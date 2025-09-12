Duryodhan entry in Bihar politics Prashant Kishor praises Nitish attacks at Tejaswi also curses Lalu Rabri अब 'दुर्योधन' की एंट्री; नीतीश की तारीफ करते प्रशांत तेजस्वी पर टाइट; लालू-राबड़ी को भी कोसा, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsDuryodhan entry in Bihar politics Prashant Kishor praises Nitish attacks at Tejaswi also curses Lalu Rabri

अब 'दुर्योधन' की एंट्री; नीतीश की तारीफ करते प्रशांत तेजस्वी पर टाइट; लालू-राबड़ी को भी कोसा

प्रशांत किशोर ने राजद के युवराज तेजस्वी यादव को भ्रष्टाचार का दुर्योधन बताया है। कहा है कि राजद के लोग भ्रष्टाचार पर नहीं बोल सकते।  

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटनाFri, 12 Sep 2025 09:40 AM
share Share
Follow Us on
अब 'दुर्योधन' की एंट्री; नीतीश की तारीफ करते प्रशांत तेजस्वी पर टाइट; लालू-राबड़ी को भी कोसा

विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार की सियासी तपिश का ग्राफ लगातार हाई हो रहा है। जुबानी राजनीति में श्रीराम, हनुमान, रावण, कंश, धृतराष्ट्र जैसे कई पात्र पहले ही जगह बना चुके हैं। अब दुर्योधन ने भी एंट्री मार ली है। दुर्योधन राजद के युवराज तेजस्वी यादव को बताया गया है। उन्हें यह उपाधि देने वाले जन सुराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर हैं जो 2015 में नीतीश लालू के मिलन और महागठबंधन सरकार के सूत्रधार होने का दावा करते हैं।

दरअसल इन दिनों प्रशांत किशोर सीएम नीतीश कुमार की इमानदारी पर फिदा हैं। लगातार बोल रहे हैं कि बिहार सीएम व्यक्तिगत रूप से कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हैं। उनके खिलाफ कोई प्रमाण नहीं दे सकता। इस बीच तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह बता दिया। प्रशांत किशोर से जब इस पर सवाल किया गया तो वे उखड़ गए।

ये भी पढ़ें:प्रशांत किशोर हर महीने 20000 रुपये तक मदद का परिवार लाभ कार्ड फॉर्म भरवा रहे हैं

लालू, राबड़ी और राजद को भ्रष्टाचार का प्रणेता बताते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार के दुर्योधन हैं। इन लोगों को करप्शन पर बोलने का कोई हक नहीं है जो खुद इसमें आकंठ डूबे हुए हैं। तेजस्वी यादव जब भ्रष्टाचार के खिला बोलते हैं तो लगता है कि कोई शेर खुद को शाकाहारी बता रहा हो और शाकाहारी होने की शिक्षा दे रहा हो।

ये भी पढ़ें:डर से घोषणाएं कर रहे बिहार सीएम, नीतीश के सौगातों वाले ऐलान पर पीके का प्रहार
ये भी पढ़ें:बिहार में दलितों के बाद मुसलमान सबसे गरीब, किशनगंज में बोले प्रशांत किशोर

प्रशांत किशोर ने कहा कि इन लोगों ने राज्य में क्राइम और करप्शन को बढ़ाया। बिहार में लालू यादव और राबड़ी देवी की सरकार थी तो क्या हुआ यह दुनिया भर के लोग जानते हैं। पशुओं का चारा भी गबन हो गया। 15 सालों में बिहार रसातल में चला गया। जब रेल मंत्री थे तो नौकरी के लिए जमीन ली गई। तेजस्वी यादव समय से पहले ही बड़ी संपत्ति के मालिक बन गए। जब तेजस्वी यादव को खुद मौका मिला तो कुछ नहीं कर पाए। ऐसे में नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह बताने का अधिकार इन्हें नहीं है।

ये भी पढ़ें:शेर शाकाहारी होने की बात करे,नीतीश पर तेजस्वी के हमले को पीके ने हंसी में उड़ाया

एक दिन पहले बेगूससराय में प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार में अधिकारियों और मंत्रियों ने करप्शन किया। इन लोगों ने विदेशों में संपत्ति अर्जित की। लेकिन नीतीश कुमार व्यक्तिगत तौर पर इमानदार हैं। ऐसा कहने में कोई गुरेज नहीं है।

ये भी पढ़ें:गठबंधन के लिए तेजस्वी के घर ढोल लेकर पहुंच गए ओवैसी के नेता, 6 सीटें मांगीं
ये भी पढ़ें:बिहार का सीएम जनता तय करेगी; तेजस्वी यादव के चेहरे पर कांग्रेस ने मंशा जता दी
ये भी पढ़ें:नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह बन गए, बिहार को लूट रहे : तेजस्वी यादव
Bihar News
लेटेस्ट Hindi News, बिहार चुनाव 2025 , Bihar election 2025 Date , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।