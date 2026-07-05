बिहार के इस जिले में होमस्टे योजना से जुड़ कर कमाई का अवसर, 10 लाख रुपये देगी सम्राट चौधरी सरकार

होमस्टे योजना से जुड़ने के लिए पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो चुका है। योजना के तहत अपने घर को होमस्टे के रूप में विकसित करने वाले लाभार्थियों को अधिकतम चार कमरों के लिए 10 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

बिहार में सरकार की एक अहम योजना से जुड़कर कमाई का बेहतरीन मौका आया है। दरअसल राज्य में पर्यटन और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री होमस्टे प्रोत्साहन योजना 2026 की शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत रोहतास जिले के तीन प्रमुख पर्यटन स्थलों शेरशाह सूरी का मकबरा, मांझर कुंड और धुआं कुंड को शामिल किया गया है। जिसके बाद अब इन स्थलों के पांच किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोग अपने घरों को होमस्टे के रूप में विकसित कर योजना का लाभ उठा सकेंगे।

इसके लिए पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो चुका है। योजना के तहत अपने घर को होमस्टे के रूप में विकसित करने वाले लाभार्थियों को अधिकतम चार कमरों के लिए 10 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों और 18 से 25 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को प्रति कमरा 25 हजार रुपये की अतिरिक्त सहायता मिलेगी। इस प्रकार उन्हें अधिकतम 11 लाख रुपये तक का लाभ प्राप्त हो सकेगा।

रोहतास जिले के मांझर कुंड और धुआं कुंड मानसून पर्यटन के प्रमुख आकर्षण हैं। हर वर्ष बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंचते हैं, लेकिन ठहरने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ता है। ऐसे में इन पर्यटन स्थलों के आसपास होमस्टे विकसित होने से पर्यटकों को स्थानीय स्तर पर आवास सुविधा मिलेगी। साथ ही पहाड़ी गांवों के लोगों के लिए स्वरोजगार और अतिरिक्त आय के नए अवसर भी पैदा होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि होमस्टे की संख्या बढ़ने से स्थानीय हस्तशिल्प, खान-पान, परिवहन और अन्य सेवाओं को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

क्या है मुख्यमंत्री होमस्टे प्रोत्साहन योजना मुख्यमंत्री होमस्टे प्रोत्साहन योजना 2026 का उद्देश्य स्थानीय निवासियों को अपने घरों में पर्यटकों के ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके माध्यम से सामुदायिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति, खान-पान और जीवनशैली को करीब से जानने का अवसर मिलेगा। पंजीकृत होमस्टे को सरकार की मान्यता मिलेगी और उनका प्रचार-प्रसार आधिकारिक पर्यटन पोर्टलों पर किया जाएगा।