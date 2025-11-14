Dumraon Result LIVE: डुमरांव सीट का नतीजा; राहुल सिंह, शिवांग विजय और अजीत कुशवाहा में कौन जीतेगा
संक्षेप: Dumraon Assembly Seat Result LIVE 2025: डुमरांव विधानसभा सीट रिजल्ट 2025 की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। जेडीयू के राहुल सिंह, जन सुराज के शिवांग विजय सिंह और माले के अजीत कुमार सिंह (अजीत कुशवाहा) के बीच हार जीत का रोमांचक मुकाबला जारी है।
Dumraon Assembly Seat Result LIVE 2025: बक्सर जिले की डुमरांव विधानसभा सीट पर इस बार सियासी जंग बेहद दिलचस्प हो गई है। इस सीट से जेडीयू के राहुल सिंह, जन सुराज पार्टी के शिवांग विजय सिंह और माले के अजीत कुमार सिंह (अजीत कुशवाहा) की बीच जीत-हार का रोमांच बना हुआ है। वर्तमान में यह सीट सीपीआई (माले) के पास है और अजीत कुमार सिंह मौजूदा विधायक हैं। उन्होंने 2020 के चुनाव में जेडीयू की अंजुम आरा को करीब 24 हजार वोटों के अंतर से हराया था। अब 2025 में जन सुराज के उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। सुबह 8 बजे से इस सीट की मतगणना शुरू होगी और सभी की निगाहें शुरुआती रुझानों पर टिकी हैं। भरोसेमंद और तेज अपडेट्स के लिए लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े रहें...
8:40 AM - Dumraon Assembly Seat Result LIVE 2025: शुरू हो गई मतगणना
Dumraon Assembly Seat Result LIVE 2025: वोटों की गिनती शुरू हो गई है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जा रही है। मतगणना की प्रक्रिया के मुताबिक पोस्टल बैलेट के लगभग आधे घंटे बाद ईवीएम वोटों की गिनती शुरू होगी। हर राउंड में टेबलों पर मशीनें खोली जाएंगी और मतगणना आगे बढ़ाई जाएगी। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार पहला रुझान सुबह 8:30 बजे के बाद आने की उम्मीद है, जिसके चलते उम्मीदवारों और समर्थकों में रोमांच और उत्सुकता लगातार बनी हुई है।
6:40 AM - Dumraon Assembly Seat Result LIVE 2025: सुबह 8 बजे शुरू होगी मतगणना
Dumraon Assembly Seat Result LIVE 2025: मतगणना की प्रक्रिया के तहत पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी और आधे घंटे बाद ईवीएम वोटों की गिनती शुरू होगी। हर राउंड में टेबलों पर मशीनें खोली जाएंगी और मतगणना की जाएगी। पहला रुझान सुबह 8:30 बजे के बाद आने की उम्मीद है।