दुर्गा पूजा में छत से पत्थर, मांस फेंकने वालों की खैर नहीं; मूर्ति विसर्जन की वीडियोग्राफी कराएगी सरकार

दुर्गा पूजा पर्व के दौरान मूर्ति विसर्जन के लिए निकलने वाले जुलूसों पर छत से पत्थरबाजी और मांस फेंके जाने की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए इस बार बिहार सरकार ने खास तैयारी की है। अब मूर्ति विसर्जन के दौरान हर समूह की वीडियोग्राफी कराई जाएगी।

बिहार में दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान हर समूह की वीडियोग्राफी होगी। साथ ही मूर्ति विसर्जन के दौरान मांस फेंकने और छतों से पत्थरबाजी की घटना पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। इस बार ऐसी घटनाओं से बचने के लिए भौतिक सत्यापन किया जाएगा। आला अधिकारियों ने इसकी पूरी तैयारी कर रही है। बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई बैठक में यह निर्देश दिया गया।

यह बैठक दुर्गा पूजा पर्व के सफल एवं शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर बुलाई गई थी। इसमें सभी जिलों के डीएम, एसपी, डीआईजी, आईजी, प्रमंडलीय आयुक्त एवं रेलवे एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। उच्चस्तरीय बैठक में दुर्गा पूजा के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने, भीड़ प्रबंधन, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विस्तार से चर्चा की गई और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

दरअसल, दुर्गा पूजा के दौरान जुलूस के दौरान अक्सर पत्थरबाजी और मांस फेंके जाने की घटनाएं सामने आती रही हैं। इससे समुदायों के बीच सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। पिछली घटनाओं से सबक लेते हुए राज्य सरकार ने ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने की खास तैयारी की है। बिहार में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, ऐसे में पुलिस और प्रशासन त्योहार के समय और ज्यादा सतर्कता बरतेगा।