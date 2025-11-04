MBBS की तैयारी में थे, अब कुछ नहीं हो पाएगा; पोता नीरज देखेगा दुलारचंद यादव का ‘साम्राज्य’

संक्षेप: मोकामा में अनंत सिंह और पीयूष प्रियदर्शी के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प में मारे गए बाहुबली दुलारचंद यादव के पोते नीरज यादव ने कहा है कि अब पढ़ाई छोड़कर वो दादा का ‘साम्राज्य’ देखेंगे। नीरज ने कहा कि परिवार डरा हुआ है।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान से पहले मोकामा में राजनीतिक हिंसा में मारे गए मोकामा टाल के बाहुबली दुलारचंद यादव के पोते नीरज यादव ने कहा है कि अब वो मेडिकल की पढ़ाई की तैयारी छोड़कर अपने दादा के ‘साम्राज्य’ को संभालेंगे। नीरज के पिता सरकारी सेवा में हैं, इसलिए दुलारचंद यादव की हत्या के बाद पत्रकारों से वो ही बात कर रहे हैं। नीरज ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि वो राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन दुलारचंद यादव जो करके और छोड़कर गए हैं, आगे उसको देखेंगे। उन्होंने कहा है कि अब वो तो पढ़ाई नहीं करेंगे लेकिन आगे भाई को पढ़ाएंगे, जिन्हें दुलारचंद पुलिस अफसर बनाना चाहते थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।