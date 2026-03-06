होली में खून से लाल हुई बिहार की सड़कें, हादसों में राज्य भर में 121 की दर्दनाक मौत

Bihar News: अलग-अलग सड़क हादसों में पटना, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, भागलपुर, भोजपुर सहित राज्य के विभिन्न में 121 लोगों की मौत हो गई। बड़ी संख्या में लोग जख्मी भी हुए।

Bihar News: बिहार की सड़कें होली के पर्व पर तेज रफ्तार और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी के चलते खून से लाल हुईं। पिछले तीन दिनों में हुए अलग-अलग सड़क हादसों में पटना, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, भागलपुर, भोजपुर सहित राज्य के विभिन्न में 121 लोगों की मौत हो गई। बड़ी संख्या में लोग जख्मी भी हुए। त्योहार की खुशियों के बजाय मातमी सन्नाटा पसर गया।

कोसी, सीमांचल और पूर्वी बिहार में सड़क हादसों में 34 लोगों की मौत हो गई। नालंदा व औरंगाबाद में दो- दो, बेगूसराय, गया, गोपालगंज में चार-चार, कैमूर में एक, रोहतास, पटना सारण में पांच-पांच, भोजपुर और सीवान में छह-छह ने दम तोड़ दिया। कोसी के सुपौल में अलग-अलग सड़क हादसों में आठ लोगों की मौत हो गई। पूर्वी बिहार के जमुई में गिद्धौर थाना क्षेत्र, ख़ैरा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत हरदीमोह और लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र में हुए अलग अलग सड़क हादसों में एक शिक्षक समेत तीन लोगों की मौत हो गई। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में मंगलवार की देर रात एक भीषण सड़क हादसे में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक गुमटी में जा घुसी।

इस दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि सात अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मुजफ्फरपुर, चंपारण, मधुबनी, समस्तीपुर, दरभंगा और सीतामढ़ी में हुए दर्जनों सड़क हादसों में दो मासूमों और हरियाणा के चार पर्यटकों समेत कुल 41 लोगों की मौत हो गई। इन हादसों में 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पूर्वी चंपारण के विभिन्न थाना क्षेत्रों जैसे डुमरियाघाट, पताही, कोटवा और अरेराज में हुए हादसों में 7 लोगों की मौत हुई। वहीं, पश्चिम चंपारण में दो मासूम बच्चों समेत 7 लोगों की जान गई। । सीतामढ़ी के बेलसंड और मेजरगंज में बाइक के पेड़ और रेलिंग से टकराने के कारण 2 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

स्कॉर्पियो और ट्रक में टक्कर, पांच की मौत मधुबनी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 पर फुलपरास थाना क्षेत्र के परसा चौक के समीप गुरुवार अलसुबह भीषण हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना में स्कॉर्पियो के परखचे उड़ गए। मृतकों में चार की पहचान हरियाणा के कुरुक्षेत्र निवासी के रूप में हुई है, जबकि एक की पहचान नहीं हो सकी है। जख्मी कपिस व रितिक भी कुरुक्षेत्र के रहनेवाले हैं। दोनों का इलाज डीएमसीएच में हो रहा है। हादसा गुरुवार सुबह करीब चार बजे खोपा और परसा के बीच हुआ। तेज रफ्तार होने के कारण चालक ने नियंत्रण खो दिया और गाड़ी डिवाइडर को पारकर विपरीत लेन में चली गई। इसी दौरान सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने स्कॉर्पियो में टक्कर मार दी। मृतक संजीव अपने दोस्त से गाड़ी मांगकर घूमने निकला था।