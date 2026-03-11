बिहार में सीओ के हड़ताल से जमीन का म्यूटेशन, मापी सब बंद, 22 जिलों में सबसे ज्यादा असर
मुजफ्फरपुर व समस्तीपुर में सभी अंचल कार्यालयों में सीओ काम कर रहे हैं। हालांकि राजस्व कर्मियों की हड़ताल के कारण परिमार्जन और दाखिल-खारिज जैसे जमीन से जुड़े काम प्रभावित हैं। मधुबनी जिले में पांच अंचलों को छोड़कर बाकी सभी अंचलाधिकारी हड़ताल पर हैं।
बिहार राजस्व सेवा महासंघ के आह्वान पर अंचलाधिकारियों और राजस्व अधिकारियों की हड़ताल का राज्य के 22 जिलों में व्यापक असर है। हालांकि करीब 30 फीसदी अंचलाधिकारी हड़ताल पर नहीं हैं। ये नए अंचलाधिकारी हैं और दफ्तर में नियमित रूप से बैठकर कार्यों का निष्पादन कर रहे हैं। सात जिलों के सभी अंचलाधिकारी ड्यूटी पर हैं, जबकि नौ जिलों में हड़ताल का आंशिक असर है। जिन अंचलों में अंचलाधिकारी हड़ताल पर हैं वहां जमीन के म्यूटेशन, परिमार्जन, ई-मापी, एलपीसी, अभियान बसेरा आदि का काम ठप है।
यहाँ राजस्व कर्मी पहले से ही हड़ताल पर हैं। नालंदा जिले के 20 अंचलों में से दस में कामकाज सुचारु रूप से जारी है। पटना जिले में बिहटा और मोकामा प्रखंड के सीओ भी हड़ताल पर नहीं हैं। नालंदा जिले में 20 अंचल हैं, जिनमें से दस सीओ हड़ताल पर नहीं हैं। पुराने दस सीओ हड़ताल पर हैं। अररिया जिले में नरपतगंज और किशनगंज में ठाकुरगंज और दिघलबैंक को छोड़कर जिले के अन्य अंचलाधिकारी हड़ताल पर हैं। मुंगेर जिले में केवल संग्रामपुर के अंचलाधिकारी हड़ताल पर हैं। वहीं भोजपुर जिले में बड़हरा के सीओ हड़ताल पर नहीं हैं।
इन जिलों में सीओ काम कर रहे
मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सुपौल, सहरसा, कटिहार, जमुई, मुंगेर
ये हड़ताल पर नहीं
नालंदा जिले में दस अंचलाधिकारी, मधुबनी के पांच, पटना में दो, सीतामढ़ी में दो, किशनगंज में दो, भोजपुर, अररिया व कैमूर में एक-एक, रोहतास में दो।
इन जिलों में हड़ताल का ज्यादा असर
बक्सर, जहानाबाद, बेगूसराय, वैशाली, मधेपुरा, खगड़िया, पूर्णिया, लखीसराय, बांका, भागलपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, दरभंगा, शिवहर, औरंगाबाद, गोपालगंज, नवादा, शेखपुरा, सारण, भोजपुर, गया, अरवल