पटना जंक्शन से डाकबंगला की तरफ नो एंट्री, तेजस्वी के मार्च के बीच कई रास्ते बंद; समझ लें रूट

पटना में रहने वाले लोग अपने घऱों से निकलने से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी को जरूर पढ़ लें। राजद नेता तेजस्वी यादव के मार्च की वजह से राजधानी के कई इलाकों में वाहनों की नो एंट्री रहेगी।

राजद के मार्च के कारण शहर में बुधवार को यातायात में बदलाव रहेगा। सुबह नौ बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक जंक्शन से डाकबंगला चौराहे की ओर वाहन नहीं चलेंगे। गांधी मैदान के चारों तरफ व्यावसायिक वाहन नहीं चलेंगे। ट्रैफिक एसपी सागर कुमार ने वैकल्पिक मार्ग से जाने की अपील की। एग्जीबिशन रोड में भट्टाचार्या चौराहा से गांधी मैदान की ओर ऑटो व ई-रिक्शा को नहीं जाने दिया जाएगा। एसपी वर्मा रोड से गांधी मैदान जाने वाले ऑटो व ई-रिक्शा स्वामीनंदन तिराहा तक ही जा सकेंगे।

बुद्धमार्ग पर छज्जूबाग से टीएन बनर्जी पथ, पुलिस लाइन से बैंक रोड में और पुलिस लाइन तिराहा से कोतवाली-टी तक भी ऑटो व ई-रिक्शा का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। आयकर चौराहे से मंदिरी नाले की ओर जाने वाले मार्ग पर यातायात डायवर्ट रहेगा। दानापुर से राजापुर पुल होते हुए गांधी मैदान जाने वाले ऑटो व ई-रिक्शा को पुलिस लाइन तिराहा पर रोक दिया जाएगा।

500 जवान तैनात रहेंगे पटना। राजद के मार्च को देखते हुए गांधी मैदान से सचिवालय तक पांच सौ से अधिक जवान तैनात रहेंगे। जेपी गोलंबर, डाकबंगला चौराहा, वीरचंद पटेल पथ, आयकर गोलंबर, हड़ताली मोड़ और सचिवालय के पास वाटर कैनन, टियर गैस पार्टी तैनात रहेगी। कोतवाली, सचिवालय, शास्त्रीनगर, गर्दनीबाग आदि थानों को अलर्ट कर दिया गया है। सिटी एसपी (मध्य) ममता कल्याणी ने यह जानकारी दी।

राजद करेगी लोकभवन मार्च आंदोलनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज और फायरिंग के विरोध में राजद का लोकभवन मार्च बुधवार को पटना के जेपी गोलंबर से 10 बजे शुरू होगा। मार्च में शामिल कार्यकर्ता तिरंगा लेकर मार्च करेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मार्च में शामिल होने के लिए विपक्षी दलों के छात्र संगठनों सहित राज्य के युवाओं-बेरोजगारों को खुला न्योता दिया है। मंगलवार को नेता विपक्ष के सरकारी आवास पर प्रेसवार्ता में तेजस्वी यादव ने इस मामले की न्यायिक जांच की मांग रखी। साथ ही आरोप लगाया कि आंदोलन में शामिल होने आ रहे छात्रों-युवाओं को सरकार रोक रही है। प्रशासन उन्हें गिरफ्तारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को जवाब देना होगा कि सीवान और जहानाबाद में एके-47 से छात्रों पर फायरिंग किसके आदेश से हुई। आदेश देने वाले अधिकारी निलंबित क्यों नहीं किए गए।