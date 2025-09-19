ढलाई के दौरान पूरे छत में फैल गया करंट, चीख पुकार मच गई; ठेकेदार समेत 3 की मौत, एक झुलसा

एक मकान की छत की ढलाई हो रही थी। इसी दौरान छत तक मिक्सर मशीन को बिजली आपूर्ति देने के लिए तार जोड़ा जा रहा था। अचानक करंट दौड़ जाने से काम कर रहे सभी मजदूर इसकी चपेट में आ गए।

बिहार के गोपालगंज में गृह निर्माण के दौरान करंट लगने से तीन लोगों की मौत हो गई जिनमें ठेकेदार और दो मजदूर शामिल हैं। घटना जिले के उचकागांव थाना क्षेत्र के लुहसी गांव में शुक्रवार की दोपहर की है। एक नवनिर्मित घर की छत की ढलाई के दौरान यह हादसा हो गया। मिक्सर मशीन में अचानक करंट दौड़ जाने से चार मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। आनन-फानन में सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने तीन को मृत घोषित कर दिया। जबकि एक मजदूर का इलाज जारी है।

मृतकों की पहचान उचकागांव थाना क्षेत्र के त्रिलोकपुर गांव निवासी ठेकेदार नसरूदीन मियां (55 वर्ष), नीरज कुमार (30 वर्ष) और बलिराम सिंह (48 वर्ष) के रूप में हुई है। वहीं झुलसे मजदूर जितेंद्र सिंह का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृत मजदूरों के परिवार के लिए मुआवजे की मांग की जा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में ले लिया है और घटना कैसे हुई, इसकी जांच में जुट गई है।