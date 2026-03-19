घर बैठे 3.5 प्रतिशत कमाई; साइबर ठगी का नया फंडा, 16 राज्यों के 186 बैंक खाते पुलिस की रडार पर

साइबर थाने की पुलिस ने 12 दिनों में जिले में इन तीन बैंक खातों का पता लगाकर उसके धारकों को गिरफ्तार किया है। साइबर थाने को इस संबंध में सूचना बिहार पुलिस की स्पेशल साइबर यूनिट ने एनसीआरपी पर दर्ज शिकायतों के आधार पर दी थी।

Cyber Fraud: देश के विभिन्न राज्यों से साइबर ठगी के रुपये ट्रांसफर कराने के लिए शातिर बैंक खातों को भाड़े पर ले रहे हैं। खाताधारकों को ठगी की राशि का साढ़े तीन प्रतिशत तक कमीशन दिया जाता है। साइबर शातिरों ने जिला साइबर पुलिस के हत्थे चढ़े अहियापुर के मिर्जापुर निवासी मो. फरीद आलम सहित दो अन्य के बैंक खाते भाड़े पर लेकर 16 से अधिक राज्यों के 186 खातों से ठगी की राशि इनमें भेजी थी। तीनों खाताधारकों ने साइबर थाना की पुलिस को पूछताछ में बताया है कि ठगी के रुपये खाते में मंगाने के बदले उन्हें तीन से 3.5 प्रतिशत तक कमीशन मिलता है।

साइबर थाने की पुलिस ने 12 दिनों में जिले में इन तीन बैंक खातों का पता लगाकर उसके धारकों को गिरफ्तार किया है। साइबर थाने को इस संबंध में सूचना बिहार पुलिस की स्पेशल साइबर यूनिट ने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर दर्ज शिकायतों के आधार पर दी थी। साइबर शातों ने इन तीनों का फर्जी कंपनी के नाम पर विभिन्न बैंकों में खाता खोलवाया था। इनसे डेबिट कार्ड और साइन किया हुआ चेकबुक भी ले लिया था। ठगी कर ट्रांसफर की गई राशि कुछ ही देर में निकाल ली जाती या दूसरे खाता में ट्रांसफर करा दी जाती थी।

साइबर थानाध्यक्ष हिमांशु कुमार ने बताया कि साइबर फ्रॉड गिरोह को भाड़े पर बैंक खाता देने के मामले की जांच की जा रही है। साइबर थाना के एसआई दयाल नारायण सिंह ने अहियापुर के मिर्जापुर निवासी मो. फरीद आलम को 14 मार्च को मालीघाट के सर सैयद कॉलोनी ने गिरफ्तार किया था। उसके बैंक खाते में 16 राज्यों के 153 खातों से साइबर फ्रॉड की राशि ट्रांसफर की गई थी। खाता उसने 3.5 प्रतिशत के कमीशन पर भाड़े पर दिया था। वहीं, साइबर पुलिस ने छह मार्च को गायघाट थाना क्षेत्र के कमरथु गांव के देव व राजा कुमार को दबोचा था। दोनों ने अपने खाते भाड़े पर ठगों को दिए थे।

राजा की मदद से देव ने अपना बैंक खाता साइबर फ्रॉड गिरोह को भाड़ा पर दिया। देव ने पुलिस को बताया कि उसे इसके लिए 3.5 प्रतिशत कमीशन मिलता था। रामपुरहरि थाना के सलेमापुर गांव के अर्जुन कुमार व गोरीगामा गांव के रंधीर कुमार को गिरफ्तार किया था। रंधीर की मदद से अर्जुन कुमार ने अपना बैंक खाता साइबर फ्रॉड गिरोह को भाड़ा पर दिया था। उसे भी तीन प्रतिशत कमीशन मिलता था।