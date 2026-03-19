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घर बैठे 3.5 प्रतिशत कमाई; साइबर ठगी का नया फंडा, 16 राज्यों के 186 बैंक खाते पुलिस की रडार पर

Mar 19, 2026 03:58 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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साइबर थाने की पुलिस ने 12 दिनों में जिले में इन तीन बैंक खातों का पता लगाकर उसके धारकों को गिरफ्तार किया है। साइबर थाने को इस संबंध में सूचना बिहार पुलिस की स्पेशल साइबर यूनिट ने एनसीआरपी पर दर्ज शिकायतों के आधार पर दी थी।

घर बैठे 3.5 प्रतिशत कमाई; साइबर ठगी का नया फंडा, 16 राज्यों के 186 बैंक खाते पुलिस की रडार पर

Cyber Fraud: देश के विभिन्न राज्यों से साइबर ठगी के रुपये ट्रांसफर कराने के लिए शातिर बैंक खातों को भाड़े पर ले रहे हैं। खाताधारकों को ठगी की राशि का साढ़े तीन प्रतिशत तक कमीशन दिया जाता है। साइबर शातिरों ने जिला साइबर पुलिस के हत्थे चढ़े अहियापुर के मिर्जापुर निवासी मो. फरीद आलम सहित दो अन्य के बैंक खाते भाड़े पर लेकर 16 से अधिक राज्यों के 186 खातों से ठगी की राशि इनमें भेजी थी। तीनों खाताधारकों ने साइबर थाना की पुलिस को पूछताछ में बताया है कि ठगी के रुपये खाते में मंगाने के बदले उन्हें तीन से 3.5 प्रतिशत तक कमीशन मिलता है।

साइबर थाने की पुलिस ने 12 दिनों में जिले में इन तीन बैंक खातों का पता लगाकर उसके धारकों को गिरफ्तार किया है। साइबर थाने को इस संबंध में सूचना बिहार पुलिस की स्पेशल साइबर यूनिट ने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर दर्ज शिकायतों के आधार पर दी थी। साइबर शातों ने इन तीनों का फर्जी कंपनी के नाम पर विभिन्न बैंकों में खाता खोलवाया था। इनसे डेबिट कार्ड और साइन किया हुआ चेकबुक भी ले लिया था। ठगी कर ट्रांसफर की गई राशि कुछ ही देर में निकाल ली जाती या दूसरे खाता में ट्रांसफर करा दी जाती थी।

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साइबर थानाध्यक्ष हिमांशु कुमार ने बताया कि साइबर फ्रॉड गिरोह को भाड़े पर बैंक खाता देने के मामले की जांच की जा रही है। साइबर थाना के एसआई दयाल नारायण सिंह ने अहियापुर के मिर्जापुर निवासी मो. फरीद आलम को 14 मार्च को मालीघाट के सर सैयद कॉलोनी ने गिरफ्तार किया था। उसके बैंक खाते में 16 राज्यों के 153 खातों से साइबर फ्रॉड की राशि ट्रांसफर की गई थी। खाता उसने 3.5 प्रतिशत के कमीशन पर भाड़े पर दिया था। वहीं, साइबर पुलिस ने छह मार्च को गायघाट थाना क्षेत्र के कमरथु गांव के देव व राजा कुमार को दबोचा था। दोनों ने अपने खाते भाड़े पर ठगों को दिए थे।

राजा की मदद से देव ने अपना बैंक खाता साइबर फ्रॉड गिरोह को भाड़ा पर दिया। देव ने पुलिस को बताया कि उसे इसके लिए 3.5 प्रतिशत कमीशन मिलता था। रामपुरहरि थाना के सलेमापुर गांव के अर्जुन कुमार व गोरीगामा गांव के रंधीर कुमार को गिरफ्तार किया था। रंधीर की मदद से अर्जुन कुमार ने अपना बैंक खाता साइबर फ्रॉड गिरोह को भाड़ा पर दिया था। उसे भी तीन प्रतिशत कमीशन मिलता था।

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20 राज्यों की पुलिस को भेजी गई गिरफ्तारी की सूचना

देश के 20 राज्यों की साइबर पुलिस को मुजफ्फरपुर साइबर थाने की पुलिस ने तीन मामलों में कार्रवाई की सूचना भेजी है। साइबर थाने की पुलिस ने 20 राज्यों के 190 लोगों से हुई साइबर ठगी के मामले में कार्रवाई की रिपोर्ट बनाई है। सभी मामले फर्जी कंपनी बनाकर खातों में मंगाए गए साइबर ठगी के करोड़ों रुपये से जुड़े हैं। अब मुजफ्फरपुर पुलिस की रिपोर्ट पर अन्य राज्यों की पुलिस भी जेल भेजे गए आरोपितों को रिमांड पर लेगी। साइबर डीएसपी ने बताया कि मो. फरीद की गिरफ्तारी की सूचना संबंधित राज्यों की साइबर पुलिस को भेजी गई है।

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Sudhir Kumar

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Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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