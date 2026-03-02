नेपाल चुनाव: रात 12 बजे से भारत-नेपाल सीमा सील, कड़े पहरे के बीच सिर्फ वोटिंग के लिए जाने की इजाजत

बॉर्डर बंद होने के बाद केवल मतदान के लिए आने वाले नेपाली नागरिकों को वैध पहचान पत्र (आईडी कार्ड) दिखाने पर ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी। वहीं, सोमवार से ही चुनाव प्रचार का शोर भी थम जाएगा और ‘मौन अवधि’ शुरू हो जाएगी।

नेपाल में आगामी 5 मार्च को होने वाले आम चुनाव (प्रतिनिधि सभा सदस्य) को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए नेपाल प्रशासन ने कमर कस ली है। सुरक्षा संवेदनशीलता को देखते हुए पर्सा जिला प्रशासन ने 2 मार्च की आधी रात से 5 मार्च की आधी रात तक सीमा को पूर्णतः बंद करने का आदेश जारी किया है। इस दौरान भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा गश्त, निगरानी और जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। नेपाल सेना, नेपाल आर्म्ड पुलिस फोर्स, निर्वाचन सशस्त्र पुलिस और पुलिस फोर्स पूरी तरह मुस्तैद है।

मैत्री पुल पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर पर्सा के जिलाधिकारी भोला दहाल के नेतृत्व में पुलिस और प्रशासन की एक उच्च स्तरीय टीम ने रक्सौल-वीरगंज मुख्य सीमा स्थित मैत्री पुल का सघन निरीक्षण किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने सीमावर्ती ग्रामीण इलाकों और मुख्य बॉर्डर पॉइंट्स का भी दौरा कर स्थिति का जायजा लिया है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि सीमा पर गश्त बढ़ाई जाए और संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जाए।

आवाजाही पर रहेगी सख्त पाबंदी बॉर्डर बंद होने के बाद केवल मतदान के लिए आने वाले नेपाली नागरिकों को वैध पहचान पत्र (आईडी कार्ड) दिखाने पर ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी। वहीं, सोमवार से ही चुनाव प्रचार का शोर भी थम जाएगा और ‘मौन अवधि’ शुरू हो जाएगी।

त्योहारों को लेकर भी सख्त निर्देश प्रशासन ने चुनाव के साथ-साथ आने वाले होली और रमजान पर्व को लेकर भी विशेष गाइडलाइंस जारी की हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि त्योहारों के नाम पर शांति भंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर हुड़दंग करना, जबरन रंग डालना और बिना अनुमति मेला या संगीत कार्यक्रम आयोजित करने पर रोक लगा दी गई है।

बारा जिले में सुरक्षा कड़ी आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन को देखते हुए मधेश प्रदेश के बारा जिले में सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद कर दिया गया है। चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की अवांछित गतिविधियों को रोकने और आम नागरिकों में सुरक्षा का भाव पैदा करने के लिए नेपाली सेना ने जिले के विभिन्न हिस्सों में बख्तरबंद गाड़ियों के साथ गश्ती शुरू कर दी है। मधेश प्रदेश की सुरक्षा संवेदनशीलता को देखते हुए सेना ने अपनी उपस्थिति बढ़ा दी है। सेना की टुकड़ियों ने जिले के मुख्य व्यापारिक केंद्रों, राजमार्गों और ग्रामीण इलाकों में गश्त तेज कर दी है।