Hindi NewsBihar NewsDularchand Murder Chaos continues in Mokama Suraj Bhan wife Veena Devi car now pelted with stones
Dularchand Murder: मोकामा में नहीं थम रहा बवाल, अब सूरजभान की पत्नी वीणा देवी की गाड़ी पर पथराव

संक्षेप: मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या के बाद तनाव जारी है। शुक्रवार को आरजेडी प्रत्याशी और बाहुबली सूरजभान की पत्नी की गाड़ी पर पथराव हुआ। वे दुलारचंद की शव यात्रा में शामिल हुईं थी। उन्होने हत्याकांड की मजिस्ट्रियल जांच की मांग की है। 

Fri, 31 Oct 2025 05:02 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार के मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या के बाद दूसरे दिन भी बवाल थमता नहीं दिख रहा है। शुक्रवार को पंडराक में मोकामा से राजद प्रत्याशी और बाहुबली सूरजभान की पत्नी वीणा देवी की गाड़ी पर पथराव हुआ। जिसमें उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। बताया जा रहा है कि दुलारचंद के शव का कड़ी सुरक्षा में पोस्टमॉर्टम हुआ। वापसी के वक्त पंडराक में वीणा देवी की गाड़ी पर अचानक हमला हो गया। जिसमें वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है।

मोकामा में तनाव जारी

घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया है, और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। दुलारचंद यादव हत्याकांड में मोकामा से जदयू प्रत्याशी और बाहुबली अनंत सिंह समेत 5 के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं अनंत सिंह ने सुरजभान को इस घटना के लिए जिम्मेदार बताया था। बीते गुरुवार को जन सुराज पार्टी प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के समर्थन में दुलारचंद प्रचार कर रहे थे। इसी दौरान उनकी हत्या हुई।

दुलारचंद हत्याकांड पर क्या बोले सूरजभान और वीणा देवी?

दुलारचंद के अंतिम संस्कार में वीणा देवी का परिवार भी शामिल हुआ। मोकामा हत्याकांड पर वीणा देवी ने कहा कि चुनाव अलग है, लेकिन हमारे परिवारों का आपसी रिश्ता अलग है। जैसे ही घटना की जानकारी मिली, हमने अपना चुनाव कार्यक्रम रद्द कर दिया। हमारी मांग है कि ऑन कैमरा मजिस्ट्रेट स्तर की जांच होनी चाहिए।

वहीं सूरजभान ने भी दुलारचंद यादव के परिवार को सांत्वना दी। उन्होने कहा कि लोकतंत्र का हनन हुआ है। चुनाव आयोग से अपील करते हुए कहा कि इस मामले पर रिटायर्ड जज की इंक्वायरी बैठाई जाए, तभी सच्चाई सामने आ पाएगी।

