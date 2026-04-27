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बिहार में कैबिनेट विस्तार के साथ IAS अफसरों का ट्रांसफर, 16 नए अफसर भी मिलेंगे; 'सम्राट' सरकार का प्लान

Apr 27, 2026 05:42 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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इस वर्ष मई-जून में 16 नये आईएएस अधिकारी भी राज्य सरकार को मिलेंगे। ये बिहार प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नत किए जाने वाले अधिकारी होंगे। राज्य में वर्तमान में आईएएस अधिकारियों के कुल स्वीकृत पद 359 हैं। इनमें वर्तमान में 310 आईएएस अधिकारी कार्यरत हैँ।

बिहार में कैबिनेट विस्तार के साथ IAS अफसरों का ट्रांसफर, 16 नए अफसर भी मिलेंगे; 'सम्राट' सरकार का प्लान

बिहार में नवगठित एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी है। इसके तहत जिला से लेकर विभागीय मुख्यालय स्तर तक आईएएस अधिकारियों के तबादले होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग इसके लिए आईएएस अधिकारियों के पदस्थापन का ब्योरा जुटा रही है । नई सरकार में अधिकारियों की उपलब्धियों एवं कार्यक्षमता के अनुसार तबादले की तैयारी की जा रही है।

विभागीय सूत्रों के अनुसार, नई सरकार ने प्रशासन को आम आदमी के अधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए थाना, प्रखंड एवं अंचल स्तर तक की निगरानी मुख्यमंत्री सचिवालय स्तर से करने की प्राथमिकता तय की है। इसके लिए जिलों में सक्षम अधिकारियों की तैनाती करने और समस्याओं के समाधान में विफल रहने वाले अधिकारियों के तबादले की तैयारी है। इसके तहत कई जिलों में नए जिलाधिकारी की तैनात होगी।

मई-जून में 16 नए आईएएस भी मिलेंगे

जानकारी के अनुसार, इस वर्ष मई-जून में 16 नये आईएएस अधिकारी भी राज्य सरकार को मिलेंगे। ये बिहार प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नत किए जाने वाले अधिकारी होंगे। राज्य में वर्तमान में आईएएस अधिकारियों के कुल स्वीकृत पद 359 हैं। इनमें वर्तमान में 310 आईएएस अधिकारी कार्यरत हैँ।

जिलों में लंबे समय से तैनात हैं आईएएस

बिहार के पूर्वी चंपारण में जिलाधिकारी की तैनाती 2023 में हुई है। वहीं, नौ जिलों में जिलाधिकारियों की तैनाती 2024 में हुई है। इनमें भागलपुर, भोजपुर, जहानाबाद, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, नवादा, रोहतास, समस्तीपुर एवं सीतामढ़ी शामिल हैं। लखीसराय में वर्तमान में जिलाधिकारी की जिम्मेदारी प्रभार में है। शेष 27 जिलों में जिलाधिकारियों की तैनाती पिछले साल 2025 में की गई है।

Nishant Nandan

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Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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