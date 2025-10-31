Hindustan Hindi News
जन सुराज के सदस्य नहीं थे दुलारचंद यादव, मोकामा मर्डर पर प्रशांत किशोर क्या बोले?

संक्षेप: प्रशांत किशोर ने मोकामा में दुलारचंद यादव के मर्डर पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जिनकी हत्या हुई वो जन सुराज पार्टी के आधिकारिक सदस्य नहीं थे। वे मोकामा में जन सुराज के उम्मीदवार का समर्थन कर रहे थे। पीके ने हत्याकांड को पुलिस और प्रशासन का फेलियर बताया।

Fri, 31 Oct 2025 02:23 PMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार की मोकामा विधानसभा सीट से जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के लिए प्रचार कर रहे बाहुबली दुलारचंद यादव की गुरुवार को हत्या कर दी गई। जदयू प्रत्याशी और बाहुबली अनंत सिंह पर आरोप लगे हैं। मोकामा मर्डर पर पूरे बिहार की सियासत गर्माई हुई है। इस बीच जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर का बयान आया है। पीके ने कहा कि जिनकी हत्या हुई है (दुलारचंद यादव) वो आधिकारिक तौर पर जन सुराज में नहीं थे। मगर वहां के जन सुराज प्रत्याशी के समर्थन में वे लगे रहे हैं।

प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि बिहार में जिस जंगलराज की बात होती थी, चुनाव के दौरान हिंसा के बारे में लोग सुनते हैं, यह घटना उसी को दर्शाती है। चुनावी मतभेद होना और आरोप-प्रत्यारोप लोकतंत्र का हिस्सा है। कोई आदमी गलत है या सही है, यह बहस का मुद्दा हो सकता है लेकिन हत्या और हिंसा की लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। उन्होंने मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या को प्रशासन और यहां कानून व्यवस्था में लगे लोगों की विफलता करार दिया।

पीके ने कहा, “मोकामा ही नहीं पूरे बिहार के लोगों से अपील करता हूं कि गलत के साथ रहेंगे तो गलत ही होगा। बाहुबली किसी भी समाज का हो, गांव का या विचारधारा का हो, जो गलत है, वो गलत है। मोकामा में दिख रहा है कि दो बाहुबली चुनाव लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ जन सुराज का पढ़ा लिखा उम्मीदवार है तो वे लोग डर रहे हैं। जन सुराज ने यह विकल्प सिर्फ मोकामा ही नहीं बल्कि बिहार में कई जगहों पर दिया है। बिहार की जनता पर है कि वो स्वच्छ लोगों को चुनती है या फिर वही पुराने बाहुबली या भ्रष्टाचारियों को चुनती है।”

बता दें कि मोकामा के टाल क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान जन सुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के समर्थकों की जदयू प्रत्याशी एवं पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह के समर्थकों के साथ भिड़ंत्त हो गई थी। दोनों पक्षों के बीच बहसबाजी के बाद पथराव और फायरिंग हुई। इस दौरान पीयूष के लिए प्रचार कर रहे बाहुबली दुलारचंद यादव की मौत हो गई।

आरोप है कि अनंत सिहं के समर्थकों ने है दुलारचंद को पैर में गोली मारी, फिर गाड़ी से कुचलकर उन्हें मार दिया। मृतक के परिजन की शिकायत पर अनंत सिंह समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। हालांकि, जदयू प्रत्याशी ने आरजेडी नेता एवं दूसरे बाहुबली सूरजभान सिंह पर साजिश करने का आरोप लगा दिया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है।

