, वहीं मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है। मृतक की पहचान अमरपुर थाना क्षेत्र के बाजा गांव निवासी दिलीप झा के 23 वर्षीय पुत्र नीतीश कुमार के रूप में हुई है।
गाना सुनने में मशगूल था युवक
चश्मदीदों और पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, यह हादसा सुबह करीब 7:00 बजे हुआ। नीतीश कुमार रेलवे ट्रैक पार कर रहा था और उसके कान में ईयरफोन लगा हुआ था। वह संगीत सुनने में इतना खोया हुआ था कि उसे पीछे से आ रही तेज रफ्तार राजेंद्र नगर-बांका इंटरसिटी एक्सप्रेस की आवाज और पायलट द्वारा दिए गए हॉर्न सुनाई ही नहीं दिए। जब तक उसे आभास होता, तब तक ट्रेन उसे अपनी चपेट में ले चुकी थी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि नीतीश की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।
परिवार का इकलौता चिराग बुझा
मिली जानकारी के अनुसार, नीतीश अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था। वह बांका शहर में ही रहकर टोटो चलाता था और दिन भर की मेहनत से जो पैसे मिलते थे, उसी से उसके घर का चूल्हा जलता था। उसकी मौत की खबर जैसे ही बाजा गांव पहुँची, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। माँ-बाप के बुढ़ापे की लाठी अब टूट चुकी है और परिवार पर आर्थिक संकट के बादल मंडराने लगे हैं।
हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और रेलवे पुलिस (GRP) तत्काल मौके पर पहुँची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बांका सदर अस्पताल भेज दिया है। रेल पुलिस मामले की बारीकी से जांच कर रही है और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। प्रशासन ने इस घटना के बाद एक बार फिर लोगों से अपील की है कि रेलवे ट्रैक पार करते समय मोबाइल या ईयरफोन का इस्तेमाल कतई न करें।