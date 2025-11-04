MBBS की तैयारी में थे, अब कुछ नहीं हो पाएगा; पोता नीरज देखेगा दुलारचंद यादव का ‘साम्राज्य’

Hindustan Hindi News
संक्षेप: मोकामा में अनंत सिंह और पीयूष प्रियदर्शी के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प में मारे गए बाहुबली दुलारचंद यादव के पोते नीरज यादव ने कहा है कि अब पढ़ाई छोड़कर वो दादा का ‘साम्राज्य’ देखेंगे। नीरज ने कहा कि परिवार डरा हुआ है।

Tue, 4 Nov 2025 06:59 PMRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान से पहले मोकामा में राजनीतिक हिंसा में मारे गए मोकामा टाल के बाहुबली दुलारचंद यादव के पोते नीरज यादव ने कहा है कि अब वो मेडिकल की पढ़ाई की तैयारी छोड़कर अपने दादा के ‘साम्राज्य’ को संभालेंगे। नीरज के पिता सरकारी सेवा में हैं, इसलिए दुलारचंद यादव की हत्या के बाद पत्रकारों से वो ही बात कर रहे हैं। नीरज ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि वो राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन दुलारचंद यादव जो करके और छोड़कर गए हैं, आगे उसको देखेंगे। उन्होंने कहा है कि अब वो तो पढ़ाई नहीं करेंगे लेकिन आगे भाई को पढ़ाएंगे, जिन्हें दुलारचंद पुलिस अफसर बनाना चाहते थे।

नीरज ने कहा कि उनका परिवार डरा हुआ है। नीरज ने अपने बारे में बताया- ‘हम एमबीबीएस की तैयारी कर रहे थे। अब नहीं हो पाएगा। अब तो जो है, इधर ही लगेंगे। अब केस, मुकदमा हो जाएगा। हम सब पर कर ही देगा। हम सबको भी अंदर कर ही देगा कुछ दिन में। अब कहां से? अब हो पाएगा? अब तो कुछ हो ही नहीं पाएगा ना। दादा का सपना था कि डॉक्टर बनें। भाई को आईपीएस बनाना चाहते थे। सब सपना धरा रह गया। भाई को बनाएंगे। हम नहीं बन पाएंगे। अब दादा का साम्राज्य देखना पड़ेगा। घर-परिवार देखना पड़ेगा।’

याद दिला दें कि मोकामा टाल में 30 अक्टूबर को जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) और जन सुराज पार्टी (जेएसपी) के समर्थकों की झड़प में दुलारचंद की जान चली गई थी। चुनाव प्रचार के दौरान दोनों दलों के कैंडिडेट का काफिला एक ही सड़क पर गुजरने के दौरान आमने-सामने हो गया था। पोस्टमार्टम में यादव के पांव में एक गोली लगकर निकलने का निशान मिला है, जबकि मौत का कारण आंतरिक चोट बताया गया है। परिजनों ने आरोप लगाया कि दुलारचंद को गोली मारी गई और गिरने के बाद उनपर गाड़ी चढ़ा दी गई।

दुलारचंद के परिजनों ने प्राथमिकी में जेडीयू कैंडिडेट और पूर्व विधायक अनंत सिंह को केस में नामजद किया था, जिन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। बिहार पुलिस ने जन सुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी को भी अरेस्ट करने की तैयारी की बात कही है। मोकामा सीट से अनंत सिंह और पीयूष प्रियदर्शी के अलावा मुख्य रूप से राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) की वीणा देवी भी चुनाव लड़ रही हैं। मुंगेर की पूर्व सांसद वीणा देवी मोकामा के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह की पत्नी हैं।

