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Iran-America War: सीमेंट, सरिया, पेंट और पाइप सबके दाम बढ़ गए, बिहार में घर बनाना हुआ मंहगा

Mar 24, 2026 09:18 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, प्रधान संवाददाता, पटना
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Iran-America War: लोहे के कारोबार से जुड़े कमल नोपानी बताते हैं कि फरवरी में लोकल सरिया की कीमत 50 रुपये किलो थी, जो मार्च में बढ़कर 55 रुपये किलो हो गई है। ब्रांडेड सरिया की कीमत 62 से 63 रुपये किलो से बढ़कर 67 से 70 रुपये किलो तक पहुंच गई है। 

Iran-America War: सीमेंट, सरिया, पेंट और पाइप सबके दाम बढ़ गए, बिहार में घर बनाना हुआ मंहगा

भवन निर्माण सामग्री की कीमतों में मार्च में लगातार इजाफा हो रहा है। कीमतें बढ़ने से प्रोजेक्ट की लागत में बढ़ोतरी होने लगी है। कई लोग जो गर्मी में घर बनाने की शुरुआत करने वाले थे, निर्माण सामग्रियों की बढ़ती लागत को देखते हुए योजना को स्थगित करने लगे हैं। बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (बीएआई) के बिहार चैप्टर के पूर्व चेयरमैन और बिल्डर मणिकांत बताते हैं कि ईरान-अमेरिका युद्ध के बाद से ही पीवीसी पाइप, पेंट, टाइल्स, पीवीसी तार आदि निर्माण सामग्रियों में इजाफा हो रहा है।

15-20 दिनों में ही रियल इस्टेट प्रोजेक्ट के निर्माण लागत में 5 फीसदी से 6 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। बिहार राज्य व्यावसायिक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजय गुप्ता बताते हैं कि दिल्ली और गुजरात की कई इलेक्ट्रिक और सेनटरी निर्माण यूनिट बंद हैं। इससे निर्माण कार्य में प्रयुक्त इलेक्ट्रिक व सेनेटरी उत्पाद की सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है।

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टाइल्स की पेटी पर 100 रुपये का इजाफा

मार्बल-ग्रनाइट व्यवसायी संघ के अध्यक्ष बिनोद कुमार पाठक कहते हैं कि टाइल्स की कीमतों में इजाफा हो गया है। टाइल्स की प्रत्येक पेटी पर 50 रुपये से 100 रुपये के बीच इजाफा हुआ है। मार्बल घिसाई के लिए प्रयुक्त ‘बट्टी’ की कीमत बढ़ गई है। एक हजार फीट वाले भवन में मार्बल, टाइल्स की लागत 1.40 लाख से डेढ़ लाख रुपये तक जा सकती है। पेट्रोलियम पदार्थों की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में इजाफे से पेंट का मूल्य भी बढ़ने लगा है। शहर में रहने वाले पेंटर घर लौटने लगे हैं।

सीमेंट और सरिया की कीमत भी कर रहा परेशान

लोहे के कारोबार से जुड़े कमल नोपानी बताते हैं कि फरवरी में लोकल सरिया की कीमत 50 रुपये किलो थी, जो मार्च में बढ़कर 55 रुपये किलो हो गई है। ब्रांडेड सरिया की कीमत 62 से 63 रुपये किलो से बढ़कर 67 से 70 रुपये किलो तक पहुंच गई है। सीमेंट की कीमत में भी प्रति बोरी पांच रुपये से ज्यादा का अंतर आ चुका है। क्रशर मशीनों के लिए डीजल महंगा होने से गिट्टी की कीमत में भी इजाफा होने लगा है।

90 रुपये प्रतिवर्ग फीट तक के इजाफे की आशंका

सिविल इंजीनियर अंजनी कुमार बताते हैं कि एक हजार वर्गफीट के मकान निर्माण में लगभग 10 से 15 टन सरिया और 400 से 500 बोरी सीमेंट का उपयोग होता है। निर्माण सामग्रियों की लगातार बढ़ रही कीमतों के कारण निर्माण कार्य में 80 से 90 रुपये प्रति वर्ग फीट तक की बढ़ोतरी हो सकती है। पहले जो बाथरूम में नल की फीटिंग 22 हजार से 25 हजार रुपये के बीच हो जाती थी वह अब 25 से 28 हजार रुपये के बीच होने की उम्मीद है। वहीं फ्लाई एश से बनने वाले ईंटों के निर्माण की गति धीमी पड़ने लगी है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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