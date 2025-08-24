Bihar Flood: नौ तटबंध टूटे, नालंदा का जहानाबाद से संपर्क कटा; फल्गू नदी ने बिहार में मचा दी तबाही
Bihar Flood: फल्गु में देर रात झारखंड से रिकार्ड पानी आने के बाद जल संसाधन विभाग ने हाई एलर्ट जारी कर दिया है। फल्गू में अत्यधिक जलस्राव के कारण नालंदा, जहानाबाद और गया में तबाही की स्थिति है। कई स्थानों पर जमींदारी बांध को नुकसान पहुंचा है। नौ स्थानों पर तटबंध क्षतिग्रस्त हुआ है। नालंदा जिले के पश्चिम इलाके से गुजरने वाली लोकाइन नदी भी उफना गयी है। इसके अलावा मुहाने नदी भी उफान पर है।
उधर, एकंगरसराय-जहानाबाद मुख्य सड़क पर जहानाबाद जिले में पड़ने वाले मिल्कीपर गांव के पास फल्गु नदी का चार फीट पानी बह रहा है। इसके कारण वाहनों की आवाजाही ठप हो गयी है। नालंदा का जहानाबाद से सीधा संपर्क कट गया है। इतना ही नहीं ओकरी गांव के पास एकंगरसराय-मसौढ़ी सड़क के ऊपर से बाढ़ का पानी बह रहा है। गाड़ियों की आवाजाही बंद हो गयी है। टूटे तटबंधों से लगातार पानी का फैलाव खेतों में हो रहा है। हजारों एकड़ में लहलहाती धान की फसल डूब गई है।
एकंगरसराय व हिलसा के करीब 12 गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। लोग अपने घर की छतों व आसपास के ऊंचे स्थानों पर शरण ले रहे हैं। दस हजार की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। एकंगरसराय के मंडाछ-मीनाबाजार रोड में लालबाग के पास कटाव होने से 6 गांवों का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से टूट गया है। बाढ़ के कारण हिलसा-पभेड़ी मार्ग में रेडी पुल, दामोदरपुर और शोहरापुर गांव के पास दो किलोमीटर तक सड़क के ऊपर से दो फीट पानी बह रहा है। दर्जनों गांवों का हिलसा बाजार से सम्पर्क खत्म हो गया है। जहानाबाद में 20- 25 गांवों के करीब 20 हजार से अधिक आबादी प्रभावित हुई है।