Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsdue to fog vande bharat humsafar express and many other trains are late in bihar
वंदे भारत से लेकर हमसफर तक, कोहरे ने रोकी ट्रेनों की रफ्तार; उत्तर और पूर्वी भारत में कड़ाके की ठंड

वंदे भारत से लेकर हमसफर तक, कोहरे ने रोकी ट्रेनों की रफ्तार; उत्तर और पूर्वी भारत में कड़ाके की ठंड

संक्षेप:

रविवार को मुजफ्फरपुर आ रही डिब्रूगढ़ लखनऊ एक्सप्रेस सबसे अधिक 20 घंटे की देरी से चल रही है। वहीं दिल्ली कटिहार चंपारण हमसफर एक्सप्रेस 18 घंटे से अधिक लेट हो चुकी है। इसके अलावा नई दिल्ली दरभंगा क्लोन सुपर फास्ट फिलहाल 16 घंटे की देरी से चल रही है।

Dec 21, 2025 02:08 pm ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, मुजफ्फरपुर
share Share
Follow Us on

बिहार समेत देश के कई हिस्सों में घने कोहरे और ठंड ने कोहराम मचा रखा है। कोहरे की वजह से ट्रेनों के पहिए थम गए हैं। उत्तर और पूर्वी भारत में कड़ाके की ठंड जारी है। घने कोहरे ने जीना मुहाल कर रखा है और जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। ट्रेनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है। उत्तर और पूर्वी भारत से मुजफ्फरपुर आने वाली वंदे भारत सहित 17 से अधिक मेल एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेन घंटों की देरी से चल रही हैं। जिससे यात्री पस्त हो गए है। ठंड से ठिठुर भी रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

रविवार को मुजफ्फरपुर आ रही डिब्रूगढ़ लखनऊ एक्सप्रेस सबसे अधिक 20 घंटे की देरी से चल रही है। वहीं दिल्ली कटिहार चंपारण हमसफर एक्सप्रेस 18 घंटे से अधिक लेट हो चुकी है। इसके अलावा नई दिल्ली दरभंगा क्लोन सुपर फास्ट फिलहाल 16 घंटे की देरी से चल रही है।

ये भी पढ़ें:बिहार में हेरोइन और ग्रेनेड के साथ पकड़ाया आतंकवादी, पाकिस्तान कनेक्शन आया सामने

यह ट्रेनें भी लेट

वहीं, नई दिल्ली ललितग्राम वैशाली एक्सप्रेस, स्वतंत्रता सेनानी, पवन एक्सप्रेस, बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट, जोगबनी दानापुर वंदेभारत, अवध असम, हावड़ा काठगोदाम एक्सप्रेस भी एक से चार घंटे की देरी से चल रही है। रेलवे के परिचालन विभाग का कहना है कि उत्तर और पूर्वी भारत में घना कोहरे है। गाड़ियों को सीमित रफ्तार में परिचालित की जा रही है। ताकि यात्रियों का सफर सुरक्षित और संरक्षित हो। इससे ट्रेन विलंब से चल रही है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Indian Railway Winter Season Bihar News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।