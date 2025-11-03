बेलगाम बोलते थे दुलारचंद यादव, पुराने तीखे वीडियो वायरल; अनंत के भाई दिलीप सिंह से लड़े थे चुनाव

संक्षेप: मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान मारे गए पुराने बाहुबली दुलारचंद यादव की हत्या के बाद उनके भाषण और इंटरव्यू के पुराने वीडियो वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो में उनके बोलने का लहजा बेलगाम है, जो सामने वाले को चुभ सकता है।

पटना जिले की मोकामा विधानसभा सीट के टाल इलाके में पुराने बाहुबली दुलारचंद यादव की हत्या के बाद उनके इंटरव्यू के कई पुराने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। एक जमाने में सरदार नाम से मशहूर दुलारचंद के बोलने का तौर-तरीका बेलगाम रहा है। वायरल वीडियो में दुलारचंद यादव विरोधियों के बारे में जिस लहजे में बोलते दिख रहे हैं, सामने वाले को कई बात चुभने लायक हैं। दुलारचंद बातचीत में किसी का भी नाम लेने या जातियों की चर्चा करने में कोई परहेज नहीं करते। बिना लाग-लपेट बात करने का अंदाज एक तरफ उन्हें चर्चित दबंग बनाता था तो दूसरी ओर विरोधियों को भड़काता भी था।

