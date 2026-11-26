Bihar Weather 26 November: मौसम विभाग का अनुमान है कि पछुआ हवा के प्रवाह में तेजी के कारण अगले एक हफ्ते में ठंड इजाफा होगा। कई जगहों पर सुबह में मध्यम से घने स्तर का कोहरा हो सकता है।

Bihar Weather 26 November: लगातार तीन ताकतवर चक्रवातों के प्रभाव समाप्त होने के बाद सूबे के मौसम के बिगड़े मिजाज में सुधार होने लगा है। पिछले दो दिनों में न्यूनतम तापमान में चार डिग्री की कमी आई है। राज्य का सबसे कम न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री तक पहुंच गया है। इससे ठंड में बढ़ोतरी हुई है।

मौसम विभाग का अनुमान है कि पछुआ हवा के प्रवाह में तेजी के कारण अगले एक हफ्ते में ठंड इजाफा होगा। कई जगहों पर सुबह में मध्यम से घने स्तर का कोहरा हो सकता है। इस समय सूबे में औसत तापमान 11 से 13 डिग्री के बीच होना चाहिए था, पर मंगलवार तक 14 से 20 डिग्री के बीच बना हुआ था। बुधवार को पटना सहित 19 जिलों के न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज की गई।

24 घंटे में सात डिग्री गिरा रात का पारा, कोहरा बढ़ा मुजफ्फरपुर, वसं। जिले में रात का पारा के गिरने का सिलसिला तेज हो गया है। पिछले 24 घंटे में यह सात डिग्री से अधिक गिरकर 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। वहीं, दिन का तापमान एक डिग्री गिरने के बावजूद सामान्य के आसपास है। फिलहाल रात के तापमान में गुरुवार से कुछ सुधार की संभावना मौसम विभाग ने जताई है।

भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के पटना केंद्र के वैज्ञानिक आशीष कुमार ने बताया कि मध्य क्षोभमंडल की पश्चिमी हवाओं में एक ‘ट्रफ’ के रूप में पश्चिमी विक्षोभ मौजूद है। इससे शाम होते ही तापमान तेजी से गिर जा रहा है। हालांकि, गुरुवार से से न्यूनतम तापमान में दो डिग्री तक का सुधार आ सकता है। साथ ही सुबह के अलावा शाम में भी अब कोहरे का असर बढ़ेगा। इससे दृश्यता में और कमी आएगी।

न्यूनतम तापमान में छह डिग्री तक कमी भागलपुर जिले में ठंड ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। आसमान साफ होने के बाद तापमान में कमी आई है। खासकर बीते दो दिनों में तड़के सुबह का न्यूनतम तापमान छह डिग्री कम होकर 14.4 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं दोपहर में अधिकतम तापमान 26 डिग्री रहा।