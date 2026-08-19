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पटना जंक्शन से डाकबंगला की तरफ नो एंट्री, तेजस्वी के मार्च के बीच कई रास्ते बंद; समझ लें रूट

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान, वरीय संवाददाता, पटना
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पटना में रहने वाले लोग अपने घऱों से निकलने से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी को जरूर पढ़ लें। राजद नेता तेजस्वी यादव के मार्च की वजह से राजधानी के कई इलाकों में वाहनों की नो एंट्री रहेगी। 

Patna Traffic
पटना में आज कई रास्ते बंद हैं। (फाइल फोटो)

राजद के मार्च के कारण शहर में बुधवार को यातायात में बदलाव रहेगा। सुबह नौ बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक जंक्शन से डाकबंगला चौराहे की ओर वाहन नहीं चलेंगे। गांधी मैदान के चारों तरफ व्यावसायिक वाहन नहीं चलेंगे। ट्रैफिक एसपी सागर कुमार ने वैकल्पिक मार्ग से जाने की अपील की। एग्जीबिशन रोड में भट्टाचार्या चौराहा से गांधी मैदान की ओर ऑटो व ई-रिक्शा को नहीं जाने दिया जाएगा। एसपी वर्मा रोड से गांधी मैदान जाने वाले ऑटो व ई-रिक्शा स्वामीनंदन तिराहा तक ही जा सकेंगे।

बुद्धमार्ग पर छज्जूबाग से टीएन बनर्जी पथ, पुलिस लाइन से बैंक रोड में और पुलिस लाइन तिराहा से कोतवाली-टी तक भी ऑटो व ई-रिक्शा का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। आयकर चौराहे से मंदिरी नाले की ओर जाने वाले मार्ग पर यातायात डायवर्ट रहेगा। दानापुर से राजापुर पुल होते हुए गांधी मैदान जाने वाले ऑटो व ई-रिक्शा को पुलिस लाइन तिराहा पर रोक दिया जाएगा।

500 जवान तैनात रहेंगे

पटना। राजद के मार्च को देखते हुए गांधी मैदान से सचिवालय तक पांच सौ से अधिक जवान तैनात रहेंगे। जेपी गोलंबर, डाकबंगला चौराहा, वीरचंद पटेल पथ, आयकर गोलंबर, हड़ताली मोड़ और सचिवालय के पास वाटर कैनन, टियर गैस पार्टी तैनात रहेगी। कोतवाली, सचिवालय, शास्त्रीनगर, गर्दनीबाग आदि थानों को अलर्ट कर दिया गया है। सिटी एसपी (मध्य) ममता कल्याणी ने यह जानकारी दी।

राजद करेगी लोकभवन मार्च

आंदोलनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज और फायरिंग के विरोध में राजद का लोकभवन मार्च बुधवार को पटना के जेपी गोलंबर से 10 बजे शुरू होगा। मार्च में शामिल कार्यकर्ता तिरंगा लेकर मार्च करेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मार्च में शामिल होने के लिए विपक्षी दलों के छात्र संगठनों सहित राज्य के युवाओं-बेरोजगारों को खुला न्योता दिया है। मंगलवार को नेता विपक्ष के सरकारी आवास पर प्रेसवार्ता में तेजस्वी यादव ने इस मामले की न्यायिक जांच की मांग रखी। साथ ही आरोप लगाया कि आंदोलन में शामिल होने आ रहे छात्रों-युवाओं को सरकार रोक रही है। प्रशासन उन्हें गिरफ्तारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को जवाब देना होगा कि सीवान और जहानाबाद में एके-47 से छात्रों पर फायरिंग किसके आदेश से हुई। आदेश देने वाले अधिकारी निलंबित क्यों नहीं किए गए।

उन्होंने कहा कि डीजीजी और मुख्यमंत्री से हमलोग सवाल पूछ चुके हैं। जवाब नहीं मिला तो लोकभवन मार्च का निर्णय लिया गया है। प्रेसवार्ता में प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल, सांसद संजय यादव, पूर्वी मंत्री आलोक मेहता, कुमार सर्वजीत, एमएलसी सुनील कुमार सिंह, शक्ति यादव, चित्तरंजन गगन, एजाज अहमद आदि मौजूद रहे। वहीं मंगलवार को अनशन पर बैठे अभ्यर्थी से मिलने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने आंदोलनकारियों की मांगों को न्यायोचित बताते हुए उनके संघर्ष के प्रति समर्थन व्यक्त किया।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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