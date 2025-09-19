During casting electricity ran through the entire roof three died one scorched in Gopal Ganj Bihar ढलाई के दौरान पूरे छत में फैल गया करंट, चीख पुकार मच गई; ठेकेदार समेत 3 की मौत, एक झुलसा, Bihar Hindi News - Hindustan
एक मकान की छत की ढलाई हो रही थी। इसी दौरान छत तक मिक्सर मशीन को बिजली आपूर्ति देने के लिए तार जोड़ा जा रहा था। अचानक करंट दौड़ जाने से काम कर रहे सभी मजदूर इसकी चपेट में आ गए।

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, गोपालगंजFri, 19 Sep 2025 01:04 PM
बिहार के गोपालगंज में गृह निर्माण के दौरान करंट लगने से तीन लोगों की मौत हो गई जिनमें ठेकेदार और दो मजदूर शामिल हैं। घटना जिले के उचकागांव थाना क्षेत्र के लुहसी गांव में शुक्रवार की दोपहर की है। एक नवनिर्मित घर की छत की ढलाई के दौरान यह हादसा हो गया। मिक्सर मशीन में अचानक करंट दौड़ जाने से चार मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। आनन-फानन में सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने तीन को मृत घोषित कर दिया। जबकि एक मजदूर का इलाज जारी है।

मृतकों की पहचान उचकागांव थाना क्षेत्र के त्रिलोकपुर गांव निवासी ठेकेदार नसरूदीन मियां (55 वर्ष), नीरज कुमार (30 वर्ष) और बलिराम सिंह (48 वर्ष) के रूप में हुई है। वहीं झुलसे मजदूर जितेंद्र सिंह का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृत मजदूरों के परिवार के लिए मुआवजे की मांग की जा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में ले लिया है और घटना कैसे हुई, इसकी जांच में जुट गई है।

जानकारी के अनुसार, लुहसी गांव में एक मकान की छत की ढलाई हो रही थी। इसी दौरान छत तक मिक्सर मशीन को बिजली आपूर्ति देने के लिए तार जोड़ा जा रहा था। अचानक करंट दौड़ जाने से काम कर रहे सभी मजदूर इसकी चपेट में आ गए। ग्रामीणों की मदद से झुलसे मजदूरों को अस्पताल ले जाया गया। उचकागांव पुलिस मौके पर पहुंच कर छानबीन कर रही है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना से मृत मजदूरों के परिजनों में कोहराम मच गया है। हादसे के बाद निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है।