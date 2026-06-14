Bihar Weather: बिहार में कमजोर पड़ा मानसून तो बढ़ी गर्मी, कब होगी बारिश; IMD ने क्या बताया

Bihar Weather: बिहार में पश्चिमी विक्षोभ ने पुरवा की रफ्तार कम कर है। इस वजह से मानसून कमजोर पड़ गया है। सूबे के 22 जिलों में प्रसार के बावजूद बादलों की बरसने की गतिविधियां उत्तर बिहार में विशेषकर सीमांचल और आसपास के कुछ जिलों तक सिमटकर रह गई हैं।

Bihar Weather: बिहार में बारिश की गतिविधियां थमने के बाद गर्मी बढ़ी है। शनिवार को पटना सहित 23 जिलों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई। पटना का अधिकतम तापमान शनिवार को शुक्रवार के मुकाबले 2.6 डिग्री अधिक रहा। पटना में दो दिनों में अधिकतम तापमान में 8.6 डिग्री ऊपर चढ़ा है। सर्वाधिक अधिकतम तापमान भभुआ में 40 डिग्री रहा। तापमान में सर्वाधिक बढ़ोतरी फारबिसगंज में 3.8 डिग्री रही। शाम में पटना और आसपास के जिलों में बादलों की आवाजाही बढ़ी। ठंडी हवाओं के प्रवाह से मौसम में बदलाव आया। हालांकि बारिश की आस में लोग टकटकी लगाए रहे। रविवार को भी ज्यादातर जिलों में लोगों को गर्मी का अहसास होगा।

बिहार में पश्चिमी विक्षोभ ने पुरवा की रफ्तार कम कर है। इस वजह से मानसून कमजोर पड़ गया है। सूबे के 22 जिलों में प्रसार के बावजूद बादलों की बरसने की गतिविधियां उत्तर बिहार में विशेषकर सीमांचल और आसपास के कुछ जिलों तक सिमटकर रह गई हैं। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, मधेपुरा, कटिहार और मधुबनी में बादल बरस रहे, लेकिन बाकी जिले लालायित हैं। मौसमविदों का कहना है कि 11 जून को प्रवेश से पहले मानसून का करंट सिलीगुड़ी के आसपास थम गया था।

11 जून को यह आगे बढ़ा और पूर्णिया किशनगंज के रास्ते बिहार की सीमा में प्रवेश कर गया लेकिन इसके बाद फिर से इसकी गति धीमी पड़ गई है। इसके पीछे की मुख्य वजह पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हुई बारिश को बताया जा रहा है। इसके प्रभावी होने से पुरवा कमजोर हुआ और नतीजतन मानसून के प्रसार और प्रभाव पर इसका विपरीत असर पड़ा है। राज्य में पिछले दो दिनों में हुई आंशिक बारिश इसके प्रसार की सुस्त रफ्तार को बता रही है।

कब होगी बारिश बिहार में मानसून के पूरी तरह प्रसार पाने की मानक तिथि 18 जून है। पटना में 15 जून तक यह पहुंचता है। इस बार समय से पहले बिहार की सीमा में प्रवेश करने के बाद यह थम गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगले एक-दो दिन में यह कुछ प्रसार पाएगा। बारिश कितनी होगी, इसका सटीक पूर्वानुमान मौसमविद करने से बच रहे हैं। इसकी वजह कोई स्थानीय चिह्नित सिस्टम का न होने और बादलों की अबूझ प्रवृत्ति है। हालांकि नमी के प्रवाह और तापमान में बढ़ोतरी से गरज तड़क वाले बादल आंशिक बारिश और वज्रपात की गतिविधियों को बढ़ावा दे सकते हैं।

एक साथ कई जिलों में बारिश नहीं होगी मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार इस हफ्ते मौसम की असामान्य प्रवृत्ति बनी रहेगी। दक्षिण बिहार की ओर छिटपुट वर्षा के बीच तापमान सामान्य से अधिक रहेगा। जबतक पुरवा प्रभावी नहीं होगा तबतक मानसून के प्रसार को अच्छी गति नहीं मिलेगी। एक साथ बादलों के कई जिलों में बरसने की घटनाएं बेहद कम होंगी। मानसून की बारिश का असर उन जिलों में भी होता है जहां ये न पहुंचे हों।

बारिश से संबंधित जिले के साथ आसपास के इलाके में ठंडी हवाओं के प्रभाव से तापमान नियंत्रित रहता है। अब स्थिति यह है कि झमाझम बारिश हो नहीं रही, जिससे तापमान में बढ़ोतरी जारी है। बारिश की आस के बीच बादलों के न बरसने से अधिकतम तापमान चढ़ रहा है और नमी के प्रभाव से इसका एहसास सात से दस डिग्री तक अधिक है। पटना सहित दक्षिण बिहार के अधिकतर जिलों में उमस वाली गर्मी है। दोपहर में यह गर्मी पसीने छुड़ा रही है।