वंदे भारत से लेकर हमसफर तक, कोहरे ने रोकी ट्रेनों की रफ्तार; उत्तर और पूर्वी भारत में कड़ाके की ठंड
रविवार को मुजफ्फरपुर आ रही डिब्रूगढ़ लखनऊ एक्सप्रेस सबसे अधिक 20 घंटे की देरी से चल रही है। वहीं दिल्ली कटिहार चंपारण हमसफर एक्सप्रेस 18 घंटे से अधिक लेट हो चुकी है। इसके अलावा नई दिल्ली दरभंगा क्लोन सुपर फास्ट फिलहाल 16 घंटे की देरी से चल रही है।
बिहार समेत देश के कई हिस्सों में घने कोहरे और ठंड ने कोहराम मचा रखा है। कोहरे की वजह से ट्रेनों के पहिए थम गए हैं। उत्तर और पूर्वी भारत में कड़ाके की ठंड जारी है। घने कोहरे ने जीना मुहाल कर रखा है और जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। ट्रेनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है। उत्तर और पूर्वी भारत से मुजफ्फरपुर आने वाली वंदे भारत सहित 17 से अधिक मेल एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेन घंटों की देरी से चल रही हैं। जिससे यात्री पस्त हो गए है। ठंड से ठिठुर भी रहे हैं।
रविवार को मुजफ्फरपुर आ रही डिब्रूगढ़ लखनऊ एक्सप्रेस सबसे अधिक 20 घंटे की देरी से चल रही है। वहीं दिल्ली कटिहार चंपारण हमसफर एक्सप्रेस 18 घंटे से अधिक लेट हो चुकी है। इसके अलावा नई दिल्ली दरभंगा क्लोन सुपर फास्ट फिलहाल 16 घंटे की देरी से चल रही है।
यह ट्रेनें भी लेट
वहीं, नई दिल्ली ललितग्राम वैशाली एक्सप्रेस, स्वतंत्रता सेनानी, पवन एक्सप्रेस, बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट, जोगबनी दानापुर वंदेभारत, अवध असम, हावड़ा काठगोदाम एक्सप्रेस भी एक से चार घंटे की देरी से चल रही है। रेलवे के परिचालन विभाग का कहना है कि उत्तर और पूर्वी भारत में घना कोहरे है। गाड़ियों को सीमित रफ्तार में परिचालित की जा रही है। ताकि यात्रियों का सफर सुरक्षित और संरक्षित हो। इससे ट्रेन विलंब से चल रही है।