Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsdumraon assembly seat result live 2025 who will win jdu rahul singh jan suraaj shivang vijay cpi ml ajit kushwaha
Dumraon Result LIVE: डुमरांव सीट का नतीजा; राहुल सिंह, शिवांग विजय और अजीत कुशवाहा में कौन जीतेगा

Dumraon Result LIVE: डुमरांव सीट का नतीजा; राहुल सिंह, शिवांग विजय और अजीत कुशवाहा में कौन जीतेगा

संक्षेप: Dumraon Assembly Seat Result LIVE 2025: डुमरांव विधानसभा सीट रिजल्ट 2025 की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। जेडीयू के राहुल सिंह, जन सुराज के शिवांग विजय सिंह और माले के अजीत कुमार सिंह (अजीत कुशवाहा) के बीच हार जीत का रोमांचक मुकाबला जारी है।

Fri, 14 Nov 2025 08:12 AMHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Dumraon Assembly Seat Result LIVE 2025: बक्सर जिले की डुमरांव विधानसभा सीट पर इस बार सियासी जंग बेहद दिलचस्प हो गई है। इस सीट से जेडीयू के राहुल सिंह, जन सुराज पार्टी के शिवांग विजय सिंह और माले के अजीत कुमार सिंह (अजीत कुशवाहा) की बीच जीत-हार का रोमांच बना हुआ है। वर्तमान में यह सीट सीपीआई (माले) के पास है और अजीत कुमार सिंह मौजूदा विधायक हैं। उन्होंने 2020 के चुनाव में जेडीयू की अंजुम आरा को करीब 24 हजार वोटों के अंतर से हराया था। अब 2025 में जन सुराज के उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। सुबह 8 बजे से इस सीट की मतगणना शुरू होगी और सभी की निगाहें शुरुआती रुझानों पर टिकी हैं। भरोसेमंद और तेज अपडेट्स के लिए लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े रहें...

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

8:40 AM - Dumraon Assembly Seat Result LIVE 2025: शुरू हो गई मतगणना

Dumraon Assembly Seat Result LIVE 2025: वोटों की गिनती शुरू हो गई है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जा रही है। मतगणना की प्रक्रिया के मुताबिक पोस्टल बैलेट के लगभग आधे घंटे बाद ईवीएम वोटों की गिनती शुरू होगी। हर राउंड में टेबलों पर मशीनें खोली जाएंगी और मतगणना आगे बढ़ाई जाएगी। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार पहला रुझान सुबह 8:30 बजे के बाद आने की उम्मीद है, जिसके चलते उम्मीदवारों और समर्थकों में रोमांच और उत्सुकता लगातार बनी हुई है।

ये भी पढ़ें:LIVE: बिहार में रिकॉर्ड मतदान किसके लिए वरदान, NDA या महागठबंधन सरकार?
Bihar Exit Polls, बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

6:40 AM - Dumraon Assembly Seat Result LIVE 2025: सुबह 8 बजे शुरू होगी मतगणना

Dumraon Assembly Seat Result LIVE 2025: मतगणना की प्रक्रिया के तहत पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी और आधे घंटे बाद ईवीएम वोटों की गिनती शुरू होगी। हर राउंड में टेबलों पर मशीनें खोली जाएंगी और मतगणना की जाएगी। पहला रुझान सुबह 8:30 बजे के बाद आने की उम्मीद है।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari
हिमांशु तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं। वे करियर, एजुकेशन और जॉब्स से जुड़ी खबरें बनाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं पर इनकी पैनी नजर रहती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक, जामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2016 में इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और लाइव हिन्दुस्तान से पहले जी न्यूज, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज जैसे बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं। करियर, एजुकेशन और जॉब्स के अलावा हिमांशु को राजनीति, देश-विदेश, रिसर्च और मनोरंजन बीट का भी अनुभव है। और पढ़ें
Bihar News Bihar Politics Dumraon
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।